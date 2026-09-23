Sportgymnastin Darja Varfolomeev:Wie eine Olympiasiegerin ihren privaten Ausgleich findet
Fast 50 Stunden trainiert Darja Varfolomeev, rhythmische Sportgymnastin und Olympiasiegerin, jede Woche. Wie sich die Ausnahmeathletin trotzdem bewusste Auszeiten nimmt.
Die rhythmische Sportgymnastin Darja Varfolomeev feiert Welterfolge unter deutscher Fahne, gerade erst in Frankfurt bei den Weltmeisterschaften der rhythmischen Sportgymnastik. Ihr bislang größter Triumph gelang ihr aber schon 2024. Sie wurde in Paris Olympiasiegerin.
Die Goldmedaille machte sie zum Idol, vor allem für viele junge Frauen und Mädchen - und das weltweit. Allein auf Instagram folgen ihr gut 160.000 Menschen.
Post zum Olympiasieg
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Varfolomeev: "Ohne Familie war es schwer"
Hinter ihrem Erfolg steckt harte Arbeit: Darja trainiert meist acht Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Mit elf Jahren, kurz vor ihrem zwölften Geburtstag, kam sie von Sibirien nach Deutschland - zunächst ohne ihre Eltern und ohne die deutsche Sprache zu können.
Ihre Heimat hat sie in Schmiden gefunden, einem Vorort von Stuttgart. Hier ist sie mittlerweile so richtig angekommen: sportlich und privat.
Als sie im Jahr 2019 nach Schmiden zieht, ist alles neu. Darja spricht kein Wort Deutsch, muss die Sprache komplett neu erlernen. Wort für Wort.
So kann Darja Varfolomeev am besten abschalten
Neben dem vielen Training braucht Darja vor allem Ausgleich. Und das geht am besten beim Spazierengehen. Dabei könne sie von allem abschalten, was in ihrem Leben passiere.
Immer an ihrer Seite: Chihuahua Thori. Der Rüde ist seit vielen Jahren Darjas treuester Begleiter und Vertrauter.
Neben Hund Thori ist die Familie ein wichtiger Anker für Darja. Beim Kaffeeklatsch im Hause der Großeltern ist auch ihre Mutter Tatjana zu Besuch. Die Trennung von ihrer Tochter sei ihr damals sehr schwer gefallen, sagt sie. Schon länger in Deutschland lebt Oma Ludmilla Enns. Darjas Großeltern waren ihre ersten Bezugspunkte im neuen Land.
Mittlerweile ist Darja eine selbstbewusste junge Frau, die voll im Leben steht. Ab und zu gönnt sich die 19-Jährige einen richtigen Wohlfühl-Termin: einen Besuch in einem Nagelstudio. Auszeiten sind für die Sportlerin ein wichtiger Ausgleich.
Darja Varfolomeev: Was ihr in der Liebe wichtig ist
Erfolg, Familie und Lebensqualität. Darja hat alles, was sie im Moment zum Glücklichsein braucht. Nur eine Frage bleibt offen: Wie sieht es mit der Liebe aus? Da bleibt sie aber sehr entspannt:
Wenn der Zeitpunkt mal kommt, ist ihr Verständnis für ihren Sport sehr wichtig. Darja trainiert bis zu 50 Stunden in der Woche. Da ist Zeit für Privates knapp.
So wenig Druck sie sich bei der Partnersuche auch macht, so klar sind ihre Vorstellungen von der Zukunft.
Das mache ihr einfach Spaß, gute Laune und gebe ihr Ruhe. Die Weltmeisterin wünscht sich später eine gute, enge Beziehungs-Familie. Darja Varfolomeev ist Familienmensch, Vorbild für viele und Ausnahmeathletin.
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