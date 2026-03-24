"hallo deutschland" bekommt neues Gesicht: Das ist Marvin Fischer

Neues Gesicht für "hallo deutschland" im ZDF. Ab Juli moderiert Marvin Fischer im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald das News- und Boulevardmagazin am späten Nachmittag.

Das ist das neue Gesicht bei "hallo deutschland"

Marvin Fischer wird neuer Moderator von "hallo deutschland" im ZDF Quelle: ZDF/hr

Das beliebte News- und Boulevardmagazin "hallo deutschland" bekommt einen neuen Moderator. Marvin Fischer wechselt vom Hessischen Rundfunk zum ZDF.

Die Sendung "hallo deutschland" "ist für mich eine absolute Institution im Vorabendprogramm", sagt der 39-Jährige zu seinem Wechsel.

Ich mag die inhaltliche Mischung aus Aktualität und persönlichen Geschichten und freue mich sehr auf das Team und meine neue Aufgabe im ZDF. „ Marvin Fischer

"hallo deutschland" seit fast 30 Jahren auf Sendung

Die Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles, Anne Gellinek, wies auf den 30-jährigen Geburtstag der Sendung im kommenden Jahr hin. Dieser langjährige Erfolg habe einen Grund:

Das Magazin erneuert sich immer wieder und bleibt dabei seinen Stärken treu: Es ist verlässlich aktuell, thematisch vielfältig und nah am Alltag der Menschen. „ Anne Gellinek, Leiterin der ZDF-Hauptredaktion Aktuelles

Dieser erfolgreiche Themenmix bekomme nun im Sommer einen neuen Moderator: "'hallo deutschland' freut sich auf Marvin Fischer."

Fischer wechselt von Hessischem Rundfunk zum ZDF

Fischer moderierte seit 2020 "Maintower", das TV-Boulevard-Magazin des Hessischen Rundfunks, von dem er nun zu "hallo deutschland" wechselt.

Nach einem Studium der Sozialwissenschaften und einem Volontariat bei Radio Emscher Lippe hatte Fischer zunächst als Radio-Moderator gearbeitet, unter anderem auch beim WDR und Hessischen Rundfunk. Außerdem war er in der Comedyredaktion von Radio NRW, in der "WDR Lokalzeit" und für "Die Fakten-Checker" von RTL tätig.

Immer nah dran an den Menschen: bewegende Geschichten, emotionale Augenblicke, spannende Kriminalfälle und bunte Soft-News. Das ist "hallo deutschland". 23.03.2026 | 51:09 min

Bei "hallo deutschland" übernimmt er künftig im Wechsel mit Sandra Maria Gronewald die Moderation des News- und Boulevard-Magazins, das seit dem 16. Juni 1997 auf Sendung ist.

Die werktägliche Sendung informiert ebenso zuverlässig wie abwechslungsreich über aktuelle Themen, die nah an der Lebenssituation der Menschen sind. Mit immer wieder neuen Ideen hält sich das aktuelle Format jung. Seit Oktober 2023 ist "hallo deutschland" mit verlängerter Sendezeit montags bis freitags von 17:10 bis 18 Uhr im ZDF auf Sendung.