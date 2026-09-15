Bekannt aus "Das Boot": Schauspieler Ralf Richter ist tot

Als Zentralemaat Frenssen im Film "Das Boot" wurde er einem breiten Publikum bekannt: Nun ist Schauspieler Ralf Richter im Alter von 69 Jahren gestorben.

Bekannt aus "Das Boot"

Der Schauspieler Ralf Richter ist nach Angaben seines Sohns gestorben. Quelle: Imago

Der Schauspieler Ralf Richter ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Das teilte sein Sohn Maxwell Richter auf Instagram mit.

In der vergangenen Nacht ist unser Vater, Ralf Richter, verstorben. Für uns ist gerade eine Welt stehen geblieben. „ Maxwell Richter, Sohn

Der "Bild"-Zeitung sagte Maxwell Richter, seinem Vater sei es seit längerem sehr schlecht gegangen, er hatte demnach Herzprobleme.

Bekannt aus "Das Boot" und "Bang Boom Bang"

Bekannt wurde Ralf Richter einem breiten Publikum im Alter von 24 Jahren durch seine Rolle als Zentralemaat Frenssen im Film "Das Boot" (1981). Der Film von Regisseur Wolfgang Petersen wurde damals ein Welterfolg und brachte vielen Schauspielern den Durchbruch.

1999 spielte Richter in der zum Kultfilm gewordenen Ruhrpott-Komödie "Bang Boom Bang" den Ganoven Kalle Grabowski und hatte damit einen weiteren großen Erfolg. Richter wurde damals vor der Premiere des Films festgenommen - er wurde später wegen Kokainhandels zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Richter spielte in zahlreichen weiteren Filmen und Fernsehserien mit, darunter etwa "Manta - der Film", "Vorstadtkrokodile", "Tatort", "SOKO" und "Ein Fall für zwei". 2024 war Richter im ZDF Magazin Royale mit Jan Böhmermann zu Gast.

Aus dem Archiv: Im ZDF Magazin Royale sorgte Ralf Richter für Recht und Ordnung - im Namen des Volkes. 15.03.2024 | 30:25 min

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Quelle: AFP, ZDF