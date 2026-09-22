Gerichtsmedizin: Hayden Panettiere starb an Drogen-Mix

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist an einem Drogen-Mix mit Fentanyl gestorben. Das gab die Gerichtsmedizin in South Carolina rund einen Monat nach ihrem Tod bekannt.

Die Obduktion zeigt: Hayden Panettiere starb an der toxischen Wirkung von Fentanyl, kombiniert mit weiteren Medikamenten. Die 36-Jährige war im Juli leblos aufgefunden worden. 22.09.2026 | 0:35 min

Die aus Serien wie "Heroes" und "Nashville" bekannte US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist Untersuchungen zufolge an einem Drogencocktail gestorben, der unter anderem Fentanyl enthielt. Das Büro des Gerichtsmediziners von Greenville County im US-Bundesstaat South Carolina erklärte an diesem Dienstag, es stufe ihren Tod als Unfall ein. Die Obduktion ergab demnach, dass ihr Tod durch die toxische Wirkung von Fentanyl in Kombination mit einem Generikum von Xanax, einem Muskelrelaxans und einem Antipsychotikum ausgelöst worden war.

Die US-Schauspielerin Hayden Panettiere ist im Alter von 36 Jahren gestorben. Bekannt wurde sie vor allem durch Serien wie Heroes und ihre Beziehung zu Wladimir Klitschko. 17.08.2026 | 1:33 min

Einige Jahre mit Klitschko liiert

Der ehemalige Kinderstar war im vergangenen Monat in einem Haus in South Carolina leblos aufgefunden worden - Berichten zufolge wurde sie dort von ihrem langjährigen Partner Brian Hickerson und dessen Bruder entdeckt. US-Medien berichteten, Hickerson habe den Rettungssanitätern eine Tüte mit Medikamenten übergeben. Der Versuch, der bewusstlosen Panettiere Narcan zu verabreichen – ein Medikament, das bei einer Fentanyl-Überdosis eingesetzt wird – sei erfolglos geblieben. Sie wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Hayden Panettiere ist durch Filme wie Scream 4 oder Heroes bekannt geworden. Nun ist sie im Alter von 36 Jahren verstorben. Die Umstände ihres Todes sind bislang nicht bekannt. 17.08.2026 | 0:25 min

Haydens Vater gab den Tod der 36-Jährigen am Montag vergangener Woche bekannt. Panettiere hinterlässt eine 2014 geborene Tochter. Der Vater des Kindes ist der ehemalige Boxer und Schwergewichts-Weltmeister Wladimir Klitschko, der einige Jahre mit Panettiere liiert war. Die Ermittlungen zu Panettieres Tod dürften sich nun darauf konzentrieren, wie sie an die Drogen kam.

Panettiere-Buch über Schauspielerei und Sucht

Der Fall erinnert an den Tod des "Friends"-Schauspielers Matthew Perry, der 2023 in einem Whirlpool in seinem Haus in Los Angeles an einer Ketamin-Überdosis starb. Fünf Menschen wurden wegen ihrer Beteiligung an der Beschaffung von Drogen, die zu seinem Tod geführt hatten, verurteilt.

Die 1989 geborene Panettiere hatte bereits als Kind Rollen übernommen. Neben Fernsehserien spielte sie auch in Kinofilmen mit, unter anderem in den Horrorfilmen "Scream 4" und "Scream 6", im Sportfilm "Gegen jede Regel" mit Oscarpreisträger Denzel Washington und in "Die Eisprinzessin". Im Frühjahr dieses Jahres erschien ihr autobiographisches Buch "This Is Me: A Reckoning" (auf Deutsch etwa: "Das bin ich: Eine Abrechnung"), in dem Panettiere über die negativen Folgen ihres Wirkens als Kinderschauspielerin, ihre Suchterfahrungen und das Zerwürfnis mit ihrer Mutter schrieb.

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