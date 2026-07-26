Warum die "Odyssee" heute noch fasziniert | Terra-X-Kolumne

Monster, Götter, Versuchungen: Hinter Homers "Odyssee" verbirgt sich mehr als ein Abenteuerepos. Ihr wahres Geheimnis liegt zwischen den Zeilen.

Nur wenige Geschichten überdauern die Jahrhunderte. Jene, die es tun, unterhalten und erklären die Welt und Zeit, aus der sie stammen. Homers "Odyssee" begleitet die Menschheit seit 2.700 Jahren in Literatur, Theater und Film - aus gutem Grund.

Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute In der Wissens-Kolumne von NANO und Terra X auf ZDFheute beschäftigen sich ZDF-Wissenschaftsjournalistinnen und -journalisten wie Harald Lesch, Mirko Drotschmann und Jasmina Neudecker sowie Gastexpertinnen und Gastexperten jeden Sonntag mit großen Fragen der Wissenschaft - und welche Antworten die Forschung auf die Herausforderungen unserer Zeit bietet.

Entstanden in Griechenland im 7. Jahrhundert v. Chr., in einer Zeit des Aufbruchs, voller Gefahren, aber auch voller anregender Kontakte mit fremden Kulturen. Verfasst von einem Autor, den wir Homer nennen, ohne zu wissen, wer er war und wo er wirkte.

Odysseus Reise hat alles, was eine gute Geschichte ausmacht: Abenteuer, Kameradschaft, Gefahr, Tod und die große Liebe. 16.07.2026 | 14:25 min

Der erste Besteller der Geschichte?

Die "Odyssee" stammt aus einer Zeit, in der Geschichten nach einer langen Erzähltradition erstmals aufgeschrieben wurden. Damit gehört sie zu den frühen Werken einer Literatur, die nicht nach dem einmaligen Anhören verschwindet, sondern über Jahrhunderte wirken konnte.

Der literarische Geniestreich

Erstaunlich ist, wie Homer seine Geschichte erzählt: Odysseus wird nicht von einem allwissenden Erzähler als makelloser Held inszeniert, sondern durch die Augen beteiligter Personen präsentiert, die ihre Deutung der Ereignisse kundtun - und was sie von Odysseus denken. So müssen wir uns selbst ein Bild entwerfen und am Gang der Geschichte überprüfen.

Hat es das sagenhafte Troja wirklich gegeben? Entdecker Heinrich Schliemann wollte es beweisen und ließ sich das ein Vermögen kosten. Mit der Wahrheit nahm er es dabei nicht immer genau. 06.01.2022 | 17:36 min

Darum geht's in der "Odyssee"

Erzählt wird das Schicksal des Odysseus, dessen List mit dem Trojanischen Pferd den zehnjährigen Krieg um Troja beendet. Er ist beseelt von dem Wunsch, nach zehn Jahren der Trennung von seiner Frau Penelope und seinem Sohn Telemach in die ferne Heimat, auf die Insel Ithaka, zurückzukehren.

Seit Jahrtausenden ist das Trojanische Pferd Symbol für einen kühnen Plan, für List und Tücke. Dieses Bild hat seinen Weg sogar in die Welt der Informatik gefunden. Aber was wäre, wenn das Pferd gar kein Pferd war? 28.03.2021 | 19:59 min

Keine Verlockung, weder Unsterblichkeit, die ihm die Nymphe Kalypso verspricht, noch die Heirat mit der jungen Nausikaa und ein Leben auf der paradiesischen Insel bei den Phäaken bringt ihn davon ab. Eine fesselnde Geschichte, die uns aus der realen in eine phantastische Welt voller menschenfressender Monster, aber auch voller Verlockungen entführt.

Eine Reise zurück zur Identität

Gleichzeitig steckt in der "Odyssee" eine Geschichte der Verlusterfahrung und Wiedergewinnung der Selbstachtung. Nach einem Schiffbruch, nackt und hilflos, auf der Insel der Phäaken an Land gespült, helfen ihm die Liebe der Königstochter Nausikaa und der Sieg im Wettstreit mit den Söhnen des Phäakenkönigs Alkinoos, seine Identität zurück zu gewinnen.

Auf seiner zehnjährigen Heldenfahrt durchläuft Odysseus gefährliche Stationen einer Irrfahrt voller Prüfungen. Hier wird die "Odyssee" zum Horrortrip durch das westliche Mittelmeer. 15.02.2018 | 5:56 min

Doch erst durch die Erzählung seiner Erlebnisse wird er wieder er selbst. Mit der wiedergewonnenen Selbstsicherheit kann er seine Frau, seine Heimat und seine Herrschaft zurückerobern. Damit erzählt die "Odyssee" etwas, das bis heute gilt: Menschen verstehen sich selbst durch Geschichten, die sie über ihr Leben erzählen.

Warum Odysseus bis heute fasziniert

Odysseus' Heimkehr in der "Odyssee" ist der Beginn einer langen Reise durch die Zeiten, durch die Literatur und Künste. Er wird zum eiskalten, rhetorisch brillanten Machtpolitiker, zum Symbol für unbeirrtes Durchhaltevermögen eines Menschen, der sein Ziel, allen Widerwärtigkeiten zum Trotz, nicht aus den Augen verliert, aber auch in seinem Wissensdrang Grenzüberschreitungen zum Nachteil seiner Mitmenschen begeht.

Odysseus muss auf einer langen Irrfahrt mächtigen Göttern, gewaltigen Naturereignissen und Ungeheuern trotzen. Die Abenteuer, die der Held erlebt, sind aber mehr als nur Erfindung. 18.02.2018 | 43:30 min

Dieser lange Weg des Odysseus ist mitnichten zu Ende, wie Christopher Nolans Verfilmung der 2.700 Jahre alten "Odyssee" Homers eindrücklich zeigt. Doch wer Odysseus wirklich ist, müssen wir selbst entscheiden.

Bernhard Zimmermann ... war bis zu seiner Emeritierung 2024 Professor für Klassische Philologie mit dem Schwerpunkt griechische Literatur an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Er beschäftigt sich vor allem mit den Werken der griechischen Literatur, die bis heute wirken: mit den homerischen Epen, dem griechischen Drama und der stoischen Philosophie.

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