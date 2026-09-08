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Staatsbegräbnis in Norwegen : Abschied von König Harald: Diese Royals kommen nach Oslo

08.09.2026 | 11:09 |

Zur Trauerfeier von König Harald V. werden am Mittwoch Staatsoberhäupter aus aller Welt und zahlreiche Vertreter der Königshäuser erwartet. Die royalen Gäste im Überblick.