Auf einmal ging alles ganz schnell: Prinz Harry und Ehefrau Meghan, Herzog und Herzogin von Sussex, sind zurück in Großbritannien. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Was über die Rückkehr von Harry und Meghan bekannt ist

Über sechs Jahre lebten sie in den USA

Harry und Meghan sind mit ihren Kindern in Birmingham gelandet, planen aber ein Leben ohne royale Pflichten in der Hügellandschaft der Region Cotswolds im Südwesten Englands. 27.08.2026 | 2:01 min

Unter größter Geheimhaltung und recht plötzlich sind Harry und Meghan aus Kalifornien nach England zurückgekehrt. Die Briten reiben sich die Augen und stellen sich eine Menge Fragen. Doch der Palast und das prominente Paar geben sich schmallippig.

Wo werden Harry und Meghan wohnen?

Schon der Flug mit dem Privatjet von Los Angeles nach Birmingham lief "unter dem Radar": Der Weg der Maschine lässt sich auf gängigen Portalen nicht nachverfolgen. Die Presse spekuliert nun, dass die Sussexes nach der Landung in ein Anwesen in die Cotswolds gefahren sind: Ein Promihotspot nordwestlich von London, auch bei Amerikanern beliebt.

Das ist eine prestigereiche Gegend. Die Beckhams wohnen um die Ecke, Ellen de Generes hat dort ein Haus. „ Daisy McAndrews, Königshausexpertin

Bekommen Harry und Meghan Personenschutz?

Harry hat immer darauf hingewiesen, dass eine Rückkehr seiner Familie nach England auch vom Personenschutz abhängt. Doch nach dem Rücktritt von den royalen Pflichten übernimmt die Kosten dafür nicht die Staatskasse, sondern er persönlich.

Nach seiner Niederlage gegen die „Daily Mail“ rechnet Prinz Harry in einer Erklärung mit der Justiz ab: Er nennt das Urteil "schockierend" und spricht von einer "regelrechten Vertuschung". 09.07.2026 | 0:38 min

Das kostet Geld. In Montecito, ihrem Wohnsitz in den USA, habe die 24-Stunden-Bewachung zwischen drei und vier Millionen Dollar im Jahr verschlungen, so Daisy McAndrews. Mit ihrem Rücktritt von royalen Pflichten erlosch auch ihr Anspruch auf staatlichen Polizeischutz.

Harry habe der britischen Polizei angeboten, die Kosten für den Personenschutz zu übernehmen - doch die Polizei lehnte ab: Man kann ihre Dienste nicht anmieten. McAndrews vermutet dennoch eine stille Vereinbarung mit den Behörden. Schließlich ist Harry immer noch der Enkel des Königs und damit ein potentielles Ziel von Kriminellen.

Wo gehen Harry und Meghans Kinder zur Schule?

Die plötzliche Rückkehr könnte damit zu tun haben, dass in der kommenden Woche die Schule in England beginnt: "Die Kinder werden auf eine Privatschule gehen. Lilibet ist fünf Jahre alt, sie wird in die erste Klasse gehen. Archie ist schon sieben, der kommt dann in die dritte Klasse", sagt Daisy McAndrews.

Prinz Harry war im April überraschend mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Mit dem unangekündigten Besuch sollte das Bewusstsein für die Ukraine geschärft werden. 23.04.2026 | 0:39 min

Gibt es eine Chance auf Versöhnung mit Bruder William?

Die Sussexes sind - aktuellen Umfragen zufolge - nicht allzu beliebt im Königreich. Und in der königlichen Familie haben sie mit Indiskretionen und Beschuldigungen in den vergangenen Jahren verbrannte Erde hinterlassen.

Vor allem das Verhältnis zu William und Kate: tiefgekühlt. "Die Rückkehr ist Stress für William und Kate, meint nicht nur Daisy McAndrews. "Die meisten Briten fänden es gut, wenn sie ihre Beziehung wieder kitten."

Nach neun Jahren Beziehung machte Prinz William seiner großen Liebe Kate den Antrag. Ein halbes Jahr später feierte das Vereinte Königreich gemeinsam mit dem Paar und der royalen Familie Hochzeit 29.04.2026 | 2:21 min

Doch nicht jeder glaubt, dass das gut geht. Der PR-Experte Mark Borkowski etwa ist pessimistisch:

Es wird einen PR-Krieg geben. Sie sind Rivalen, eine Fehde bis aufs Blut. „ Mark Borkowski, PR-Experte

Keine einfache Aufgabe für König Charles, Harry und Meghan wieder in den Familienreigen einzureihen. "Manche, die den König zuletzt getroffen haben, sagen: Er sieht recht gebrechlich aus", berichtet McAndrews. "Wie dem auch sei: Es ergibt für Harry Sinn, wieder hierher zu kommen in der Hoffnung, noch einige Jahre zu haben, um die Beziehung zu seinem Vater wieder aufzubauen."