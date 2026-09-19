Eine besondere "Giovanni Zarrella Show":"Die Kleinen sind immer die Größten"
von Svenja Bergerhoff
Dieses Mal standen bei der "Giovanni Zarrella Show" die kleinen Künstler im Mittelpunkt. Alexander Klaws trat dabei zum ersten Mal gemeinsam mit seinem Sohn Lenny im TV auf.
Es sollte eine andere "Giovanni Zarrella Show" aus der Lokhalle in Göttingen werden. Und das war sie auch. Denn diesmal bekamen in der großen Samstagabend-Show junge Talente besondere Aufmerksamkeit - und sie glänzten mit Zauberei, Tanz und Gesang.
Manche der kleinen Künstler hatten schon Fernseherfahrung aus Castingshows, wie die Gesangstalente Neo (Jahrgang 2011) und Nele (Jahrgang 2016), andere standen bei der ZDF-Show zum ersten Mal auf der TV-Bühne.
Zarrella: "Das ist so erfrischend"
Für Entertainer Giovanni Zarrella war es eine Herzensangelegenheit, die Sendung mit den kleinen Künstlern zu gestalten. "Weil die Kleinen immer die Größten sind", sagte er im ZDF-Interview.
Es seien so viele Sachen, "das ist so erfrischend", freute sich Zarrella.
Ganz allein hat man die jungen Talente auf der Bühne natürlich nicht gelassen. Zarrellas Ruf sind unter anderem Matthias Reim, Beatrice Egli, Unheilig, Rolando Villazon, Nik P. und Alexander Klaws gefolgt. Sie alle standen zusammen mit den Kindern auf der Bühne.
Sänger Klaws zusammen mit seinem Sohn auf der Bühne
Ganz besonders war der Abend für Alexander Klaws. Zum ersten Mal teilte sich der Sänger und Musicaldarsteller mit seinem neunjährigen Sohn Lenny die Fernsehbühne.
Mit ihrer Interpretation des Songs "A Million Dreams" aus dem Musical "The Greatest Showman" sorgten die beiden für einen absoluten Gänsehaut-Moment.
Das ganze Publikum konnte sehen, wie stolz der Papa auf seinen Sohn ist und wie besonders diese gemeinsamen Erlebnisse für beide sind. Momente für die Ewigkeit, wie Klaws selber sagte.
Zarrella singt mit Kindern "Ein bisschen Frieden"
Emotional wurde es aber auch bei vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern: Bei Beatrice Eglis Auftritt mit der jungen Sängerin Nele zum Beispiel oder bei Matthias Reim und dem zwölfjährigen Bjarne, die den Megahit "Verdammt ich lieb Dich" zusammen aufführten.
Den gelungenen Schlusspunkt der Sendung setzten alle kleinen Künstler zusammen mit Giovanni Zarrella. Sie sangen das Lied, mit dem Sängerin Nicole 1982 den Eurovision Song Contest gewonnen hatte: "Ein bisschen Frieden". Es hat auch heute nichts an seiner Bedeutung eingebüßt.
Und wie geht es bei den jungen Künstlern weiter? Alexander Klaws' Sohn Lenny antwortete nach seinem Auftritt auf die Frage, ob er nochmal wiederkommen möchte, mit einem klaren "Ja!".
Wir dürfen gespannt sein, was wir von ihm und all den anderen jungen Talenten in Zukunft noch zu sehen bekommen.
Svenja Bergerhoff ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Niedersachsen.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zu Show und Popkultur
Unter anderem Özil-Doku ausgezeichnet:Fernsehpreis für Lanz und sieben weitere ZDF-Produktionenmit Video158:00
Nach Streit mit Band Alphaville:Wie das Glücksgefühle-Festival plötzlich politisch wurdemit Video35:06
Tanzen als beste Medizin:Darum sind Sitzplätze bei Konzerten ungesundmit Video6:20
Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.mit Video120:34
Mehr zum Thema Prominente
Eine besondere "Giovanni Zarrella Show":"Die Kleinen sind immer die Größten"von Svenja Bergerhoffmit Video179:23
- Bilderserie
Promi-News in Bildern:Désirée Nosbusch hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen
Offene Verachtung für Ex-Prinzessin?:König Charles: Palast dementiert Vorwürfe von Dianas Brudermit Video1:43
Bekannt aus "Das Boot":Schauspieler Ralf Richter ist tot
Action in Hollywood und Familie:Gal Gadot über die Mission ihres Lebensmit Video2:52
Neue Welttournee 2027:Oasis kommen für zwei Konzerte nach Münchenmit Video1:26
Für "Woman Unknown":Goldener Löwe in Venedig geht an dänische Regisseurinmit Video0:20
Fenster auf Kipp, Bier und Deutsche Bahn:"Flaschenpfand?" Wie eine Koreanerin Deutschland erlebtvon Torge Bodemit Video6:09
Unter anderem Özil-Doku ausgezeichnet:Fernsehpreis für Lanz und sieben weitere ZDF-Produktionenmit Video158:00
Trauerfeier in Oslo:"Danke für alles": Norweger nehmen Abschied von König Harald V.mit Video2:53
- FAQ
Abschied von König Harald V.:Staatsbegräbnis in Oslo: Zeitplan, Gäste und Besonderheitenvon Melanie Thede
- Bilderserie
Staatsbegräbnis in Norwegen:Abschied von König Harald: Diese Royals kommen nach Oslo
Die Tochter von König Haakon VIII. :Wer ist Kronprinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen?von Sohad Khaldimit Video1:34
Roman-Schauplatz Kreuzberg:Sven Regener: Sehne mich nicht in die 80er zurückmit Video3:39
Nach Streit mit Band Alphaville:Wie das Glücksgefühle-Festival plötzlich politisch wurdemit Video35:06
Doku auf Filmfest:Oasis in Venedig: "Alles vergeben" - ohne große Wortemit Video1:26
- Bilderserie
Schauspieler mit dramatischen Rollen:Michael Mendl: Charakterdarsteller in Film und Fernsehen
Bekannt aus ZDF-Filmen:"Ich bin ein Charakterheld": Schauspieler Michael Mendl ist totmit Video0:24
Kinofilm: That's Why The Lady is A Champ:Collien Fernandes über ein Dilemma bei häuslicher Gewaltvon Karin Beck-Loiblmit Video11:32
Eine Generation wartet auf die Krone:Ingrid Alexandra, Leonor & Co: Europas Thronfolgerinnenmit Video0:32
Journalistin wurde 92 Jahre alt:US-Feministin Gloria Steinem ist totmit Video0:19
Filmfestspiele eröffnet:George Clooney verzaubert in Venedigmit Video1:33
Nach Autounfall in Florida:Tiger Woods bekennt sich schuldigmit Video0:33
Von Oasis bis George Clooney:Filmfestspiele in Venedig: Diese Stars kommen an den Lidomit Video2:36
Hollywood-Star in "Vaterland":Sandra Hüller sieht sich "nicht als Deutsche"mit Video6:59