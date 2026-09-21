Presley Gerber ist tot: Sohn von Cindy Crawford stirbt mit 27

Tod in Reha-Klinik:Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber mit 27 Jahren gestorben
Schon als Teenager folgte Presley Gerber seiner Mutter Cindy Crawford ins Modelgeschäft, später sprach er offen über psychische Probleme. Nun ist er mit 27 Jahren gestorben.
Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und dem Unternehmer Rande Gerber, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Eine Vertreterin der Familie bestätigte seinen Tod am Sonntag.
Gerber starb in einer Reha-Einrichtung in Los Angeles, wie aus Online-Unterlagen der Gerichtsmedizin von Los Angeles County hervorgeht. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Familie bat darum, ihre Privatsphäre in dieser "sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit" zu respektieren.
Gerber sprach offen über psychische Probleme
Presley Gerber wurde 1999 im kalifornischen Beverly Hills geboren. Wie seine Schwester Kaia arbeitete er bereits als Jugendlicher als Model für bekannte Marken wie Dolce & Gabbana und Calvin Klein und trat damit in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter Cindy Crawford. Schwester Kaia ist sehr erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.
In den vergangenen Jahren sprach Presley Gerber offen über psychische Probleme und seinen Drogenkonsum, unter anderem in Instagram-Posts. Ende 2019 wurde er wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verurteilt und musste an einem Entzugsprogramm teilnehmen. In einem Podcast sagte er laut dem Magazin "People", dass seine mentale Gesundheit ein 24/7-Job sei.
Gerbers Mutter Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur.
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