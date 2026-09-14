Oasis gehen auf Tour - zwei Konzerte in München

Nach ihrem Comeback geht die Britpop-Band Oasis erneut auf weltweite Tour. Im Sommer 2027 spielen sie an zwei Terminen auch in München. Für Tickets müssen sich Fans registrieren.

Jahrelang hatten Liam und Noel Gallagher keinen Kontakt, jetzt gehen sie wieder auf Tour. In Venedig präsentierten die Oasis-Brüder kurz zuvor eine Doku über ihr Comeback und darüber, wie sie wieder zueinander gefunden haben. 06.09.2026 | 1:26 min

Zwei Jahre nach ihrer großen Reunion-Tour 2025 kehrt die britische Band Oasis im kommenden Jahr auf die Bühnen zurück. Wie der Veranstalter Live Nation am Montag mitteilte, sind im Rahmen der Welttournee auch zwei Konzerte in Deutschland geplant - am 2. und 3. Juli 2027 in der Allianz Arena in München. Insgesamt plant die Britpop-Band 38 Konzerte, unter anderem in Schottland, England, Spanien, Frankreich und den USA.

Oasis wurden 1991 in Manchester gegründet und gelten als Mitbegründer des Britpop. Ihre Platten mit Hits wie "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" und "Supersonic" verkauften sich millionenfach. 2009 trennte sich die Band.

Vor zwei Jahren legten die Brüder Liam und Noel Gallagher ihren 15 Jahre dauernden Streit bei und kündigten für 2025 ein Bühnencomeback und eine gemeinsame Welttournee an. Die Tickets für die 41 Oasis-Konzerte waren sofort ausverkauft.

Die Britpop-Legenden Liam und Noel Gallagher sind wieder vereint: Oasis ist zurück auf der Bühne – mit einem gefeierten Comeback in Cardiff im vergangenen Jahr. 07.07.2025 | 1:59 min

Oasis-Tour: Registrierung für Tickets nötig

Für die neue Tour wurde ein Registrierungsverfahren eingeführt, um den organisierten Weiterverkauf sowie überhöhte Preise für die Tickets zu verhindern. Fans müssen sich bis Donnerstag, 17. September, 17 Uhr, registriert haben. Die Registrierung ist ab sofort möglich.

Wer dabei erfolgreich war, erhält einen individuellen, nicht übertragbaren Code, mit dem die Tickets in einem zugewiesenen Zeitfenster gekauft werden können.

Bei den Filmfestspielen in Venedig stellten die Gallagher-Brüder zuletzt eine Doku über ihre Wiedervereinigung vor. Darin erzählen sie unter anderem, wie sie sich nach 15 Jahren wieder angenähert haben.

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