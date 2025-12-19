Epstein: US-Regierung gibt nach Fristablauf erste Akten frei

  3. Merkliste
Frist abgelaufen:US-Regierung gibt erste Epstein-Akten frei

Das US-Justizministerium hat damit begonnen, Ermittlungsakten zum Fall des Sexualstraftäters Epstein zu veröffentlichen. Es handelt sich um Tausende Dokumente und Fotos.

Ein Demonstrant trägt ein Plakat vor dem US-Kapitol in Washington.

Das Justizministerium legt Tausende Epstein-Dokumente offen.

Quelle: epa

Das US-Justizministerium hat damit begonnnen, Akten zu den Ermittlungen um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein freizugegeben. Zum Ablauf einer Frist am Freitag veröffentlichte das Ministerium die ersten Akten. Es waren viele Tausende Dokumente, Fotos, Anrufprotokolle, an vielen Stellen waren Passagen geschwärzt.

Die US-Regierung hatte angekündigt, sie werde entgegen einem im November beschlossenen Gesetz zur Freigabe zunächst nur einen Teil der Akten zu Epstein veröffentlichen. Vize-Justizminister Todd Blanche sagte dem Sender Fox News, er erwarte bis Fristende am Freitag die Freigabe "mehrerer hunderttausend Dokumente", darunter Fotos und Schriftstücke. Weitere Akten würden erst in den kommenden Wochen veröffentlicht. Die oppositionellen Demokraten warfen der Regierung von Präsident Donald Trump einen Gesetzesbruch mit Ansage vor.

Department Of Justice To Release Entirety Of The Epstein Files

Mit geleakten E-Mails lässt sich erstmals belegen, wie Jeffrey Epstein auch versuchte, Frauen aus dem deutschsprachigen Raum anzuwerben. Eine von ihnen hat mit dem ZDF gesprochen.

19.12.2025 | 2:50 min

Den Fristverstoß für Hunderttausende weitere Akten erklärte Blanche mit hohen Auflagen zum Schutz der Epstein-Opfer. Das Justizministerium prüfe jedes einzelne Dokument und stelle "sicher, dass jede betroffene Person - ihr Name, ihre Identität, ihre Geschichte - soweit nötig vollständig geschützt wird", unterstrich er. Experten rechnen mit umfangreichen Schwärzungen.

US-Präsident Donald Trump vor seiner Zeit im Amt mit sechs leicht bekleideten jungen Frauen mit zensierten Gesichtern. Trump hat seine Hand um die Taille der jungen Frau neben ihm.

In der Affäre um den Sexualstraftäter Jeffrey Epstein haben US-Kongressabgeordnete Bilder veröffentlicht, auf denen unter anderem Donald Trump mit leicht bekleideten Frauen zu sehen ist.

12.12.2025 | 0:40 min

Aus der Demokratischen Partei kam scharfe Kritik. Der Minderheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, erklärte, das vom Kongress im November verabschiedete und von Trump unterzeichnete Epstein-Akten-Transparenzgesetz sei "glasklar": Die Trump-Regierung habe danach 30 Tage Zeit gehabt, "alle Epstein-Akten zu veröffentlichen", betonte Schumer. "Dies nicht zu tun, ist ein Gesetzesbruch."

Sanktionen für einen Fristverstoß sind jedoch nicht vorgesehen. Präsident Trump und führende Republikaner hatten die Freigabe der Ermittlungsakten lange blockiert.

SGS Bates-Leifert

Der Druck auf Trump aus der eigenen Partei ist mittlerweile zu groß im Fall Epstein – bemerkenswert, da die Republikaner ihm sonst blind folgen, so Claudia Bates in Washington.

19.11.2025 | 1:49 min
Quelle: AFP, AP
Über dieses Thema berichteten das heute journal am 19.12.2025 ab 22:00 Uhr und ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Epstein-Affäre: Neue Fotos veröffentlicht" am 12.12.2025 um 22:49 Uhr.
