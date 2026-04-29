Sven Regener ist neuer Mainzer Stadtschreiber - Literaturpreis

Sven Regener ist mit dem Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis ausgezeichnet worden. Bekannt ist er als Sänger der Band "Element of Crime" und für den Roman "Herr Lehmann".

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Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis von ZDF, 3sat und der Landeshauptstadt Mainz wurde am Mittwoch, 29. April 2026, an den Schriftsteller Sven Regener verliehen. Die Urkunde wurde dem Preisträger im Mainzer Leibniz-Zentrum für Archäologie (LEIZA) im Rahmen eines Festaktes überreicht, an dem ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz Nino Haase und als Laudator der Verleger Helge Malchow teilnahmen.

Sven Regener erzählt sowohl als Schriftsteller als auch als Musiker die großen Geschichten in scheinbar beiläufigem Ton. „ Jury des Mainzer Stadtschreiber Literaturpreises

Weiter hieß es von der Jury: "Seine Romane, Drehbücher und Songtexte beschreiben die Dramen des Alltäglichen und wissen um die Poesie des Strauchelns. Mit dem melancholischen Ton seiner Band Element of Crime und dem lakonisch norddeutschen Sound seiner Romane um Herrn Lehmann in Zeiten deutscher Umbrüche erreicht Sven Regener ein großes Publikum. Originell und vielfältig ist sein Werk und vermag immer wieder zu überraschen, wie sein aktuelles Sachbuch über den Humor, das mit seinem ganz eigenen Stil Genres und Gefühle neu sehen lässt."

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Wohnrecht in Stadtschreiberwohnung

Der Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis ist mit 12.500 Euro dotiert. Der Preisträger erhält für ein Jahr Wohnrecht in der Stadtschreiberwohnung im Herzen der Mainzer Altstadt sowie das Angebot, zusammen mit dem ZDF und 3sat einen Film nach freier Themenwahl zu produzieren.

Würdigungen für Sven Regener als Preisträger

ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke: "Wir begrüßen in Mainz einen Schriftsteller, dem es wichtig ist, realistisch zu erzählen. Dessen Werk uns zurückführt in frühere Zeiten, in eine Welt, die es so nicht mehr gibt, und der empathisch auf den Alltag seiner Helden blickt, auf ihre Suche, ihre Zweifel, Gefühle und unverhofften Wendungen."

Nino Haase, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Mainz: "Mainz gewinnt mit Sven Regener einen Autor von unverwechselbarer literarischer Stimme. Er ist bekannt dafür, mit großer Genauigkeit auf das Alltägliche zu schauen und die leisen Zwischentöne ernst zu nehmen, aus denen sich das Leben einer Stadt oft erst wirklich erschließt. Gerade diese Aufmerksamkeit für das scheinbar Unspektakuläre macht ihn in besonderer Weise für das Stadtschreiberamt geeignet. Für die Stadt Mainz ist seine Anwesenheit eine große Bereicherung - sowohl kulturell als auch menschlich."

Verleger Helge Malchow: "Wer die mittlerweile sieben Bände von Sven Regeners ständig noch wachsendem Lebensroman liest, gerät durch seine meisterhaft komponierte Sprache in einen einzigartigen Sog, in einen Zustand der Überwältigung, Versunkenheit und Erleuchtung. Dieser Solitär der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur ist zugleich ein Epochenroman, ein Deutschland-, Berlin- und Kreuzbergroman, ein Gesellschaftsroman, ein Generationenroman, ein Bildungsroman und ein Roman über eine der letzten großen Revolutionen in der Gegenwartskunst. Sven Regener ist nicht nur ein großer Musiker, sondern ein herausragender Schriftsteller."

Das sagt Regener selbst zu der Auszeichnung

Sven Regener: "Stadtschreiber, Stadtschreiber, man muss sich das nur auf der Zunge zergehen lassen, 'Ich bin der Stadtschreiber von Mainz!', da kommen gleich die ganzen mittelalterlichen Bilder hoch, der Glöckner von Notre Dame, der Vogt von Sylt, der Rattenfänger von Hameln, die Bremer Stadtmusikanten, der Stadtschreiber von Mainz - das hat was, weil es absurd ist und deshalb genau richtig und angemessen, das Absurde ist ja immer das Gute, wenn es um die Kunst geht …"

Die Jury des Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis 2026

Der Jury für den Mainzer Stadtschreiber Literaturpreis 2026 gehören an: Dr. Dörte Hansen, Julia Schoch, Peter Stamm, Feridun Zaimoglu, ZDF-Programmdirektorin Dr. Nadine Bilke, ZDF-Kulturchefin Anne Reidt, 3sat-Senderchefin Natalie Müller-Elmau, die "Kulturzeit"-Chefin Anja Fix (3sat), ZDF-Kulturredakteurin Dr. Susanne Becker (Jury-Vorsitzende), die Mainzer Kulturdezernentin (bis 2026) Marianne Grosse sowie die Stadtschreiberin 2025 Annett Gröschner.

Quelle: ZDF