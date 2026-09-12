"Woman Unknown": Goldener Löwe geht an dänische Regisseurin

May el-Toukhy hat beim Filmfestival in Venedig für ihren Film "Woman Unknown" den Goldenen Löwen erhalten. Sie ist erst die achte Frau, die jemals diese Auszeichnung bekam.

Bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig ist "Woman Unknown" der dänischen Regisseurin May el-Toukhy als bester Film ausgezeichnet worden. 12.09.2026 | 2:45 min

Die dänische Regisseurin May el-Toukhy ist für ihren Film "Woman Unknown" mit dem Goldenen Löwen des Filmfestivals Venedig ausgezeichnet worden. Das gab die Jury bekannt. Zudem gewann die Hauptdarstellerin des Films, Mathilde Arcel, den Preis als beste Schauspielerin.

Die zweitwichtigste Auszeichnung der Filmfestspiele, der Große Preis der Jury, ging an "Possible Love" von Lee Chang-dong. Der Dokumentarfilm "NAZA" von Yuval Abraham und Rachel Szor über die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen gewann den Spezialpreis der Jury.

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Goldener Löwe: Kritik an geringem Frauenanteil

Die 49-jährige May el-Toukhy ist erst die achte Frau, die in der Geschichte der Filmfestspiele den Goldenen Löwen gewonnen hat. Im diesjährigen Wettbewerb waren von 21 Filmen nur zwei von Frauen, was die Jury-Präsidentin Maggie Gyllenhaal als strukturelles Problem beschrieben hatte. Sie sei es leid, immer wieder über dieses Ungleichgewicht zu sprechen, werde es aber weiterhin tun, sagte Gyllenhaal nach der Preisverleihung. Nun wolle sie aber "einfach nur einen brillant inszenierten Film würdigen, der auf mich wie ein Laserstrahl gewirkt hat".

Das Historiendrama "Woman Unknown" erzählt von der jungen Dänin Marie, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg vor der Hochzeit mit ihrem wohlhabenden Arbeitgeber steht. Ihr greifbar naher gesellschaftlicher Aufstieg wird jedoch durch ein Geheimnis bedroht: Während der Besatzungszeit hatte sie eine Affäre mit einem deutschen Soldaten. In der von Rache geprägten Nachkriegszeit setzt sie nun alles aufs Spiel, um ihre mühsam aufgebaute Existenz vor der Entlarvung zu schützen.

Der US-Amerikaner John Malkovich wurde als bester Schauspieler für den Film "Wild Horse Nine" ausgezeichnet. Für das beste Drehbuch wurde Regisseur und Drehbuchautor Stéphane Brizé für "Un bon petit soldat" geehrt, gemeinsam mit Coralie Amédéo und Olivier Gorce.

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Goldener Löwe für Berliner Regisseur

Der aus Russland stammende Ilja Chrschanowski, der heute in Berlin und London lebt, bekam für "Dau" den Preis für die beste Regie. "Dau" handelt von einem Physiker, der in die Fänge des totalitären Sowjetsystems gerät und gegen seinen Willen am Bau der Atombombe mitwirken muss.

Der Film wurde von 2008 bis 2011 in Charkiw in der Ukraine gedreht. In der Hauptrolle ist der griechisch-russische Schauspieler Teodor Currentzis zu sehen, der sich von Russlands Krieg gegen die Ukraine nicht öffentlich distanziert hat. Diese und andere Punkte kritisierte das ukrainische Außenministerium jüngst in einer Stellungnahme zum Film.

Die 83. Filmfestspiele Venedig, die am 2. September begonnen hatten, zählen neben den Filmfestspielen in Cannes zu den bedeutendsten der Welt.

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Quelle: dpa