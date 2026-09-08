Am Mittwoch nimmt Norwegen Abschied von König Harald. Wer kommt nach Oslo? Wie trauert die Bevölkerung? Was passiert nach der Zeremonie? Ein Überblick in Fragen und Antworten.

König Harald V. von Norwegen ist im Alter von 89 Jahren verstorben. Er galt als warmherziger Monarch ohne Allüren und war beliebt bei seinen Landsleuten. 28.08.2026 | 15:17 min

Die Trauerfeier von König Harald V. wird am Mittwoch, dem 9. September 2026, um 13 Uhr in der Osloer Domkirche stattfinden. Das hat das norwegische Königshaus in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Wie läuft die Beerdigung ab?

Bereits gegen 12 Uhr Ortszeit soll der Sarg des verstorbenen Königs das Schloss verlassen. Seine engste Familie und auch politische und internationale Gäste werden den Sarg auf dem Weg zur Kirche begleiten.

Olav Fykse Tveit, Vorsitzender Bischof der norwegischen Kirche, wird die Zeremonie nach deren Bestattungsordnung leiten. Der Gottesdienst beginnt mit einer Schweigeminute, die landesweit begangen werden soll. Anschließend wird in mehreren Trauerreden an den Monarchen erinnert. Dabei sollen auch politische Vertreter zu Wort kommen.

Norwegens König Harald V. ist im Alter von 89 Jahren in Oslo gestorben. Mehr als drei Jahrzehnte prägte er das Königshaus und war zuletzt Europas ältester Monarch. 28.08.2026 | 1:38 min

Welche Zeichen der Trauer aus der Bevölkerung hat es seit dem Tod in Oslo gegeben?

Auch die Bevölkerung Norwegens trauert um ihren König. Bereits am Tag seines Todes haben rund 200.000 Menschen Blumen und Briefe auf dem Schlossplatz niedergelegt. Auch in den Tagen danach kommen weiterhin viele Menschen zum Schlossplatz.

König Harald V. wurde im Volksmund oft "Hele Norges bestefar" genannt, auf Deutsch "Großvater ganz Norwegens", weil er für seine nahbare, herzliche und humorvolle Art vom norwegischen Volk tief geschätzt wurde.

Menschen trauern nach dem Tod von Norwegens König Harald V. am Schlossplatz vor dem Schloss in Oslo und legen Blumen und Kerzen nieder. Quelle: ddp

Landesweit wehen viele Flaggen auf Halbmast. Außerdem bietet die offizielle Website der Königsfamilie den Menschen die Möglichkeit, ihrer Trauer schriftlich Ausdruck zu verleihen.

Noch bis einschließlich Dienstag, dem Tag vor der Beisetzung, ist es der norwegischen Bevölkerung zudem möglich, persönlich von König Harald V. Abschied zu nehmen. Der Sarg wurde für eine Woche in der Schlosskapelle aufgebahrt. Allein am vergangenen Samstag haben 4.500 Menschen dem König die letzte Ehre erwiesen.

Nach dem Tod von König Harald V. können Trauernde in Oslo am aufgebahrten Sarg Abschied nehmen. Der norwegische Monarch wird am 9. September beigesetzt. 01.09.2026 | 0:19 min

Welche internationalen Staatsgäste werden erwartet?

Neben den norwegischen royalen und politischen Gästen werden auch internationale Repräsentanten erwartet. Für das Vereinigte Königreich kommt Prinz William als Vertreter für seinen Vater, König Charles III., gemeinsam mit Prinzessin Anne. Außerdem werden die Königspaare aus Dänemark, Schweden, Spanien, den Niederlanden und Belgien erwartet. Hinzu kommen royale Vertreter aus Monaco, Luxemburg, Liechtenstein, Jordanien und Japan sowie mehrere europäische Staatsoberhäupter.

Deutschland wird durch den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier vertreten. Zuvor hatte dieser bereits dem neuen König Haakon offiziell kondoliert.

Diese royalen Gäste kommen zum Abschied von König Harald

Norwegische Königsfamilie nimmt Abschied Die norwegische Königsfamilie verabschiedet sich von König Harald mit einer Trauerfeier im Osloer Dom. Auf dem Bild: Königin Mette-Marit, Königin Sonja, Prinzessin Märtha Louise, König Haakon. Quelle: dpa

Wird Donald Trump kommen?

Medienberichten zufolge hatte sich der norwegische Sicherheitsdienst auf eine mögliche Teilnahme des US-Präsidenten vorbereitet. Allerdings gilt seine Teilnahme aktuell eher als unwahrscheinlich, da er angekündigt hat, an diesem Tag bei einer republikanischen Veranstaltung in Dallas aufzutreten.

Was passiert danach?

Im Anschluss an die öffentliche Zeremonie führt eine Prozession zur Schlosskirche der Akershus Festung. Dort folgt eine zweite Zeremonie im engsten Kreis mit einigen ausgewählten politischen Gästen. Im Anschluss soll der Sarg in die Krypta der Schlosskirche hinabgelassen werden.

Nach Abschluss der Zeremonie treten König Haakon und seine Frau Königin Mette-Marit in den Burghof der Akershus Festung. Die Flaggen werden wieder gehisst und die Kirchenglocken läuten im ganzen Land für eine Stunde. Nach der Rückkehr ins Schloss ist ein Balkonauftritt geplant. Wann genau dieser stattfinden wird, ist aktuell noch unklar. Anschließend empfängt das Königspaar die Royals und Staatsgäste im Schloss.

Das norwegische Königshaus hat eine Hoftrauer bis zum 9. Oktober angekündigt - einen Monat nach dem Begräbnis. Die Royals sagen in dieser Zeit alle offiziellen Termine ab. Ausnahmen sind verfassungsrechtliche Aufgaben wie der Staatsrat, die feierliche Eröffnung des Parlaments und ausgewählte Audienzen. Königsfamilie und Mitarbeiter des Hofes tragen in dieser Zeit dunkle Kleidung oder Uniformen mit Trauerflor.

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Quelle: Norwegisches Königshaus, ZDF