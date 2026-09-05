Kinofilm: That's Why The Lady is A Champ:Collien Fernandes über ein Dilemma bei häuslicher Gewalt
von Karin Beck-Loibl
Schauspielerin Collien Fernandes engagiert sich gegen häusliche Gewalt und hat für einen Film darüber die Patenschaft übernommen. Teile des Films haben sie "wahnsinnig getriggert".
Collien Fernandes hat auf das vermeintlich widersprüchliche Verhalten von Frauen aufmerksam gemacht, die von häuslicher Gewalt betroffen sind.
"Ich glaube, dass sich das Menschen, die damit nichts zu tun haben, einfach viel zu leicht vorstellen", sagte die Schauspielerin im Gespräch mit der 3sat Kulturzeit. Manchmal passiere häusliche Gewalt "fünf Mal im Jahr, dann gibt es 360 glückliche Tage."
Sie habe mit vielen Verbänden, Expertinnen und Experten gesprochen, die ihr dieses Dilemma bestätigten.
"That’s Why The Lady Is A Champ": Collien Fernandes übernimmt Patenschaft
Um die Diskussion über häusliche Gewalt voranzutreiben, hat Fernandes auch die Patenschaft für den Kinofilm "That’s Why The Lady Is A Champ" übernommen, der in dieser Woche angelaufen ist.
Der Film ist ein Biopic über die ehemalige Profi-Boxerin Christy Martin, die den vielleicht schwersten Kampf ihrer Karriere jenseits des Rings austragen musste: den Überlebenskampf gegen ihren manipulativen, gewalttätigen Ehemann.
"Diese Frau ist stark und schwach zugleich. Und diese Ambivalenz drückt die Realität viel besser aus als die einseitige Opfer-Darstellung, die man oft in Filmen und Fiktion vorfindet", sagte Collien Fernandes der 3sat Kulturzeit.
Fernandes: "Wichtig, dass es solche Filme gibt"
Zum Kinostart lud die Journalistin, Schauspielerin und Moderatorin neben exklusiven Previews vor allem zum Gespräch mit Menschen ein, die sich vor Ort jeden Tag für Frauenrechte und gegen häusliche Gewalt einsetzen. "Es ist wichtig, dass es solche Filme gibt. Und in diesem Fall berührt es einen noch mal besonders, weil es einfach eine wahre Geschichte ist", so Fernandes.
Collien Fernandes wirft ihrem Ex-Mann Christian Ulmen digitale und häusliche Gewalt vor, was zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Potsdam geführt hat. Für Ulmen gilt bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung. Der Fall hat in Deutschland eine breite gesellschaftliche und politische Debatte über sexualisierte digitale Gewalt und mögliche Gesetzeslücken ausgelöst.
Karin Beck-Loibl ist ZDF-Redakteurin und Reporterin für 3sat Kulturzeit.
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