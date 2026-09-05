Schauspielerin Collien Fernandes engagiert sich gegen häusliche Gewalt und hat für einen Film darüber die Patenschaft übernommen. Teile des Films haben sie "wahnsinnig getriggert".

Profiboxerin Christy Martin ist ihrem sie finanziell und sexuell ausbeutenden Ehemann und Trainer ausgesetzt. Mit Collien Fernandes sprechen wir über den Film und häusliche Gewalt. 01.09.2026 | 11:32 min

Collien Fernandes hat auf das vermeintlich widersprüchliche Verhalten von Frauen aufmerksam gemacht, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.

Opfer müssen sich häufig anhören, warum sie denn nicht einfach gegangen sind. „ Collien Fernandes, Schauspielerin

"Ich glaube, dass sich das Menschen, die damit nichts zu tun haben, einfach viel zu leicht vorstellen", sagte die Schauspielerin im Gespräch mit der 3sat Kulturzeit. Manchmal passiere häusliche Gewalt "fünf Mal im Jahr, dann gibt es 360 glückliche Tage."

Und das ist eben genau der Punkt, dass man das, was man an glücklichen Momenten hat, nicht wegschmeißen möchte. „ Collien Fernandes, Schauspielerin

Sie habe mit vielen Verbänden, Expertinnen und Experten gesprochen, die ihr dieses Dilemma bestätigten.

Auf einer Demo für den Schutz für Opfer von Gewalt gegen Frauen hat auch Collien Fernandes gesprochen. 27.03.2026 | 1:47 min

"That’s Why The Lady Is A Champ": Collien Fernandes übernimmt Patenschaft

Um die Diskussion über häusliche Gewalt voranzutreiben, hat Fernandes auch die Patenschaft für den Kinofilm "That’s Why The Lady Is A Champ" übernommen, der in dieser Woche angelaufen ist.

Der Film ist ein Biopic über die ehemalige Profi-Boxerin Christy Martin, die den vielleicht schwersten Kampf ihrer Karriere jenseits des Rings austragen musste: den Überlebenskampf gegen ihren manipulativen, gewalttätigen Ehemann.

Schauspielerin Collien Fernandes kommt als Filmpatin zur Köln-Preview des Films That´s Why The Lady Is A Champ. Quelle: action press

"Diese Frau ist stark und schwach zugleich. Und diese Ambivalenz drückt die Realität viel besser aus als die einseitige Opfer-Darstellung, die man oft in Filmen und Fiktion vorfindet", sagte Collien Fernandes der 3sat Kulturzeit.

Die häusliche Gewalt wird wahnsinnig realistisch dargestellt. Was nicht häufig der Fall ist, weil man oft nur die Schwäche des Opfers zeigt. „ Collien Fernandes, Schauspielerin

Die häusliche Gewalt in Deutschland hat im vergangenen Jahr erneut zugenommen. Unter den fast 266.000 Opfern waren die meisten Mädchen und Frauen. 21.11.2025 | 1:38 min

Fernandes: "Wichtig, dass es solche Filme gibt"

Zum Kinostart lud die Journalistin, Schauspielerin und Moderatorin neben exklusiven Previews vor allem zum Gespräch mit Menschen ein, die sich vor Ort jeden Tag für Frauenrechte und gegen häusliche Gewalt einsetzen. "Es ist wichtig, dass es solche Filme gibt. Und in diesem Fall berührt es einen noch mal besonders, weil es einfach eine wahre Geschichte ist", so Fernandes.

Ich schaffte es kaum, den Film am Stück zu schauen. Mich hat es natürlich aufgrund meiner eigenen Situation wahnsinnig getriggert. „ Collien Fernandes, Schauspielerin

Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen digitale und häusliche Gewalt vor, was zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam geführt hat. Für Ulmen gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung. Der Fall hat in Deutschland eine breite gesellschaftliche und politische Debatte über sexualisierte digitale Gewalt und mögliche Gesetzeslücken ausgelöst.

Der aktuelle Fall um Collien Fernandes lenkt Aufmerksamkeit auf digitale Gewalt. Das deutsche Strafrecht schütze Betroffene nicht ausreichend, sagt ZDF-Rechtsexpertin Sarah Tacke. 20.03.2026 | 2:54 min