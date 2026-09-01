Hollywood-Star in "Vaterland":Sandra Hüller: "Identifiziere mich nicht als Deutsche"
Unsere Frau in Hollywood - doch selbst sieht sich Sandra Hüller nicht als Deutsche, sondern eher als "europäische Thüringerin". Die Schauspielerin über ihre Heimat und die AfD.
Sandra Hüller ist ihre Zugehörigkeit zu Europa und Thüringen wichtiger als ihre Herkunft aus Deutschland. "Ich persönlich identifiziere mich nicht als Deutsche", sagte die international erfolgreiche Schauspielerin der "Süddeutschen Zeitung" in einem am Dienstag veröffentlichten Interview:
Sie finde zugleich, dass eine Herkunft aus Deutschland auch eine Verantwortung in sich trage, sagte sie. Dies könne nicht einfach ignoriert werden. Sie werde im Austausch mit Menschen aus anderen Ländern immer wieder damit konfrontiert, dass sie Deutsche ist, sagte die 48-Jährige: "Viele Gespräche drehen sich um deutsche Politik in der Vergangenheit und in der Jetztzeit."
Hüller über starke AfD: "Thüringen mehr kann als das"
Hüller, die in Suhl geboren wurde, sagte angesichts der Stärke der AfD in ihrem Bundesland, sie könne sich "nicht jedes Mal für Thüringen und irgendwelche Wahlentscheidungen rechtfertigen". Sie sei oft dort, weil Teile ihrer Familie dort leben. "Ich weigere mich, anzuerkennen, dass da ein Schatten drüber liegt", sagte sie: "Ich glaube, dass Thüringen mehr kann als das."
Hüller spielt in "Vaterland" als Tochter von Thomas Mann
Die Beziehung zu Deutschland spielt auch in Sandra Hüllers aktuellem Film eine große Rolle. In "Vaterland" verkörpert Hüller Erika Mann, die Tochter des Schriftstellers Thomas Mann. Die Schwarz-Weiß-Produktion erzählt von der intimen Vater-Tochter-Beziehung zwischen dem berühmten Autor (Hanns Zischler) und seiner Tochter (Sandra Hüller), die durch das in Trümmern liegende Deutschland im Jahr 1949 reisen.
Der Film ist ab Donnerstag in den deutschen Kinos zu sehen.
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