Die Rock and Roll Hall of Fame hat ihre künftigen neuen Mitglieder bekannt gegeben. Freuen können sich unter anderem Phil Collins, Oasis, Sade, Iron Maiden und Queen Latifah.

In die berühmte Ruhmeshalle "Rock and Roll Hall of Fame" werden 18 Musiker und Musikerinnen neu aufgenommen. Unter ihnen sind Phil Collins, Oasis, Sade, Billy Idol und Joy Division. 14.04.2026 | 0:58 min

Die Rock and Roll Hall of Fame hat ihre neuen Mitglieder bekannt gegeben - und noch nie waren so viele britische Künstler in einem Jahr dabei wie dieses Mal. 2026 werden Musikgrößen wie Phil Collins, Oasis und Iron Maiden in die Ruhmeshalle aufgenommen.

Auch Billy Idol, Queen Latifah und Sade zählen zu den diesjährigen Preisträgern. Darüber hinaus werden die Bands Joy Division und New Order, das Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang Clan sowie der verstorbene Soulsänger Luther Vandross geehrt.

Aufnahme-Zeremonie in Los Angeles

Die Bekanntgabe erfolgte am Montagabend (Ortszeit) in der US-Castingshow "American Idol". Die feierliche Aufnahme in die Hall of Fame findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt.

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Von Soul bis Heavy Metal

Die Auswahl der diesjährigen Mitglieder zeigt die stilistische Bandbreite der Rock and Roll Hall of Fame. Während Sade mit Songs wie "Smooth Operator" für Soul- und Jazz-Einflüsse steht, haben Iron Maiden die Heavy-Metal-Szene entscheidend geprägt. Der Wu-Tang Clan wiederum hat Meilensteine im Hip-Hop gesetzt.

Für Phil Collins ist es nicht die erste Ehrung: Als Mitglied der Band Genesis wurde er bereits 2010 aufgenommen. Auch als Solokünstler prägte er die Musikgeschichte mit Hits wie "In the Air Tonight" und "One More Night".

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Kriterien und Auswahlverfahren

Um in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden, müssen Künstlerinnen und Künstler ihre erste kommerzielle Aufnahme vor mindestens 25 Jahren veröffentlicht haben. Über die Aufnahme entscheiden mehr als 1.200 Fachleute aus der Musikbranche, darunter Künstler, Historiker sowie Beschäftigte der Musikindustrie.

Zu den Nominierten gehörten in diesem Jahr unter anderem Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Pink und Shakira. Sie konnten sich jedoch nicht gegen die diesjährigen Gewinner durchsetzen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden unter anderem Cyndi Lauper, Outkast und The White Stripes in die Ruhmeshalle aufgenommen.

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