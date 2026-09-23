Fast 50 Stunden trainiert Darja Varfolomeev, rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin, jede Woche. Wie sich die Ausnahmeathletin trotzdem bewusste Auszeiten nimmt.

Wie eine Olympiasiegerin ihren privaten Ausgleich findet

Neben dem Sport bleibt für Darja Varfolomeev wenig Zeit für Privates. Trotzdem schafft sie sich Auszeiten. 21.09.2026 | 6:56 min

Die rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev feiert Welterfolge unter deutscher Fahne, gerade erst in Frankfurt bei den Weltmeisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik. Ihr bislang größter Triumph gelang ihr aber schon 2024. Sie wurde in Paris Olympiasiegerin.

Die Goldmedaille machte sie zum Idol, vor allem für viele junge Frauen und Mädchen - und das weltweit. Allein auf Instagram folgen ihr gut 160.000 Menschen.

Ich glaube, für Mädels, die mit rhythmischer Sportgymnastik anfangen, kann ich schon ein Vorbild sein. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Post zum Olympiasieg Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Varfolomeev: "Ohne Familie war es schwer"

Hinter ihrem Erfolg steckt harte Arbeit: Darja trainiert meist acht Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Mit elf Jahren, kurz vor ihrem zwölften Geburtstag, kam sie von Sibirien nach Deutschland - zunächst ohne ihre Eltern und ohne die deutsche Sprache zu können.

Ihre Heimat hat sie in Schmiden gefunden, einem Vorort von Stuttgart. Hier ist sie mittlerweile so richtig angekommen: sportlich und privat.

Ohne Familie war es schwer am Anfang: In einem anderen Land zu sein, ohne Sprache, niemanden an seiner Seite zu haben. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Als sie im Jahr 2019 nach Schmiden zieht, ist alles neu. Darja spricht kein Wort Deutsch, muss die Sprache komplett neu erlernen. Wort für Wort.

Das Wort, an das ich mich richtig gut erinnern kann, ist "Schlüssel“. Auf dem Internat meinten sie immer: Schlüssel, Schlüssel, darfst du nicht verlieren. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Ihr dritter WM-Sieg im Mehrkampf der Rhythmischen Sportgymnastik ist ein besonders schöner: Darja Varfolomeev durfte sich zu Hause vor Frankfurter Publikum feiern lassen. 14.08.2026 | 13:44 min

So kann Darja Varfolomeev am besten abschalten

Neben dem vielen Training braucht Darja vor allem Ausgleich. Und das geht am besten beim Spazierengehen. Dabei könne sie von allem abschalten, was in ihrem Leben passiere.

Hier kann ich die Zeit genießen, einfach spazieren, frische Luft einatmen. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Immer an ihrer Seite: Chihuahua Thori. Der Rüde ist seit vielen Jahren Darjas treuester Begleiter und Vertrauter.

Ob ich fröhlich oder müde nach Hause komme, er ist immer für mich da. Der ist immer happy, wenn wir zu Hause sind und gibt seine Liebe weiter. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Neben Hund Thori ist die Familie ein wichtiger Anker für Darja. Beim Kaffeeklatsch im Hause der Großeltern ist auch ihre Mutter Tatjana zu Besuch. Die Trennung von ihrer Tochter sei ihr damals sehr schwer gefallen, sagt sie. Schon länger in Deutschland lebt Oma Ludmilla Enns. Darjas Großeltern waren ihre ersten Bezugspunkte im neuen Land.

Darja Varfolomeev erfüllte sich in der Rhythmischen Sportgymnastik den Traum vom Heim-Gold im Mehrkampf. 15.08.2026 | 2:31 min

Mittlerweile ist Darja eine selbstbewusste junge Frau, die voll im Leben steht. Ab und zu gönnt sich die 19-Jährige einen richtigen Wohlfühl-Termin: einen Besuch in einem Nagelstudio. Auszeiten sind für die Sportlerin ein wichtiger Ausgleich.

Darja Varfolomeev: Was ihr in der Liebe wichtig ist

Erfolg, Familie und Lebensqualität. Darja hat alles, was sie im Moment zum Glücklichsein braucht. Nur eine Frage bleibt offen: Wie sieht es mit der Liebe aus? Da bleibt sie aber sehr entspannt:

Ich bin nicht aktiv auf der Suche. Ganz normal führe ich mein Leben. Wenn es kommen soll, wenn die Zeit reif ist, ist es halt so. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin und Weltmeisterin

Wenn der Zeitpunkt mal kommt, ist ihr Verständnis für ihren Sport sehr wichtig. Darja trainiert bis zu 50 Stunden in der Woche. Da ist Zeit für Privates knapp.

So wenig Druck sie sich bei der Partnersuche auch macht, so klar sind ihre Vorstellungen von der Zukunft.

Ich würde gerne eine Familie haben, mit einer guten Beziehung zu meinem Partner, mit Kindern. So nett zusammen im Kreis sitzen, was spielen, was essen, Geschichten erzählen. „ Darja Varfolomeev, Olympiasiegerin in der Rhythmischen Sportgymnastik

Das mache ihr einfach Spaß, gute Laune und gebe ihr Ruhe. Die Weltmeisterin wünscht sich später eine gute, enge Beziehungs-Familie. Darja Varfolomeev ist Familienmensch, Vorbild für viele und Ausnahmeathletin.

Quelle: ZDF