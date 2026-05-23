Cannes: Film von deutscher Regisseurin Grisebach ausgezeichnet

Der Hauptpreis des Filmfestivals ist die Goldene Palme. Sie wird seit Jahren von dem Schmuckunternehmen Chopard gefertigt. Sieben Handwerker arbeiten in der Schweiz rund 40 Stunden an jeder Trophäe. 1946 feierte das Festival zwar Premiere - die erste Goldene Palme wurde aber erst 1955 vergeben. Zuvor konnten sich die Gewinner des "Grand Prix du Festival International du Film" über eine Urkunde und ein zeitgenössisches Kunstwerk freuen.



Seit 1997 gibt es eine überarbeitete Trophäe. Der Materialwert ist unbekannt. Er wird aber auf über 20 000 Euro geschätzt. Erst eine Frau wurde bislang mit der Trophäe ausgezeichnet: Die Neuseeländerin Jane Campion gewann 1993 für "Das Piano" - und musste sich den Preis teilen mit dem Chinesen Chen Kaige ("Lebewohl, meine Konkubine").



Zwei Goldene Palmen gingen bislang nach Deutschland: Als erster deutscher Regisseur wurde Volker Schlöndorff 1979 für "Die Blechtrommel" ausgezeichnet (und teilte sich den Preis mit dem Amerikaner Francis Ford Coppola; "Apocalypse Now"). 1984 gewann Wim Wenders mit "Paris, Texas". Acht Regisseure gewannen bereits zwei Goldene Palmen: der US-Amerikaner Francis Ford Coppola, der Japaner Shohei Imamura, der bosnisch-serbische Filmemacher Emir Kusturica, der Däne Bille August, das belgische Brüderpaar Jean-Pierre und Luc Dardenne, der Österreicher Michael Haneke und der Brite Ken Loach.