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Panorama

Neuro-Expertin: Darum sind Sitzplätze bei Konzerten ungesund

Tanzen als beste Medizin:Darum sind Sitzplätze bei Konzerten ungesund

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Tanzen macht uns oft freier und glücklicher: Die Expertin Christensen erforscht, was dabei im Gehirn passiert - und warum Sitzen bei Konzerten gar nicht gesund ist.

berlin-tanzen

Ob Tango, Forró, Salsa oder Swing – in Berlin wird überall getanzt. Einsteigen kann man jederzeit. Mima-Reporterin Susann Knackowske war der Faszination des Tanzens auf der Spur.

10.08.2026 | 6:20 min

Wer stocksteif Musik hört, unterdrückt nach Worten einer Neurowissenschaftlerin natürliches Verhalten. "Rhythmen lösen spontane Bewegungsimpulse aus, wir müssen uns also aktiv beherrschen, um uns nicht zu bewegen. Damit tun wir uns nichts Gutes", sagte Julia F. Christensen im Interview der Zeitschrift "Psychologie Heute".

Der Impuls, einem Rhythmus mit Bewegung zu folgen, sei bereits im Gehirn von Neugeborenen angelegt. Erwachsene seien jedoch oft durch Scham blockiert, fügte die frühere Profiballetttänzerin hinzu.

Das Gehirn bremst dann die Muskeln aus, weil es soziale Bewertung fürchtet.

Julia F. Christensen, Ex-Balletttänzerin

Oft liegt es weniger daran, nicht tanzen zu können, als daran, es sich nicht zu erlauben." In der hiesigen Kultur gelte Körperlichkeit als etwas Unkontrolliertes, das es zu disziplinieren gelte: "Wir lernen, stocksteif im Konzert zu sitzen, anstatt das zu tun, was unser Gehirn automatisch tun würde: uns mitzubewegen."

Mit Spaß und Bewegung gegen Stress

Menschen hätten ein großes Bedürfnis, sich auszudrücken - und zugleich zu wenige Möglichkeiten dafür. "Deswegen fühlen wir uns emotional erschöpft", mahnte Christensen.

Tanzen kann diesen inneren Stau lösen.

Julia F. Christensen, Neurowissenschaftlerin

Vor allem beim Hobbytanz kommen nach ihren Worten drei zentrale Faktoren zusammen: "Bewegung, emotionaler Ausdruck und soziales Miteinander." Tanzen stärke die Muskulatur und rege das Herz-Kreislauf-System sowie den Stoffwechsel an.

Ältere Menschen sitzen im Kurpark - Symbolfoto

Tanzen lässt sich nicht nur bei Rockkonzerten: Hauptsache der Musik nachgeben. Das geht auch im Kurpark.

Quelle: dpa

Auch sei Tanzen völlig ohne Wettbewerbsgedanken möglich: "als Miteinander, bei dem man mit anderen tanzt, nicht gegen sie". Schon eine Tanzpause von wenigen Minuten könne "wie ein kleiner Energieschub" wirken, betonte die Expertin.

Ein Tipp für Tanzmuffel

Weniger Tanzbegeisterten rät sie, mit Musik anzufangen, die einen selbst berührt. "Je besser uns die Musik gefällt, umso deutlicher spüren wir unseren persönlichen Groove." Das funktioniere auch in Online-Kursen zu Hause und in jedem Alter: "Es gibt keinen richtigen Tanz, sondern nur den, der intrinsisch motiviert ist."

Perfektion ist nicht wichtig, jede Bewegung aus Freude zählt.

Julia F. Christensen, Tanz-Expertin

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Quelle: KNA
Über das Thema berichtete das ZDF im mittagsmagazin am 10.08.2026 ab 12:00 Uhr.
Thema
Gesundheit

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