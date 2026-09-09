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Trauerfeier in Oslo: Norwegen nimmt Abschied von König Harald V.

Trauer um beliebten Monarchen:Norweger nehmen Abschied von Harald V.

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Die Norweger nannten König Harald V. liebevoll den "Großvater von ganz Norwegen". Heute nehmen Tausende Abschied von ihm. Für das Begräbnis wird Oslo zur Sicherheitszone.

Adel: Beerdigung von König Harald in Oslo - ein Blumenmeer vor dem Palast

König Harald wird im Dom von Oslo beigesetzt, ein großer Trauerzug begleitet den Sarg vom Schloss zum Dom. Erwartet werden Staatsgäste und Vertreter aus allen europäischen Königshäusern.

09.09.2026 | 1:59 min

Um 13:00 Uhr an diesem Mittwoch stand Norwegen still. Mit einer Schweigeminute begann der Trauergottesdienst für König Harald V. im Osloer Dom. Er war am 28. August im Alter von 89 Jahren gestorben. Der beim norwegischen Volk äußerst beliebte Monarch war mehr als 35 Jahre lang Staatsoberhaupt des skandinavischen Landes gewesen.

Zuvor hatte sich bereits um kurz nach 12:00 Uhr der Trauerzug am Königsplatz in Bewegung gesetzt. Der mit einem weißen Blumengesteck geschmückte Sarg wurde auf einer sogenannten Artillerielafette, einem fahrbaren Gestell des Militärs, gezogen. Dahinter schritten der neue König Haakon VIII. und seine Kinder Kronprinzessin Ingrid Alexandra und Sverre Magnus.

winnie-heescher

In Oslo wird heute der norwegische König Harald beigesetzt. „Norwegen nimmt laut und leise Abschied“, so ZDF-Reporterin Winnie Heescher in Oslo.

09.09.2026 | 1:44 min

Gäste aus aller Welt in Oslo

Haralds Witwe, die 89-jährige Königin Sonja, und Haakons nach einer Lungentransplantation geschwächte Ehefrau Mette-Marit folgten im Auto. Mette-Marits Sohn aus einer früheren Beziehung, Marius Borg Høiby, darf ebenfalls an der Trauerfeier teilnehmen. Er steht nach einer Verurteilung wegen Vergewaltigung unter Hausarrest. Zahlreiche Soldaten in Gardeuniformen, zu Fuß und zu Pferde, begleiteten den Trauerzug. Tausende Menschen säumten die Straßen der Hauptstadt.

Gäste aus aller Welt wie der britische Thronfolger Prinz William, der schwedische König Carl Gustaf und Königin Silvia, der belgische König Philippe und Königin Mathilde, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sowie Staats- und Regierungschefs aus Finnland, Frankreich und Thailand zählen zu den Trauergästen. Deutschland wird von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vertreten.

Auf dem Bild ist König Harald zu sehen. Er trägt einen schwarzen Zylinder und einen dunkelblauen Mantel mit einer rot-weiß-blauen Schleife.

König Harald V. von Norwegen ist am 28. August im Alter von 89 Jahren verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landsleuten.

28.08.2026 | 15:17 min

Autoverbot in Osloer Innenstadt - hohe Sicherheitsvorkehrungen

Für das Staatsbegräbnis von König Harald V. wurde die Osloer Innenstadt für Autos und andere Fahrzeuge, darunter auch E-Scooter, gesperrt. Die Polizei rief Besucher dazu auf, Fahrräder, Regenschirme und scharfe Gegenstände zu Hause zu lassen.

Wegen der zahlreichen hochrangigen Gäste aus dem In- und Ausland erwartet die Polizei einen der größten Einsätze in der norwegischen Geschichte. "Es ist völlig offensichtlich, dass dies ein sehr großer, vielleicht sogar einer der größten Polizeieinsätze überhaupt werden wird", so ein Polizeisprecher.

Etwa 3.000 Polizisten und 3.500 Mitarbeiter der norwegischen Streitkräfte sind im Einsatz. Unterstützung erhalten sie von der Polizei aus Schweden und Dänemark. Zudem wurden vorübergehend Grenzkontrollen eingeführt. Im Osten des Landes gelten größtenteils Luftraumbeschränkungen.

Auf dem Bild zu sehen ist: Polizisten im Zentrum von Oslo, bevor der Sarg des verstorbenen norwegischen Königs Harald V. vom Palast zur Kathedrale von Oslo überführt wird.

Am Vormittag liefen die letzten Vorbereitungen für die Beerdigung des verstorbenen Königs Harald. Es ist ein besonders trauriger Tag für Norwegen, zu dem auch viele Gäste aus dem Ausland anreisen.

09.09.2026 | 1:05 min

Doppel-Sarkophag: Die letzte Ruhestätte von Harald V.

Nach dem Trauergottesdienst werden vier F35-Kampfjets in der Ehrenformation "Missing Man" über die Domkirche hinwegfliegen. Danach zieht der Trauerzug zur nahe gelegenen Schlosskirche von Akershus weiter. Dort wird der Monarch im königlichen Mausoleum beigesetzt. Zum Abschluss der Trauerfeier findet eine private Zeremonie im Kreis der königlichen Familie statt.

Seine letzte Ruhe soll Harald V. in einem etwa 1,7 Millionen Euro teuren Sarkophag finden. Es handelt sich um einen Doppel-Sarkophag, in dem auch Haralds Frau Sonja ihre letzte Ruhe finden soll. In Norwegen ist es Tradition, dass Ehepaare zusammen beerdigt werden.

Archiv: Norwegens neuer König Haakon

Nach dem Tod seines Vaters Harald ist Haakon der neue König von Norwegen. Wer ist der neue Monarch? Und wie stehen die Norweger zu ihm?

28.08.2026 | 15:17 min

Wie der Sarkophag aussieht, ist noch nicht bekannt. Entworfen wurde er von dem renommierten Architekturbüro Snöhetta, das sich mit bedeutenden Gebäuden wie der Osloer Oper einen Namen gemacht hat.

Im Zentrum des Mausoleums steht ein Sarkophag aus weißem Marmor. Darin ruhen die sterblichen Überreste von Haakon VII., dem ersten König der heutigen Dynastie, und seiner Frau Königin Maud. In einem weiteren Sarkophag aus grün patinierter Bronze sind Haralds Eltern Olav V. und Kronprinzessin Märtha beigesetzt. Beide Sarkophage entwarf Arnstein Arneberg, der auch das Mausoleum plante.

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Quelle: dpa, AP, AFP
Über die norwegische Königsfamilie nach dem Tod von König Harald berichteten mehrere ZDF-Sendungen, unter anderem das gemeinsame Mittagsmagazion von ZDF und ARD am 09.09.2026.

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