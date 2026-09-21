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Presley Gerber ist tot: Sohn von Cindy Crawford stirbt mit 27

Tod in Reha-Klinik:Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber mit 27 Jahren gestorben

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Schon als Teenager folgte Presley Gerber seiner Mutter Cindy Crawford ins Modelgeschäft, später sprach er offen über psychische Probleme. Nun ist er mit 27 Jahren gestorben.

Das amerikanische Model Presley Gerber nimmt an der weltweiten Premiere von „Infinite Icon“ auf dem roten Teppich in Los Angeles, USA, am 20.01.2026 teil.

Laut US-Medien starb Presley Gerber im Alter von 27 Jahren in einer Rehabilitationseinrichtung in Los Angeles. Er war der Sohn des Supermodels Cindy Crawford und des Unternehmers Rande Gerber.

21.09.2026 | 0:29 min

Presley Gerber, der Sohn von Supermodel Cindy Crawford und dem Unternehmer Rande Gerber, ist im Alter von 27 Jahren gestorben. Eine Vertreterin der Familie bestätigte seinen Tod am Sonntag.

Gerber starb in einer Reha-Einrichtung in Los Angeles, wie aus Online-Unterlagen der Gerichtsmedizin von Los Angeles County hervorgeht. Die Todesursache ist bisher nicht bekannt. Die Familie bat darum, ihre Privatsphäre in dieser "sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit" zu respektieren.

Rande Gerber, Cindy Crawford und Presley Gerber nehmen an der Weltpremiere von „Palm Royale“ auf Apple TV+ in Beverly Hills, USA, am 14.03.2024 teil.

Rande Gerber und Cindy Crawford mit ihrem Sohn Presley Gerber (Archivbild)

Quelle: Billy Bennight / Imago

Gerber sprach offen über psychische Probleme

Presley Gerber wurde 1999 im kalifornischen Beverly Hills geboren. Wie seine Schwester Kaia arbeitete er bereits als Jugendlicher als Model für bekannte Marken wie Dolce & Gabbana und Calvin Klein und trat damit in die Fußstapfen seiner berühmten Mutter Cindy Crawford. Schwester Kaia ist sehr erfolgreich als Model und arbeitet zudem als Schauspielerin.

In den vergangenen Jahren sprach Presley Gerber offen über psychische Probleme und seinen Drogenkonsum, unter anderem in Instagram-Posts. Ende 2019 wurde er wegen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss verurteilt und musste an einem Entzugsprogramm teilnehmen. In einem Podcast sagte er laut dem Magazin "People", dass seine mentale Gesundheit ein 24/7-Job sei.

Ich habe schon viel erlebt und viel gelernt. Ich hoffe, dass ich die Fehler für andere gemacht habe, damit sie nicht dieselben Fehler machen müssen.

Presley Gerber

Gerbers Mutter Cindy Crawford zählt zu den prägendsten Supermodels der 1990er-Jahre. Gemeinsam mit Naomi Campbell, Linda Evangelista und anderen machte sie das Modeln zu einem Teil der Popkultur.

Quelle: AP, ZDF
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 21.09.2026 um 10:31 Uhr.

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