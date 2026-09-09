Lanz: "Fürchtet euch nicht!" - Appell bei Fernsehpreis-Gewinn

Markus Lanz hat für seine Talkshow den Fernsehpreis erhalten - weil er kritisch und beharrlich ist. Das bewies er in der Dankesrede und nutzte sie für einen emotionalen Appell.

Markus Lanz Quelle: Jens Krick / AP

Moderator Markus Lanz hat eine Dankesrede beim Deutschen Fernsehpreis in Köln für eine Botschaft zur gesellschaftlichen Stimmung im Land genutzt. "Ich erlebe gerade so viele Leute, die sehr unsicher sind, die teils Angst haben", sagte Lanz, der in der Kategorie "Beste Information" ausgezeichnet wurde. "Ich will deutlich sagen: Wir wandern nicht aus. Wir stehen da", erklärte Lanz. Und er ergänzte:

Fürchtet euch nicht! Und das, was jetzt gerade kaputtgeht, bauen wir irgendwann ganz lässig einfach wieder auf. „ Markus Lanz, ZDF-Moderator

Lanz wurde für seine ZDF-Talkshow ausgezeichnet. Lanz hake beharrlich nach, lege Widersprüche gedankenschnell offen und gebe sich nie mit einfachen Antworten zufrieden, hatte die Jury seine Nominierung begründet. Für den 57-Jährigen ist es bereits der zweite Fernsehpreis.

Markus Lanz in seiner Sendung: Über die Ambitionen von Sepp Müller, neuer CDU-Landeschef in Sachsen-Anhalt zu werden, die bundespolitischen Folgen der Wahl und die Frage, ob CDU-Abgeordnete dort evtl. zur AfD wechseln könnten. 09.09.2026 | 77:00 min

Laura Wontorra: Mädels weder "zu laut" noch "zu dick"

Die ebenfalls mit dem Fernsehpreis ausgezeichnete Moderatorin Laura Wontorra verband ihren Dank mit einem Appell an junge Frauen. "An alle jungen Mädels da draußen: Ihr seid nicht zu laut, nicht zu leise, nicht zu klein, nicht zu groß, nicht zu dick, nicht zu dünn", sagte die 37-jährige Wontorra in Köln mit der Trophäe in der Hand.

Glaubt an euch, setzt euch durch und macht einfach euer Ding. Dann geht's auch mit den Träumen, und dann kann man nach den Sternen greifen. „ Laura Wontorra

Wontorra wurde in der Kategorie "Beste Moderation / Einzelleistung Unterhaltung" ausgezeichnet - für ihre souveräne und charmante Präsentation des Showklassikers "Deutschland sucht den Superstar".

Die Auszeichnung wird seit dem Jahr 1999 verliehen und würdigt hervorragende Leistungen im TV und Streaming. Getragen wird er von ARD, RTL, Sat.1, ZDF und der Deutschen Telekom. Die Streaming-Anbieter Disney+, Netflix und Prime Video wirken als Partner mit.

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Quelle: dpa