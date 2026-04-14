Neuzugänge in der Ruhmeshalle 2026:Phil Collins, Oasis und Sade in Rock and Roll Hall of Fame
Die Rock and Roll Hall of Fame hat ihre künftigen neuen Mitglieder bekannt gegeben. Freuen können sich unter anderem Phil Collins, Oasis, Sade, Iron Maiden und Queen Latifah.
Die Rock and Roll Hall of Fame hat ihre neuen Mitglieder bekannt gegeben - und noch nie waren so viele britische Künstler in einem Jahr dabei wie dieses Mal. 2026 werden Musikgrößen wie Phil Collins, Oasis und Iron Maiden in die Ruhmeshalle aufgenommen.
Auch Billy Idol, Queen Latifah und Sade zählen zu den diesjährigen Preisträgern. Darüber hinaus werden die Bands Joy Division und New Order, das Hip-Hop-Kollektiv Wu-Tang Clan sowie der verstorbene Soulsänger Luther Vandross geehrt.
Aufnahme-Zeremonie in Los Angeles
Die Bekanntgabe erfolgte am Montagabend (Ortszeit) in der US-Castingshow "American Idol". Die feierliche Aufnahme in die Hall of Fame findet am 14. November im Peacock Theater in Los Angeles statt.
Von Soul bis Heavy Metal
Die Auswahl der diesjährigen Mitglieder zeigt die stilistische Bandbreite der Rock and Roll Hall of Fame. Während Sade mit Songs wie "Smooth Operator" für Soul- und Jazz-Einflüsse steht, haben Iron Maiden die Heavy-Metal-Szene entscheidend geprägt. Der Wu-Tang Clan wiederum hat Meilensteine im Hip-Hop gesetzt.
Für Phil Collins ist es nicht die erste Ehrung: Als Mitglied der Band Genesis wurde er bereits 2010 aufgenommen. Auch als Solokünstler prägte er die Musikgeschichte mit Hits wie "In the Air Tonight" und "One More Night".
Kriterien und Auswahlverfahren
Um in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen zu werden, müssen Künstlerinnen und Künstler ihre erste kommerzielle Aufnahme vor mindestens 25 Jahren veröffentlicht haben. Über die Aufnahme entscheiden mehr als 1.200 Fachleute aus der Musikbranche, darunter Künstler, Historiker sowie Beschäftigte der Musikindustrie.
Zu den Nominierten gehörten in diesem Jahr unter anderem Mariah Carey, Lauryn Hill, INXS, Pink und Shakira. Sie konnten sich jedoch nicht gegen die diesjährigen Gewinner durchsetzen.
Bereits im vergangenen Jahr wurden unter anderem Cyndi Lauper, Outkast und The White Stripes in die Ruhmeshalle aufgenommen.
3sat:Protest! Songs!
Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.
Mehr zum Thema Musik
Gesellschaft | Volle Kanne:50 Jahre Iron Maiden: WelttourneeVideo5:05
Nachrichten | heute in Europa:Comeback von Oasisvon Wolf-Christian-UlrichVideo1:59
3sat | 3sat Pop Around the Clock:Sade live: Cool Jazz in San DiegoVideo60:11
Kultur | RoleModels:LUNA: Musik, Mut und Millionen-StreamsVideo29:17
Mehr Promi-News
Nachrichten | hallo deutschland:Harry und Meghan besuchen Australienvon Markus RosendahlVideo0:37
Nachrichten | hallo deutschland:Max Müller: Seine Mutter braucht ihnvon Ulrich LangerVideo1:09
Nachrichten | hallo deutschland:Neuzugänge in der Rock and Roll Hall of Famevon Maya ZanettinVideo0:58
Nachrichten | hallo deutschland:Altkönig Juan Carlos für Memoiren geehrtvon Markus RosendahlVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Bruno Mars bekommt eigene Straße in Las Vegasvon Markus RosendahlVideo0:39
- Noch 1 Stunde
Nachrichten | hallo deutschland:Großer Starauflauf beim Coachella-Festivalvon Markus RosendahlVideo0:39
Nachrichten | hallo deutschland:Herbert Grönemeyer: Gesangs-Legende wird 70von Martin SchifflerVideo4:03
Nachrichten | hallo deutschland:Britney Spears freiwillig in Entzugsklinikvon Markus RosendahlVideo0:38
Nachrichten | hallo deutschland:Herbert Grönemeyer wird 70von Christoph GockeVideo2:00
Nachrichten | hallo deutschland:Clelia Sarto: Leben vor und hinter der Kameravon Florian HümmerVideo7:08
Nachrichten | hallo deutschland:Gene Simmons eröffnet neues Restaurantvon Ulrich LangerVideo0:44
Nachrichten | hallo deutschland:Queen Elizabeth: Ihr modisches Vermächtnisvon Ulrich LangerVideo1:09
Nachrichten | hallo deutschland:Royaler Besuch: König Felipe an der Univon Ulrich LangerVideo0:36