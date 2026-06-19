Somewehere only we know von Keane: Der beste Song aller Zeiten?

22 Jahre nach seiner Veröffentlichung knackt "Somewhere only we know" die eine Milliarde-Grenze bei YouTube. Die Band "Keane" hat ein zeitloses Meisterwerk geschaffen

Die Magie von "Keane": Eine Milliarde Aufrufe bei Youtube

Erfolg für die britische Band Keane: 22 Jahre nach seiner Veröffentlichung hat ihr Song „Somewhere only we know“ bei Youtube jetzt mehr als eine Milliarde Aufrufe. 19.06.2026 | 0:23 min

Es sind vielleicht die hämmernden Klavierakkorde zu Beginn. Es ist vielleicht die zerbrechliche Stimme von Sänger Tom Chaplin. Es ist mit Sicherheit diese Textzeile, die "Somewhere only we know" zum zeitlosen Meisterwerk macht:

Oh simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. „ Aus "Somewhere only we know"

Älterwerden, etwas Vertrautes finden, sich zurücksehnen - zum Beispiel an einen Ort aus der Jugend. Für die britische Band "Keane" soll es diesen Ort tatsächlich geben, über ihn handelt der Song aus dem Jahr 2004, die Single aus dem Album "Hopes and fears".

Hier können Sie den Song bei Youtube hören: "Somewhere only we know"

Was Keane auszeichnet

22 Jahre nach seiner Veröffentlichung erreicht der Song jetzt eine Milliarde Aufrufe bei YouTube, so wie andere Welthits wie "Losing my religion" von R.E.M. oder "Hello" von Adele.

Laut dem Musikjournalisten Volker Wieprecht liegt das auch daran, dass die Band eine Nische besetzt, die Britpop bewusst gemieden hat. "Die ungeschützte Ironie, ohne Rüstung", sagt Wieprecht ZDFheute:

Tom Chaplin hat nie so getan, als wäre ihm alles egal. „ Volker Wieprecht, Musikjournalist

Genau das habe die britische Presse gestört, "weil Coolness in der britischen Rockkultur immer auch bedeutete, nicht zu viel zu fühlen, oder es zumindest nicht zu zeigen."

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Vergleiche mit "Blur" und "Oasis"

Wieprecht zieht einen Vergleich zur britischen Band "Blur", die intellektuell und ironisch gewesen sei. Die "rüpeligen Gallagher-Brüder" von Oasis seien eine "monotone Selbstinszenierung" gewesen. "Chaplin war dagegen wahrhaftig: eine Offenbarung."

Keane veröffentlichen aus dem Album "Hopes and Fears" weitere Singles, etwa "Everybody's changing". 2006 kommt das Album "Under the Iron Sea" mit den Hits "Is it any wonder?" und "Crystal Ball".

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Keanes längere Pause

Nach weiteren Alben legen Keane eine Pause ein, Sänger Chaplin macht eine Suchterkrankung öffentlich. An die ganz großen Erfolge konnte die Band nicht mehr anknüpfen. Der Song "Somewhere only we know" bleibt Keanes größter Hit.

Wieprecht sagt:

Diese Schutzlosigkeit, diese Piano-Melancholie ist genau das, warum "Somewhere Only We Know" 20 Jahre später immer noch funktioniert „ Volker Wieprecht, Musikjournalist