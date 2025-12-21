Die Höhlenmalereien von Chauvet:Weltkulturerbe hinter Panzertüren
von Rebecca Ricker
In der Höhle von Chauvet wurden einige der ältesten Malereien der Welt entdeckt. Frankreich musste entscheiden: Sollten sie für alle zugänglich sein oder streng geschützt werden?
1994 entdeckten Hobbyforscher einen Schatz der Menschheit: die Höhle von Chauvet in der französischen Ardèche-Schlucht. Dort fanden sie Höhlenmalereien, die über 32.000 Jahre alt sind und damit zu den ältesten Höhlenmalereien der Welt gehören. Für die Experten, die die Höhle daraufhin untersuchten, war sofort klar: Die Malereien sind ein bedeutendes Weltkulturerbe und müssen geschützt werden.
Die französische Regierung stand vor der Frage: Soll dieser Schatz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht oder vor den vielen Besuchern geschützt werden?
Lascaux-Höhle: Besucher bedrohten die Malerei
Frankreich entschied sich gegen die Öffnung und für den Schutz der Höhle. Denn was durch Besucher verursacht werden kann, hatte sich in einer anderen Höhle gezeigt: Die Lascaux-Höhle mit ihren Höhlenmalereien wurde 1940 entdeckt und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Täglich lockte sie etwa 1.000 Besucher an. Doch durch das ausgeatmete CO2 der Besucher änderte sich das Lokalklima in der Höhle: Algen und Kalkablagerungen bedrohten die Malereien. 1963 entschied der französische Kulturminister, die Höhle zu schließen.
Schutz der Höhle und der Malereien an erster Stelle
Diesen Fehler wollte Frankreich nun nicht wiederholen, sagt die Konservatorin der Chauvet-Höhle, Marie Blanche Potte Dittrich: "Chauvet hatte das große Glück, gleich nach seiner Eröffnung geschlossen zu werden". Auch wenn das paradox klinge, so Blanche Potte Dittrich.
Strenge Sicherheitsvorkehrungen für die Chauvet-Höhle
Die Chauvet-Höhle ist nicht nur für Touristen geschlossen, es gibt zusätzlich strenge Sicherheitsvorkehrungen: Der Zugang zur Original-Höhle soll geheim bleiben und der Eingang ist schwer gesichert: Es gibt Überwachungskameras und ein biometrisches Türschloss. Eine 40 Zentimeter dicke Panzertür schützt die Grotte vor Eindringlingen.
Auch Forschung eingeschränkt in der Chauvet-Höhle
Selbst Forscher dürfen nur eingeschränkt arbeiten: Sie müssen Schutzanzüge tragen, die Schuhe wechseln und ihr Haar bedecken, erklärt Marie Blanche Potte Dittrich, die für den Erhalt der Grotte zuständig ist. "Das Innere ist ein geschlossener Raum und darf nicht durch Staub auf Kleidung oder Schuhen verunreinigt werden", sagt sie in der ZDFinfo-Dokumentation "Faszination Höhlenmalerei - Die Entdeckung von Chauvet". Dazu müssen die Forscher nichtinvasiv arbeiten.
In der Höhle dürfen die Wissenschaftler den Metallsteg nicht verlassen und keine Proben nehmen. Das stelle die Forscher vor große Herausforderungen, erklärt Stephane Jaillet Hanisch, der die Chauvet-Höhle untersuchen durfte: "Für einen Geowissenschaftler ist das frustrierend. Um ein Gefühl für das Material zu bekommen, müssen wir es anfassen, riechen oder sogar schmecken können. Aber hier dürfen wir es nur anschauen." Und selbst mit diesen Vorkehrungen dürfen nur ein bis zwei Mal im Jahr Forscherteams die Höhle betreten.
Ersatz-Höhlen für Touristen
Stellt sich noch die Frage: Wie kann die Öffentlichkeit trotzdem an dem Schatz teilhaben? Dafür hat Frankreich eine andere Lösung gefunden: Nur wenige Kilometer entfernt gibt es "Chauvet 2", einen Nachbau der Höhle mit originalgetreuen Kopien der Malereien.
Für die ZDFinfo-Dokumentation "Faszination Höhlenmalerei - Die Entdeckung von Chauvet" durfte erstmals ein Kamerateam ausführlich in der Original-Höhle filmen, um die einzigartigen Höhlenmalereien einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
