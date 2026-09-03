US-Feministin Gloria Steinem ist tot

Ob als Undercover-Journalistin oder Magazin-Gründerin: Gloria Steinem setzte sich in ihrem Leben für Frauenrechte ein. Jetzt starb die Feministin im Alter von 92 Jahren.

Die US-Frauenrechtlerin und Journalistin Gloria Steinem ist mit 92 Jahren gestorben. In den 1970er- und 1980er Jahren prägte sie die Frauenrechtsbewegung und zählte zu ihren bekanntesten Stimmen. 03.09.2026 | 0:19 min

Die US-Journalistin und feministische Galionsfigur Gloria Steinem ist im Alter von 92 Jahren gestorben. Sie starb am Mittwoch in ihrem Zuhause in New York, wie ihre Stiftung am Donnerstag im Onlinedienst Instagram mitteilte. Über Jahrzehnte gehörte Steinem zu den bekanntesten Kämpferinnen für Gleichberechtigung von Frauen in den USA.

Steinem kämpfte für Gleichberechtigung

Seit den späten 1960er Jahren setzte sie sich unter anderem für das Recht auf Abtreibung, politische Teilhabe und gleiche Rechte ein. Sie half bei der Gründung mehrerer feministischer Organisationen und wurde zu einem der bekanntesten Gesichter der sogenannten zweiten Welle der Frauenbewegung.

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Bekannt geworden war Steinem zunächst als Journalistin. 1963 ließ sie sich für eine Reportage undercover als sogenanntes Playboy Bunny in einem New Yorker Playboy Club anstellen und berichtete anschließend über die Arbeitsbedingungen der Frauen dort. 1968 half sie beim Aufbau des "New York Magazine", für das sie anschließend als politische Kolumnistin und Autorin arbeitete.

Mitgründerin des feministischen Magazins "Ms."

Vier Jahre später gehörte sie zu den Mitgründerinnen des feministischen Magazins "Ms.", das Themen wie Abtreibungsrechte, Diskriminierung am Arbeitsplatz und Gewalt gegen Frauen prominent aufgriff. Ihr feministisches Erwachen führte Steinem auf ein Treffen im Jahr 1969 zurück, bei dem Frauen über ihre Erfahrungen mit Abtreibungen sprachen.

In den Augen einiger junger Feministinnen steht Steinem für einen veralteten Feminismus. Kritik erfuhr sie etwa wegen ihrer Verteidigung von US-Präsident Bill Clinton im Jahr 1998, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde.

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Bis ins hohe Alter in der feministischen Bewegung aktiv

Steinem wurde am 25. März 1934 im US-Bundesstaat Ohio geboren. Als sie zehn Jahre alt war, ließen ihre Eltern sich scheiden. Nach Jahrzehnten des Single-Daseins heiratete sie mit 66 Jahren den Geschäftsmann David Bale, Vater des Schauspielers Christian Bale. Auf die Frage, ob sie ihre Haltung zur Ehe verändert habe, sagte Steinem damals einem Journalisten:

Ich habe mich nicht verändert. Die Ehe hat sich verändert. „ Gloria Steinem, Feministin

Steinem blieb auch im hohen Alter politisch und publizistisch aktiv und erhielt 2013 die "Presidential Medal of Freedom", die höchste zivile Auszeichnung der Vereinigten Staaten. Als der Oberste Gerichtshof der USA im Jahr 2022 das Recht auf Abtreibung kippte, erklärte sie: "Das wird nur dazu führen, dass Abtreibungen unsicher werden."

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Knapp drei Wochen nach ihrem Tod soll ein neues Buch von ihr erscheinen. Die Memoiren "An Unexpected Life" sind nach Angaben des Verlags Random House für den 22. September geplant. Darin blickt Steinem auf ihr Leben und mehr als sechs Jahrzehnte feministischen Aktivismus zurück. Auch eine Gedenkfeier sei geplant.

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