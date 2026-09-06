Oasis auf Filmfest Venedig: "Alles vergeben" - ohne große Worte

Die Versöhnung offenbar ohne große Gesten, Fans, für die die Band sehr viel bedeutet: Die Oasis-Brüder präsentieren in Venedig die Doku über ihre Reunion-Tour.

Oasis in Venedig: "Alles vergeben" - ohne große Worte

Vor ihrem Comeback waren die Gallagher-Brüder jahrelang verstritten. 06.09.2026 | 0:23 min

Wie es sich für die unberechenbaren Oasis-Brüder gehört, halten sie sich bei ihrem Filmfest-Debüt an keine Regeln - schwänzen die nachmittägliche Pressekonferenz, kommen zur Premiere nicht wie alle anderen mit dem Auto am roten Teppich an. Stattdessen platzt Liam Gallagher aus dem Eingang des Festivalpalastes, verteilt Fistbumps und Autogramme an Fans. Bruder Noel tut es ihm gleich. Über den Lido schallt "Wonderwall".

Oasis sind zurück - und haben in Venedig eine Doku über ihre Reunion-Tour präsentiert. Im Film geben die Gallagher-Brüder nach mehr als 20 Jahren erstmals wieder gemeinsam ein Interview vor der Kamera und deuten an, wie die Versöhnung ablief.

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Annäherung offenbar ohne große Aussprache

"Oasis: Don't Look Back in Anger" erzählt, wie sich Liam und Noel Gallagher nach 15 Jahren Funkstille wieder angenähert haben. Wie zumindest der Film nahelegt: ohne große Aussprache. "Es sind britische Working-Class-Männer, also werden sie weder High Fives austauschen noch sich umarmen oder weinen", sagt Drehbuchautor Steven Knight auf der Pressekonferenz.

Im Film gibt Liam zumindest zu, sich vielleicht nur so doof benommen zu haben, weil er seinen Bruder vermisst hat. Noel sagt: "Es wurde alles vergeben, ohne dass ein Wort darüber verloren wurde." Und: "All die Dinge, die uns früher aneinander gestört haben, sind verschwunden." Liam:

Die Musik hat uns wieder zusammengebracht. „ Liam Gallagher

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Rare aber spannende Blicke hinter die Kulissen

Wer auf viele intime Bandmomente hofft, wird vermutlich enttäuscht. Die wenigen Blicke hinter die Kulissen sind aber spannend: Zu sehen ist Noel, der darauf wartet, dass sein Bruder endlich zur ersten Probe erscheint. Dann kommt er, und ohne große Gesten geht's los. Das Kommunizieren klappt noch nicht so - das Musizieren offenbar sofort.

Die Söhne der beiden freunden sich backstage an. Zu sehen ist auch, wie Noel vor dem ersten Konzert in Cardiff auf Liam wartet. Der kommt erst kurz, bevor es losgeht, nimmt die Hand seines Bruders. Sie gehen auf die Bühne und die Band stimmt den Song "Hello" an. Die beiden sind sichtbar angespannt. Man hört die Musik kaum angesichts des Jubels im Stadion.

Auf diesen wahnsinnigen Ausbruch von Freude war ich absolut nicht vorbereitet. „ Noel Gallagher

Liam klingt gewohnt eigenwilliger. Er singe sonst eigentlich nie, sagt er. Das fühle sich an, wie Dämonen herauszulassen. Es sei auch nicht so, dass sie irgendwelche Superhelden seien.

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Emotional sind vor allem die Fans

Warum die beiden nach ihrem Zerwürfnis so lange keinen Kontakt hatten, bleibt auch in der Doku offen. Früher sei Liam jedenfalls unberechenbar gewesen, sagt Noel anfangs.

Er hätte sich sogar mit seinen eigenen Zehennägeln gestritten. „ Noel Gallagher

Im Laufe der Tour werden die Umarmungen zwischen den Brüdern ein bisschen inniger. Doch wirklich emotional sind die Musiker in der Doku von Dylan Southern und Will Lovelace nie. Das überlassen sie ihren Fans. Was für sie die Band bedeutet, darum geht es vor allem in dem Film.

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Ein Film über "Versöhnung und Erlösung"

In vielen Aufnahmen der Konzerte des vergangenen Jahres sind sie zu sehen - weinend, sich umarmend, singend. Fans, die erklären, wie sie mit Hilfe von Oasis-Hits ihre Vergangenheit bewältigt haben. Einer sagt: Die Trennung der beiden habe sich angefühlt, als hätte er ein Kind verloren. Über das Comeback sagt ein anderer: "Es ist wie die Wiedergeburt von Jesus."

Wer schon mal auf einem großen Konzert einer geliebten Band war, weiß, dass sich das wie eine religiöse Erfahrung anfühlen kann. Mit dieser Überhöhung spielt die Doku. Unter anderem wird ein Pfarrer eingespielt, der anhand von Oasis über Versöhnung predigt. Drehbuchautor Knight: "Von Anfang an wollten wir einen Film über Versöhnung und Erlösung drehen."

Quelle: dpa