Bekannt aus ZDF-Filmen: Schauspieler Michael Mendl mit 82 Jahren gestorben

Er wirkte in mehr als 200 Film- und Fernsehproduktionen mit. Nun ist Michael Mendl im Alter von 82 Jahren, wie seine Agentin mitteilte, "friedlich eingeschlafen".

Michael Mendl Quelle: Imago

Der Schauspieler Michael Mendl ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren, wie seine Agentin der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Er sei "friedlich eingeschlafen". Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Mendl spielte in Kinofilmen wie "Der Untergang" und "Barfuss" mit, er war in TV-Filmen von ARD und ZDF und in der Netflix-Serie "Dark" zu sehen.

Historische Figuren spielte er öfter. Für seine Rolle als ehemaliger Kanzler Willy Brandt im Film "Im Schatten der Macht" gewann er eine Goldene Kamera. Im Dokudrama "Karol Wojtyla" spielte er Papst Johannes Paul II. und im Drama "Die Gustloff" einen Kapitän.

Seit ihrem gemeinsamen Film "Bismarck" verband Michael Mendl und Torsten Münchow eine tiefe Freundschaft. Wir besuchten die beiden Schauspieler in Berlin. 23.10.2025 | 6:59 min

Von der Theaterbühne zum Film

Geboren wurde er 1944 im westfälischen Lünen als uneheliches Kind eines katholischen Priesters. Anfangs wuchs er im Ruhrgebiet auf. Später studierte Mendl kurz in Wien, dann ging er an die Folkwangschule in Essen. Er stand jahrelang auf Theaterbühnen.

Erst spät kam er zum Film. Da habe er wahnsinnig Glück gehabt, sagte Mendl der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview im Jahr 2019. In Fernsehfilmen spielte er durchaus den TV-Charmeur. Aber Mendl fand, er sei kein strahlender Liebhaberheld. "Sondern ich bin ein Charakterheld. Ich spiele die schweren, auch die bösen Rollen."

Mendl lebte längere Zeit in München, später zog er nach Berlin. In der Netflix-Serie "Dark", die viele Fans hatte, spielte er den ehemaligen Chef eines Kernkraftwerks. Man sah ihn auch in vielen Krimis und TV-Reihen mit Gastauftritten.

