Roman-Schauplatz Kreuzberg:Sven Regener: Sehne mich nicht in die 80er zurück
SO36, die Mauer steht noch - Sven Regeners neuer Roman spielt wieder und vor allem im Kreuzberg der 80er. In die Zeit sehnt sich der Autor aber nicht zurück.
Der Autor Sven Regener vermisst die 80er Jahre nicht. "Nein, ich sehne mich überhaupt nicht in die 80er Jahre zurück. Es ist auch wirklich eine verschwundene Welt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.
Über Berlin und speziell Kreuzberg in dieser Zeit hat der inzwischen 65-jährige Musiker und Autor allerdings immer wieder geschrieben, auch in seinem neuen Roman "Frankie und Freddie". Er spielt am Tag vor Heiligabend 1980, nicht nur, aber vor allem im raueren SO36 genannten Teil Kreuzbergs, wo Regener selbst schon lange nicht mehr wohnt.
Lauter scheinbar banale Fragen
Ein Vierteljahrhundert nach seinem Romandebüt "Herr Lehmann" beschäftigt sich Regener noch einmal mit der zentralen Figur Frank und wirft einen Blick auf das schwierige Verhältnis der Lehmann-Brüder. Wie immer geht es um lauter scheinbar banale Fragen, die alltäglicher nicht sein könnten. Und wieder geht es um Freundschaft, Liebe, Selbstverwirklichung und West-Berlin in der Zeit, als die Mauer noch stand.
"Es gibt schon öfter Gründe, noch nach Kreuzberg zu kommen, auch in die Ecke von damals", sagt der in Berlin lebende Autor, auch bekannt als Sänger und Trompeter der Band Element of Crime. "Natürlich erkennt man vieles wieder. Aber so eine Stadt verändert sich auch dauernd."
Das Vorbild fürs Café Einfall gibt es noch
"Die meisten Clubs und Kneipen in SO36 sind weg. Aber genau dasselbe konnte man auch Anfang der 80er Jahre sagen, wenn man da 20 Jahre zurückguckte", so der Schriftsteller. "Und wenn wir heute auf die 80er Jahre zurückgucken, sind das 40 Jahre." Das sei in so einer Stadt wie Berlin eine Ewigkeit.
Die "Madonna Bar" jedenfalls, Vorbild für das "Café Einfall" in Regeners Romanen, gebe es noch.
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