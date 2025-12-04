  3. Merkliste
Aufnahmen von Epsteins Privatinsel: "Verstörende" Einblicke

|

Schlafzimmer, mehrere Figuren, Masken an den Wänden: Die Demokraten eines US-Ausschusses haben Aufnahmen der Privatinsel von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Es gehe um Transparenz.

Dieses undatierte Foto, das von den Demokraten im House Oversight Committee veröffentlicht wurde, zeigt die Insel von Jeffrey Epstein auf den US Virgin Islands.

Neu veröffentlichte Aufnahmen geben Einblick in die Privatinsel des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein. Fotos und Videos zeigen das Grundstück sowie die Innenräume der Villa.

04.12.2025 | 1:02 min

Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben Aufnahmen von der karibischen Privatinsel Little Saint James des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf der Insel sollen zahlreiche junge Frauen missbraucht worden sein.

Die Aufnahmen zeigen unter anderem einen Raum mit einem Behandlungsstuhl und Masken mit Männergesichtern an den Wänden, mehrere Schlafzimmer sowie leere Außenanlagen der Villa Epsteins auf den US-Jungferninseln. Laut "New York Times" handelt es sich um mehr als 100 Fotos und vier Videos, die aus dem Jahr 2020 stammen sollen.

Undatierte Aufnahme: Jeffrey Epsteins Insel auf den Amerikanischen Jungferninseln.

Die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen unter anderem Außenansichten von Epsteins Anwesen.

Quelle: House Oversight Committee via AP

Demokraten fordern Veröffentlichung aller Epstein-Akten

Der kalifornische Abgeordnete Robert Garcia, führender Demokrat im Aufsichtsausschuss, nannte die Bilder und Videos "verstörend". Deren Veröffentlichung solle die Transparenz der Ermittlungen sicherstellen, betonte Garcia. Die Öffentlichkeit solle sich ein vollständiges Bild von "Epsteins schrecklichen Verbrechen" machen können.

Wir werden nicht aufhören zu kämpfen, bis wir den Überlebenden Gerechtigkeit verschafft haben. Es ist an der Zeit, dass Präsident Trump alle Akten veröffentlicht, und zwar jetzt.

Robert Garcia, US-Abgeordneter

Undatierte Aufnahme: Jeffrey Epsteins Insel auf den Amerikanischen Jungferninseln.

Die Insel Little Saint James in der Karibik.

Quelle: House Oversight Committee via AP

Der Kongress hatte die Regierung von Präsident Donald Trump vor zwei Wochen verpflichtet, ihre Akten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Das Justizministerium hat dafür bis Mitte Dezember Zeit.

Opfer von Jeffrey Epstein und Mitglieder des Kongresses (Demokraten) stehen miteinander. Die Frauen der demokratischen Partei planten für sie eine Veranstaltung.

Trump versuchte, die Freigabe der Epstein-Akten monatelang zu verhindern.

19.11.2025 | 1:41 min

Epstein-Akten teilweise geschwärzt veröffentlicht

Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.

Trump, der ebenfalls zu Epsteins Bekannten gehörte, hatte im Wahlkampf die Freigabe der Akten in Aussicht gestellt, sträubte sich nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus zunächst jedoch. Das brachte ihm auch Kritik aus der eigenen Partei ein.

US-Präsident Donald Trump in einem Büro.

Trump vollzieht in der Epstein-Affäre eine Kehrtwende. Eine Analyse von ZDFheute live.

17.11.2025 | 16:15 min

Schließlich vollzog der Präsident eine weitere Kehrtwende und empfahl seinen Parteikollegen, für das Gesetz zur Freigabe der Akten zu stimmen. Es erlaubt Schwärzungen zum Schutz von Epsteins Opfern und bei laufenden Bundesermittlungen, untersagt dem Ministerium jedoch, Informationen wegen "Peinlichkeit, Rufschädigung oder politischer Sensibilität" zurückzuhalten. Trump hätte als Präsident viele Akten längst freiwillig veröffentlichen können.

Quelle: AP, AFP, ZDF
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Aufnahmen geben Einblicke in Epsteins Insel" am 04.12.2025 um 11:47 Uhr.
