Bekommt Spanien einen 300 Meter hohen Stier als Wahrzeichen?

"Der Stier von Spanien" - neue kulturelle Attraktion?

Aussichtsplattformen in den Hörnern

Das Bauwerk wird laut Initiatoren nicht nur die Tradition sichtbar machen, sondern auch wirtschaftliche Impulse setzen - vergleichbar mit der Wirkung des Eiffelturms in Paris, der Freiheitsstatue in New York, des römischen Kolosseums oder der Pyramiden in Ägypten.