Mit dem Tod von Norwegens König Harald V. ist Ingrid Alexandra nun Kronprinzessin. Sie wird wohl eine sehr aktive Rolle einnehmen, um König Haakon VIII. zu unterstützen.

Nach dem Tod ihres Großvaters Harald V. tritt Ingrid Alexandra als Thronfolgerin in eine neue Rolle und begleitet ihren Vater, König Haakon, bei offiziellen Terminen. 04.09.2026 | 0:32 min

Noch vor wenigen Wochen war Ingrid Alexandra vor allem Studentin. Nach Militärdienst und ersten offiziellen Verpflichtungen konzentrierte sich die 22-Jährige auf ihr Studium.

Doch mit dem Tod ihres Großvaters, König Harald V., hat sich ihr Leben schlagartig verändert. Aus der Prinzessin wurde über Nacht die neue Kronprinzessin Norwegens und damit die direkte Thronfolgerin ihres Vaters, König Haakon.

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Ingrid Alexandra wird erste regierende Königin seit 600 Jahren

Während das Land Abschied von seinem langjährigen Monarchen nimmt, richtet sich der Blick bereits auf die junge Frau, die eines Tages selbst Geschichte schreiben könnte: als erste regierende Königin Norwegens seit mehr als 600 Jahren.

Schon die ersten Tage nach dem Thronwechsel machten deutlich, welche Rolle Ingrid Alexandra künftig zukommen wird. Bei Audienzen und offiziellen Terminen trat sie an der Seite ihres Vaters auf.

Für die junge Prinzessin kommt dieser Schritt früher als erhofft. Zu ihrem 18. Geburtstag sagte sie der Zeitung "VG", sie hoffe, erst nach ihrem Studienabschluss größere Verantwortung übernehmen zu müssen. Nur wenige Jahre später ist das Gegenteil eingetreten.

Ingrid Alexandra: So normal wie möglich, so königlich wie nötig

Auf ihre spätere Rolle wurde Ingrid Alexandra früh vorbereitet. Sie besuchte öffentliche Schulen, leistete Militärdienst im Norden des Landes und studierte Internationale Beziehungen und Politische Ökonomie in Sydney. Ingrid Alexandra ist wegen des Gesundheitszustands ihrer Mutter vom Studium in Australien zurückgekehrt. Sie macht nun ein Austauschsemester an der Universität von Oslo und studiert Sozialwissenschaften.

Ihre Eltern Haakon und Mette-Marit legten großen Wert darauf, ihrer Tochter ein möglichst normales Aufwachsen zu ermöglichen. Gleichzeitig wurde sie Schritt für Schritt auf ihre spätere Rolle vorbereitet. Schon früh übernahm sie repräsentative Termine und lernte die Anforderungen des öffentlichen Lebens kennen.

Mehr Verantwortung an der Seite des Königs

Mit dem neuen Status wachsen nun auch die Pflichten. Künftig wird Ingrid Alexandra ihren Vater regelmäßig bei Staatsbesuchen und Feierlichkeiten begleiten. Als Thronfolgerin kann sie zudem Aufgaben des Staatsoberhauptes übernehmen, wenn der König zeitweise verhindert sein sollte.

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Mette-Marit konnte nicht alle Termine anlässlich des Thronwechsels wahrnehmen

Der schwedische Königshaus-Experte Johan T. Lindwall erwartet, dass Ingrid Alexandra künftig eine ähnlich aktive Rolle übernehmen werde wie Kronprinzessin Victoria in Schweden seit Jahren. Er halte es für unwahrscheinlich, dass Ingrid Alexandra längere Auslandsaufenthalte, die sie ursprünglich ins Auge gefasst hatte, noch wie geplant verwirklichen könne, sagte er dem schwedischen Fernsehsender TV4.

Größere Verantwortung könnte der Kronprinzessin auch wegen der gesundheitlichen Situation ihrer Mutter zufallen. Königin Mette-Marit leidet seit Jahren an einer chronischen Lungenfibrose und musste sich zuletzt einer Lungentransplantation unterziehen. Rund um den Thronwechsel konnte sie deshalb nicht an allen Terminen teilnehmen.

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Haakon ist ein Fan von Ingrid Alexandra

Ihr Vater, König Haakon VIII., beschreibt Ingrid Alexandra als eine junge Frau mit einem ausgeprägten Verständnis für Gesellschaft und Verantwortung. Schon vor einigen Jahren sagte er:

Sie versteht viel, sowohl von der Gesellschaft als auch von ihrer eigenen Situation. „ Haakon als Kronprinz

Der Tod von König Harald V. hat Ingrid Alexandras Rolle grundlegend verändert. Aus der Prinzessin ist die Kronprinzessin geworden. Eine Position, auf die sie lange vorbereitet wurde, die nun aber deutlich schneller Realität geworden ist, als sie selbst erwartet hatte.

Sohad Khaldi ist Redakteurin im ZDF-Landesstudio Schleswig-Holstein.