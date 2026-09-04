Ingrid Alexandra von Norwegen steht beispielhaft für eine neue Generation von Thronfolgerinnen. In Europas Monarchien rücken immer mehr junge Frauen an die Spitze der Thronfolge.

Nach dem Tod ihres Großvaters Harald V. tritt Ingrid Alexandra als Thronfolgerin in eine neue Rolle und begleitet ihren Vater, König Haakon, bei offiziellen Terminen. 04.09.2026 | 0:39 min

Kaum eine junge Frau steht derzeit so stark im Licht der Öffentlichkeit wie Ingrid Alexandra von Norwegen. Die 22-Jährige ist die Nummer eins der norwegischen Thronfolge und damit Kronprinzessin.

Sie begleitet ihren Vater zu offiziellen Terminen, übernimmt eigene Aufgaben und hat - wie ihr Vater - den Eid auf die norwegische Verfassung abgelegt. Damit kann sie die Regentschaft stellvertretend übernehmen, sollte ihr Vater verhindert sein, etwa wegen einer Erkrankung oder eines Auslandsaufenthalts. Heute übernimmt sie erstmals offizielle Aufgaben in ihrer neuen Rolle.

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Das Geschlecht entscheidet nicht mehr die Thronfolge

Ingrid Alexandra ist Teil einer Generation, die Europas Monarchien nachhaltig verändern dürfte. Sie alle wachsen in eine Aufgabe hinein, die über Jahrhunderte überwiegend Männern vorbehalten war. Damit bekommen Europas Monarchien künftig zunehmend ein weibliches Gesicht. In mehreren Königshäusern steht bereits fest, dass eine Frau das nächste Staatsoberhaupt wird.

Auch in anderen Königshäusern warten junge Frauen auf den Thron: Kronprinzessin Victoria von Schweden, Prinzessin Elisabeth von Belgien, Prinzessin Leonor von Spanien und Kronprinzessin Catharina-Amalia der Niederlande.

Denn immer mehr Königshäuser haben die absolute Primogenitur eingeführt. Entscheidend ist damit allein die Reihenfolge der Geburt - nicht mehr das Geschlecht. Das erstgeborene Kind steht an erster Stelle der Thronfolge. Eine Ausnahme bildet weiterhin Monaco: Dort wird ein männlicher Thronfolger bevorzugt. Zudem muss der regierende Fürst katholisch sein.

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Ausbildung der Royals: Militärdienst gehört für Thronfolgerinnen dazu

Ob Prinz oder Prinzessin: Wer eines Tages den Thron besteigen soll, erhält eine sorgfältig geplante Ausbildung. Die Königshäuser setzen dabei auf renommierte Schulen und Universitäten - zugleich soll den jungen Royals möglichst viel Privatsphäre bleiben.

Zur Vorbereitung auf die spätere Rolle gehört in vielen Königshäusern auch eine militärische Ausbildung. Was traditionell vor allem für männliche Thronfolger galt, ist inzwischen auch für Kronprinzessinnen selbstverständlich.

Spaniens Königshaus veröffentlichte regelmäßig Bilder von Prinzessin Leonor während ihrer dreijährigen Militärausbildung. Damit wurde auch öffentlich demonstriert, dass sie dabei nicht anders behandelt werden sollte als ihre männlichen Vorgänger.

Elisabeth von Belgien absolvierte ebenfalls die Königliche Militärschule. Ingrid Alexandra von Norwegen leistete 2024/25 Wehrdienst bei einem Ingenieurbataillon.

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Auf die militärische Ausbildung folgt häufig ein Studium. Geschichte, Politik und Wirtschaft gehören zu den klassischen Fächern für künftige Monarchinnen und Monarchen.

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Früh üben für die spätere Rolle als Königin

Schon lange vor dem eigentlichen Regierungsantritt werden Thronfolger an ihre Aufgaben herangeführt. Sie begleiten ihre Eltern bei Staatsbesuchen, nehmen an offiziellen Veranstaltungen teil und übernehmen zunehmend eigene Termine.

Auch privat wird von ihnen erwartet, dass sie sich möglichst unauffällig und verantwortungsbewusst verhalten. Schließlich stehen sie von Kindesbeinen an unter öffentlicher Beobachtung.

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Jahrzehnte im Wartestand

Doch zwischen Ausbildung und Regierungsantritt können Jahrzehnte liegen. Nur wenige Thronfolger mussten so lange warten wie der spätere britische König Charles III. Rund 70 Jahre lagen zwischen seiner Ernennung zum Thronfolger und seiner Thronbesteigung.

Die nächste Generation europäischer Monarchinnen dürfte dagegen mit einer anderen Erfahrung aufwachsen: Für sie ist die Vorstellung, dass eine Frau auf dem Thron sitzt, längst keine Ausnahme mehr. Sie warten nicht darauf, ob ihre Zeit kommt. Ihre Zukunft auf dem Thron ist bereits vorgesehen.

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