Sarah Connor und Florian Fischer: "Kein klassisches Ehe-Paar mehr"

Beziehung mit Florian Fischer:Sarah Connor: "Kein klassisches Ehe-Paar mehr"
"Unsere Beziehung hat ihre Form verändert": Sängerin Sarah Connor äußert sich überraschend zu ihrer Ehe mit Florian Fischer - und begründet den Zeitpunkt ihres Statements.
Sängerin Sarah Connor (46) hat überraschend angekündigt, mit ihrem Partner Florian Fischer nicht mehr als klassisches Ehepaar zu leben. In einem Instagram-Beitrag schrieb die sie:
"Wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander"
An ihre Follower gerichtet gab sie weitere Details preis: "Wir verstehen uns (seitdem wieder) super gut, kommen gerade von nem Camping Trip zurück, teilen weiterhin unsere Wohnräume, arbeiten wie eh und je zusammen, und wenn wir Lust haben, schlafen wir auch noch miteinander". Connor ist seit 2010 mit ihrem heutigen Manager zusammen, die beiden haben zwei gemeinsame Kinder.
Instagram-Post von Sarah Connor
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Connor will Gerüchte und Spekulationen vermeiden
Über die Gründe für die Entscheidung schrieb Connor: "Wir brauchten beide mehr Raum für uns und empfinden es nach den ersten Monaten der Umgewöhnung als befreiend, dass das nun für jeden möglich ist. Was das genau heißt, ist einzig und allein unsere Sache."
Nach dem Ende ihrer Tour und wieder etwas Alltag habe sie "ausnahmsweise" etwas sehr Privates teilen wollen, um Gerüchte und Spekulationen zu vermeiden.
Connor betonte auch: "Wir haben keine neuen festen Partner und vorerst auch keine Lust darauf, sondern genießen beide unser Leben". Mehr werde man nicht von ihr darüber erfahren. Allerdings ergänzte Connor eine Andeutung: "aber wer weiß..vielleicht auf der nächsten Platte :)".
Song auf Album "Freigeistin" verarbeitete Ehekrise
Schon auf der Limited-Deluxe-Edition ihres Albums "Freigeistin", das im Frühjahr erschien, hatte Connor eigenen Worten zufolge eine Ehekrise von vor einigen Jahren in einem Song verarbeitet. In einem Interview mit Apple Music erzählte sie damals, sie habe das Lied "Zusammen ist man weniger kaputt" vor rund fünf Jahren geschrieben. "Und das jetzt wieder zu singen ist so krass", sagte sie.
Es erinnere sie an den Schmerz, an die Zerbrechlichkeit und Verletzlichkeit in der Zeit der Ehekrise. "Wie unglücklich ich auch war", sagte die Sängerin. "Und wie unglücklich, glaube ich, auch die Situation war für uns und wie schmerzhaft." Probleme mit ihrem Ehemann zu verschweigen, bezeichnete die Sängerin in dem Interview damals als "geizig".
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