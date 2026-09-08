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Trauerfeier für König Harald in Norwegen: Die royalen Gäste

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Staatsbegräbnis in Norwegen:Abschied von König Harald: Diese Royals kommen nach Oslo

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Zur Trauerfeier von König Harald V. werden am Mittwoch Staatsoberhäupter aus aller Welt und zahlreiche Vertreter der Königshäuser erwartet. Die royalen Gäste im Überblick.

Königin Mette-Marit, Königin Sonja, Prinzessin Märtha Louise und König Haakon schauen auf Blumen auf dem Schlossplatz in Oslo.
König Frederik, Königin Mary und Kronprinz Christian
Die schwedische Königsfamilie bei einem Termin
König Felipe und Letizia
Königin Mathilde und König Philippe von Belgien
Großherzog Guillaume und seine Frau Großherzogin Stéphanie
Fürst Albert II. von Monaco
König Willem-Alexander, Königin Máxima und Prinzessin Amalia der Niederlande
Prinz William
Kronprinz Fumihito, bekannt als Akishino, und Kronprinzessin Kiko von Japan
Erbprinz Alois mit seiner Frau Erbprinzessin Sophie von Lichtenstein

Norwegische Königsfamilie nimmt Abschied

Die norwegische Königsfamilie verabschiedet sich von König Harald mit einer Trauerfeier im Osloer Dom. Auf dem Bild: Königin Mette-Marit, Königin Sonja, Prinzessin Märtha Louise, König Haakon.

Quelle: dpa

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Quelle: dpa, afp, zdf
Über die norwegische Königsfamilie nach dem Tod von König Harald berichteten mehrere ZDF-Sendungen, unter anderem hallo deutschland am 03.09.2026 um 17:10 Uhr.
Thema
Norwegen

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