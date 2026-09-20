Erfolgreich, aber auch unbequem: Stefanie Giesinger spricht über Selbstakzeptanz, Schönheitsideale und warum sie sich von der Modebranche nichts mehr vorschreiben lässt.

Hinter Glamour, Laufsteg und Millionenreichweite geht Stefanie Giesinger konsequent ihren eigenen Weg. Dabei geht es um Selbstakzeptanz und ihren Umgang mit Schönheitsidealen. 17.09.2026 | 6:14 min

Im Alter von 17 Jahren gewann Stefanie Giesinger "Germany's Next Topmodel", heute zählt sie zu den erfolgreichsten Influencerinnen Deutschlands. Knapp fünf Millionen Menschen folgen der frischgebackenen 30-Jährigen.

Doch hinter Glamour, Laufsteg und Millionenreichweite steckt vor allem eine Frau, die sich ihre Eigenständigkeit bewahrt hat. Statt sich von Erwartungen lenken zu lassen, verfolgt sie gezielt und konsequent ihren eigenen Weg, sagt sie dem ZDF.

Meine Träume waren echt schon immer groß. Dass das jetzt alles wirklich meine Realität ist, fühlt sich surreal an. „ Stefanie Giesinger, Model

Authentizität ist dabei ihr Erfolgsrezept. Für ihre Community will Giesinger kein unerreichbares Idol sein. Sie möchte nahbar bleiben und ihr Leben ehrlich zeigen. Das bedeute für sie:

Authentisch sein. Die pure Wahrheit, die pure Steffi. „ Stefanie Giesinger, Model und Influencerin

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Stefanie Giesinger: Offen mit ihrer Krankheit

Schon seit ihrer Geburt lebt Stefanie Giesinger mit dem Kartagener-Syndrom, einer seltenen und unheilbaren Erbkrankheit. Lange hielt sie Krankenhausaufenthalte aus der Öffentlichkeit heraus. Nicht aus Scham, sondern weil sie nicht auf ihre Diagnose reduziert werden will.

Heute spricht sie offen darüber und betrachtet die Krankheit als Teil ihrer Identität. Statt sich zurückzuziehen, hat sie für sich entschieden, jede Chance zu nutzen und das Leben bewusst zu genießen.

Das ist ein Teil von mir. Ich nehme jetzt einfach alle Chancen an, die ich bekomme. „ Stefanie Giesinger, Model und Influencerin

Gegen den Druck der Modewelt

Trotz ihrer erfolgreichen Karriere fühlt sich Giesinger in der Fashionbranche oft wie eine Außenseiterin. Besonders die starren Schönheitsideale kritisiert sie scharf. Nach mehr als einem Jahrzehnt im Geschäft erlebt sie immer wieder, dass Models trotz offensichtlicher Eignung aussortiert werden, weil sie nicht den extremen Erwartungen entsprechen.

Ich liebe die Branche und gleichzeitig bin ich so sauer auf sie. „ Stefanie Giesinger, Model und Influencerin

Für Giesinger ist das kein individuelles Problem einzelner Labels, sondern ein strukturelles Thema. Sie kritisiert im ZDF-Interview, Diversität sei nur ein kurzfristiger Trend gewesen, traditionelle Schönheitsbilder würden wieder dominieren.

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Diversität war nur ein Trend. „ Stefanie Giesinger, Model und Influencerin

Selbstbewusst statt angepasst

Auch Stefanie Giesinger hat als junges Model versucht, den Erwartungen gerecht zu werden. Mit 17 Jahren machte sie sich Sorgen um jedes Kilo und um jede Kleidergröße. Heute sieht sie die Verantwortung nicht mehr bei sich selbst, sondern bei einem System, das "unrealistische" Maßstäbe setzt. Ihr größter Erfolg ist für sie daher nicht ihre Karriere, sondern ihre Haltung: Sie lässt sich nicht mehr verbiegen und spricht Missstände offen an.

Du bist das Problem und nicht ich. Darauf bin ich so stolz. „ Stefanie Giesinger, Model und Influencerin

Aus dem Nachwuchsmodel von damals ist eine Unternehmerin geworden, die ihre Stimme nutzt. Für mehr Selbstakzeptanz und für eine Modewelt, die Vielfalt nicht nur predigt, sondern lebt.

So feierte sie ihren 30. Geburtstag Ende August zwar ohne Bräutigam, aber im Hochzeitskleid und gab sich selbst demonstrativ das Jawort. "30, mit dem Leben verheiratet", schrieb sie auf Instagram.

Quelle: ZDF