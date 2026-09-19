Dieses Mal standen bei der "Giovanni Zarrella Show" die kleinen Künstler im Mittelpunkt. Alexander Klaws trat dabei zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Sohn Lenny im TV auf.

"Die Kleinen sind immer die Größten"

Unter dem Motto "Kleine Stars ganz groß" präsentiert Giovanni Zarrella in seiner Musikshow neben prominenten Gästen diesmal auch Kinder mit besonderen Talenten. 19.09.2026 | 179:23 min

Es sollte eine andere "Giovanni Zarrella Show" aus der Lokhalle in Göttingen werden. Und das war sie auch. Denn diesmal bekamen in der großen Samstagabend-Show junge Talente besondere Aufmerksamkeit - und sie glänzten mit Zauberei, Tanz und Gesang.

Manche der kleinen Künstler hatten schon Fernseherfahrung aus Castingshows, wie die Gesangstalente Neo (Jahrgang 2011) und Nele (Jahrgang 2016), andere standen bei der ZDF-Show zum ersten Mal auf der TV-Bühne.

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Zarrella: "Das ist so erfrischend"

Für Entertainer Giovanni Zarrella war es eine Herzensangelegenheit, die Sendung mit den kleinen Künstlern zu gestalten. "Weil die Kleinen immer die Größten sind", sagte er im ZDF-Interview.

Es sind so viele schöne Momente dabei, diese ehrlichen Antworten, das nicht zu lange Überlegen, das nicht zu vernünftig Sein. „ Giovanni Zarrella

Es seien so viele Sachen, "das ist so erfrischend", freute sich Zarrella.

Ganz allein hat man die jungen Talente auf der Bühne natürlich nicht gelassen. Zarrellas Ruf sind unter anderem Matthias Reim, Beatrice Egli, Unheilig, Rolando Villazon, Nik P. und Alexander Klaws gefolgt. Sie alle standen zusammen mit den Kindern auf der Bühne.

Giovanni Zarella Show zusammen mit den jungen Talenten Neo, Nele, Cyril und Bjarne auf der Bühne Quelle: ZDF

Sänger Klaws zusammen mit seinem Sohn auf der Bühne

Ganz besonders war der Abend für Alexander Klaws. Zum ersten Mal teilte sich der Sänger und Musicaldarsteller mit seinem neunjährigen Sohn Lenny die Fernsehbühne.

Mit ihrer Interpretation des Songs "A Million Dreams" aus dem Musical "The Greatest Showman" sorgten die beiden für einen absoluten Gänsehaut-Moment.

Das ganze Publikum konnte sehen, wie stolz der Papa auf seinen Sohn ist und wie besonders diese gemeinsamen Erlebnisse für beide sind. Momente für die Ewigkeit, wie Klaws selber sagte.

Das, was ich gerade erlebe, ist noch mal ein Stück weit besonderer und schöner als alles, was ich bisher erlebt habe. „ Alexander Klaws

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Zarrella singt mit Kindern "Ein bisschen Frieden"

Emotional wurde es aber auch bei vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern: Bei Beatrice Eglis Auftritt mit der jungen Sängerin Nele zum Beispiel oder bei Matthias Reim und dem zwölfjährigen Bjarne, die den Megahit "Verdammt ich lieb Dich" zusammen aufführten.

Den gelungenen Schlusspunkt der Sendung setzten alle kleinen Künstler zusammen mit Giovanni Zarrella. Sie sangen das Lied, mit dem Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest gewonnen hatte: "Ein bisschen Frieden". Es hat auch heute nichts an seiner Bedeutung eingebüßt.

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Und wie geht es bei den jungen Künstlern weiter? Alexander Klaws' Sohn Lenny antwortete nach seinem Auftritt auf die Frage, ob er nochmal wiederkommen möchte, mit einem klaren "Ja!".

Wir dürfen gespannt sein, was wir von ihm und all den anderen jungen Talenten in Zukunft noch zu sehen bekommen.

Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.

Show : Die Giovanni Zarrella Show Mamma Mia! Partystimmung und musikalische Gänsehautmomente mit Stars aus Schlager, Pop und Klassik – zum Feiern, Tanzen und Mitsingen. Auch Moderator Giovanni Zarrella gibt einige Songs zum Besten.

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