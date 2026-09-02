Tiger Woods hat sich nach seinem Autounfall in Florida schuldig bekannt. Er sei fahrlässig und rücksichtslos gefahren. Seinen Führerschein muss der Golfstar für fünf Jahre abgeben.

Tiger Woods hat sich nach seinem Autounfall vor Gericht schuldig bekannt. Im Zuge eines Deals verliert er seine Fahrerlaubnis für fünf Jahre. 02.09.2026 | 0:33 min

US-Golfstar Tiger Woods muss nach seinem Autounfall im März in Florida mit weitreichenden Konsequenzen rechnen. Der 15-malige Major-Sieger plädierte an diesem Mittwoch vor Gericht auf "No Contest" und akzeptierte damit die rechtlichen Folgen des Vorwurfs des fahrlässigen und rücksichtslosen Fahrens.

Mit einem "No-Contest"-Plädoyer räumt ein Angeklagter die Vorwürfe nicht ausdrücklich ein, verzichtet aber darauf, sie vor Gericht anzufechten. Strafrechtlich wird ein solches Plädoyer in diesem Fall wie eine Verurteilung behandelt.

Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft verliert Woods seinen Führerschein für fünf Jahre. Der schwerwiegendere Vorwurf, unter Einfluss berauschender Mittel gefahren zu sein, wird dagegen fallengelassen.

Richter warnt Tiger Woods

Bei der kurzen Anhörung in Stuart, Florida, machte Richter Darren Steele dem Golfstar deutlich, welche Folgen ein Verstoß gegen die Vereinbarung hätte.

Sollten Sie aus irgendeinem Grund Auto fahren, müssten Sie sofort zurück ins Gefängnis. „ Richter Darren Steele

Der Golfprofi hatte zunächst auf nicht schuldig plädiert. Mit dem Schuldeingeständnis ist das Verfahren nun Teil einer Vereinbarung zwischen Woods und der Staatsanwaltschaft.

Tiger Woods meldet sich erstmals nach seinem Autounfall in Florida. Der Profigolfer plädiert auf "nicht schuldig" und kündigt eine Auszeit an, um sich in Behandlung zu begeben. 01.04.2026 | 0:51 min

Autounfall auf Jupiter Island

Der Unfall ereignete sich am 27. März in der Nähe von Woods' Wohnort auf Jupiter Island. Nach Angaben der Behörden versuchte der Golfstar mit seinem SUV auf einer Wohnstraße zu überholen.

Dabei streifte sein Fahrzeug einen Lastwagen mit Anhänger und kippte anschließend zur Seite.

Obwohl der Atemalkoholtest keine Spuren von Alkohol ergab, verweigerte Woods einen Urintest und gab laut Polizeiangaben zu, "ein paar Tabletten" eingenommen zu haben.

So leicht der Weg in die Abhängigkeit führt, so schwer ist der Weg in ein Leben ohne Drogen. 23.06.2024 | 27:07 min

Opioid-Schmerzmittel im Fahrzeug

Woods führte zwei Tabletten des Opioid-Schmerzmittels Hydrocodon bei sich. Eine Urinprobe verweigerte der Golfstar, woraufhin die Staatsanwaltschaft Anklage erhob.

Woods wurde nach dem Unfall vorübergehend inhaftiert und später gegen Kaution freigelassen. Zu den Umständen des Unfalls hatte Woods den Behörden zunächst erklärt, er habe während der Fahrt auf sein Telefon geschaut und Radiosender gewechselt.

Golfstar Tiger Woods ist nach einem Autounfall in Florida zu fünf Jahren Führerscheinentzug verurteilt worden. Seine Freundin Vanessa Trump begleitete ihn zu dem Termin vor Gericht. Quelle: AP

Woods kommt mit Vanessa Trump zum Gericht

Woods erschien gemeinsam mit seiner Freundin Vanessa Trump zu dem Gerichtstermin. Trump ist die frühere Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump.

Nach der Anhörung äußerte sich der 50-Jährige nicht gegenüber wartenden Reportern.

Tiger Woods ist nach einem Verkehrsunfall festgenommen worden. Er soll fahruntüchtig gewesen sein, einen Urintest jedoch verweigert haben. Mittlerweile ist der Sportler wieder auf freiem Fuß. 30.03.2026 | 0:48 min

Woods kämpft seit Jahren mit Verletzungen

Der Unfall ereignete sich vor dem Hintergrund einer langen Verletzungsgeschichte des US-Amerikaners. Woods musste sich in seiner Karriere mehrfach an seinem Rücken operieren lassen.

2021 erlitt er bei einem schweren Autounfall in Kalifornien zudem schwere Verletzungen am Bein und musste anschließend umfangreich operiert werden.

Nach dem jüngsten Unfall hatte Woods wenige Tage später angekündigt, sich zur Behandlung zurückzuziehen und sich zunächst auf seine Gesundheit zu konzentrieren.

Im Juni kehrte der Golfstar erstmals seit seiner Festnahme öffentlich zurück. Bei der Travelers Championship der PGA Tour zeigte sich Woods wieder im Umfeld des professionellen Golfsports.

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