Hollywood-Produzent:Harvey Weinstein zu 15 Jahren Haft verurteilt
Der ehemalige US-Filmproduzent Harvey Weinstein ist wegen eines Sexualverbrechens aus dem Jahr 2006 zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige sitzt bereits im Gefängnis.
Gegen den früheren Hollywood-Filmmogul Harvey Weinstein sind in einem neu aufgerollten Verfahren wegen eines Sexualverbrechens 15 Jahre Haft verhängt worden. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend, darunter der Sender NBC News aus dem Gerichtssaal. Der 74-jährige Weinstein ist bereits seit Jahren im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft in Manhattan hatte laut "New York Times" eine Haftstrafe von 20 Jahren gefordert.
Das jetzt verhängte Strafmaß ist ein weiterer bedeutender Schritt in der seit Jahren andauernden Aufarbeitung von Sexualverbrechen in den USA. Es gab bereits mehrere Verfahren, neben New York auch in Kalifornien.
Mehrere Gerichtsprozesse gegen Weinstein
Vor Gericht hatte Weinstein bisher stets alle Vorwürfe zurückgewiesen. Seine Anwälte argumentieren, die sexuellen Kontakte seien einvernehmlich gewesen. Der gesundheitlich angeschlagene Weinstein wechselte in den vergangenen Jahren in New York zwischen Gefängnis und Häftlings-Krankenstation.
2020 war Weinstein in New York zu 23 Jahren Haft verurteilt worden, doch das Verfahren wurde neu aufgerollt. 2025 gab es dann ein gespaltenes Urteil. Weinstein wurde in einem von drei Anklagepunkten schuldig gesprochen: Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass Weinstein einst ein schweres Sexualverbrechen an einer Frau begangen habe. Darauf bezieht sich nun das neue Strafmaß.
Laut "New York Times" hatte sich der Übergriff auf eine frühere Produktionsassistentin vor rund 20 Jahren in einem Schlafzimmer seiner Wohnung in Manhattan ereignet.
MeToo-Debatte: Zahlreiche Frauen offenbarten sexuelle Gewalt
Weinstein war früher eine Schlüsselfigur im Filmbusiness in Hollywood und Teil der Glamourwelt. Der Fall des mächtigen Filmproduzenten vor rund zehn Jahren löste nach Belästigungs- und Vergewaltigungsvorwürfen von Dutzenden Frauen weltweit eine Debatte aus - bekannt unter dem Namen MeToo.
In vielen Ländern meldeten sich unabhängig von dem Fall Weinstein Opfer von Übergriffen zu Wort und machten ihre Vorwürfe öffentlich. Es entstand eine ganze Bewegung, die sich gegen sexuelle Belästigung und Machtmissbrauch stemmt. MeToo bedeutet im Deutschen so viel wie: Mir ist das auch widerfahren.
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