Epstein-Skandal: Trump will nun doch Abstimmung zu Epstein-Akten

US-Präsident Trump spricht sich nun doch für die Freigabe der Ermittlungsakten zum verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aus. Er betonte, man habe nichts zu verbergen.

Trump will nun doch Abstimmung zu Epstein-Akten

Bisher blockierte US-Präsident Donald Trump die Offenlegung der Epstein-Akten. Quelle: AP

Der unter Druck geratene US-Präsident Donald Trump empfiehlt den Abgeordneten seiner republikanischen Partei, im Repräsentantenhaus nun doch für die Veröffentlichung der Akten zum Fall des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein zu stimmen. Es sei an der Zeit, die Akten freizugeben, "weil wir nichts zu verbergen haben", schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social.

Es ist an der Zeit, sich von diesem demokratischen Schwindel zu lösen. „ Donald Trump, US-Präsident

Bislang hatte sich Trump vehement gegen eine Offenlegung der Ermittlungsakten in dem Fall ausgesprochen. Demokraten in der Opposition, aber auch einige von Trumps Republikanern drängen hingegen seit Monaten darauf.

Während die Abgeordneten über das Ende des US-Shutdowns abstimmten, brachten neu veröffentlichte Epstein-Mails "Trump unter Druck", so ZDF-Korrespondent David Sauer. 13.11.2025 | 2:17 min

Parteiübergreifende Forderung nach Freigabe der Akten

Im Wahlkampf versprach Trump, die Epstein-Akten vollständig offenzulegen. Weil dieses Versprechen seit seinem Amtsantritt im Januar jedoch nicht eingelöst wurde, steht der Präsident unter wachsendem Druck. Sowohl Demokraten als auch einige Republikaner haben sich für eine Maßnahme eingesetzt, die das Justizministerium veranlassen würde, weitere Ermittlungsakten zu veröffentlichen.

Sollte das Repräsentantenhaus für die Offenlegung stimmen, müsste dann noch die andere Kammer im US-Kongress - der Senat - zustimmen. Anschließend müsste der Präsident noch unterschreiben. Ob es so weit kommt, ist unklar.

Nach der Veröffentlichung eines Geburtstagsbriefes an Epstein hat Trump bestritten, dass dieser von ihm stamme. "Das ist Unsinn", so der US-Präsident. 10.09.2025 | 0:57 min

Worum geht es beim Epstein-Fall?

Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in New York aufgefunden worden, während er auf einen weiteren Prozess wartete. Laut Behörden beging er Suizid. Den Ermittlungen zufolge hatte Epstein über Jahre minderjährige Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht.

Viele US-Bürger und rechtsgerichtete Influencer mutmaßen, der frühere Finanzinvestor sei ermordet worden, um ihn daran zu hindern, gegen prominente Mittäter auszupacken. Zu dem Fall gibt es umfangreiche Akten, aus denen bislang nur Auszüge bekannt sind.

Trumps Besuch in Großbritannien im September wurde von der Epstein-Affäre überschattet. 17.09.2025 | 10:17 min

Trump selbst bestreitet engere Beziehungen zu dem Sexualstraftäter. Jüngst veröffentlichte E-Mails und Dokumente legen allerdings das Gegenteil nahe. Zudem zeigen zahlreiche Videos und Fotos aus früheren Jahren die beiden Millionäre zusammen.