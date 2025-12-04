Nach Freigabe der Akten:Aufnahmen von Epsteins Privatinsel: "Verstörende" Einblicke
Schlafzimmer, mehrere Figuren, Masken an den Wänden: Die Demokraten eines US-Ausschusses haben Aufnahmen der Privatinsel von Jeffrey Epstein veröffentlicht. Es gehe um Transparenz.
Die Demokraten im US-Repräsentantenhaus haben Aufnahmen von der karibischen Privatinsel Little Saint James des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein veröffentlicht. Auf der Insel sollen zahlreiche junge Frauen missbraucht worden sein.
Die Aufnahmen zeigen unter anderem einen Raum mit einem Behandlungsstuhl und Masken mit Männergesichtern an den Wänden, mehrere Schlafzimmer sowie leere Außenanlagen der Villa Epsteins auf den US-Jungferninseln. Laut "New York Times" handelt es sich um mehr als 100 Fotos und vier Videos, die aus dem Jahr 2020 stammen sollen.
Demokraten fordern Veröffentlichung aller Epstein-Akten
Der kalifornische Abgeordnete Robert Garcia, führender Demokrat im Aufsichtsausschuss, nannte die Bilder und Videos "verstörend". Deren Veröffentlichung solle die Transparenz der Ermittlungen sicherstellen, betonte Garcia. Die Öffentlichkeit solle sich ein vollständiges Bild von "Epsteins schrecklichen Verbrechen" machen können.
Der Kongress hatte die Regierung von Präsident Donald Trump vor zwei Wochen verpflichtet, ihre Akten zum Fall Epstein zu veröffentlichen. Das Justizministerium hat dafür bis Mitte Dezember Zeit.
Epstein-Akten teilweise geschwärzt veröffentlicht
Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 erhängt in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden. Ihm wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und Prominenten zugeführt zu haben.
Trump, der ebenfalls zu Epsteins Bekannten gehörte, hatte im Wahlkampf die Freigabe der Akten in Aussicht gestellt, sträubte sich nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus zunächst jedoch. Das brachte ihm auch Kritik aus der eigenen Partei ein.
Schließlich vollzog der Präsident eine weitere Kehrtwende und empfahl seinen Parteikollegen, für das Gesetz zur Freigabe der Akten zu stimmen. Es erlaubt Schwärzungen zum Schutz von Epsteins Opfern und bei laufenden Bundesermittlungen, untersagt dem Ministerium jedoch, Informationen wegen "Peinlichkeit, Rufschädigung oder politischer Sensibilität" zurückzuhalten. Trump hätte als Präsident viele Akten längst freiwillig veröffentlichen können.
