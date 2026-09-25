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Das Sport-Wochenende: DFB-Elf, Olympia-Bewerbung, Rad-WM

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ZDFsportstudio-Update:Das Sport-Wochenende: DFB-Elf, Olympia-Bewerbung, Rad-WM

von Christian Nürnberger

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Die DFB-Elf geht bei ihrem Neustart den nächsten Schritt, Olympia-Showdown in Baden-Baden und zwei knallharte Straßenrennen bei der Rad-WM: Das bringt das Sport-Wochenende.

Jürgen Klopp beim Länderspiel gegen die Niederlande

Hin- und hergerissen nach dem 1:1 gegen die Niederlande: Jürgen Klopp.

Quelle: Witters | Magma

Liebe Sport-Fans,

wie habt Ihr als "Einer von 83-Millionen" den Neustart der DFB-Elf gesehen? Wahrscheinlich so, wie der Haupt-Protagonist selbst: "Ich habe nicht den Eindruck, dass der Ausgleich unverdient war", gestand Bundestrainer Jürgen Klopp nach dem 1:1 in der Nations League gegen die Niederlande.

Freitag (ab 24 Uhr)
Italien - Belgien
Türkei - Frankreich

Samstag (ab 24 Uhr)
England - Spanien
Nordmazedonien - Schweiz
Tschechien - Kroatien

Sonntag
Deutschland - Griechenland (nach Abpfiff)
Norwegen - Portugal (ab 24 Uhr)

Viel Zeit zum Nachkarten bleibt nicht, schon am Sonntag (20:45 Uhr) steht in Augsburg mit der Partie gegen Griechenland das nächste Spiel an. Dann wird Klopp den zweiten Teil seines Riesenkaders ins Rennen schicken.

Wie die Startelf aussehen wird? Ist Philipp Treu nach seinem tollen Einstand dabei? Möglicherweise lässt sich Jürgen Klopp bei der Pressekonferenz am Samstag (ZDF-Livestream ab 17:50 Uhr) dazu schon etwas entlocken.

Klopp im Interview: "Mit vielen Dingen sehr, sehr happy"

Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp im ZDF-Interview nach dem 1:1 bei seinem Debüt

Bundestrainer Klopp, Kapitän Kimmich und Debütant Treu über das 1:1 gegen die Niederlande. Interviews: Lili Engels.

25.09.2026 | 11:02 min

Köln/Rhein-Ruhr oder München?

Sicher wird zu dieser Zeit schon sein, mit welcher Stadt sich der Deutsche Olympische Sportbund für die Olympischen Sommerspiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben will. Die DOSB-Mitgliederversammlung tagt am Samstagvormittag in Baden-Baden. Am Nachmittag - so der Plan - wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bekanntgeben, ob Köln/Rhein-Ruhr oder München das Rennen gemacht hat.

DOSB-Vorstandschef Otto Fricke im ZDF-Interview

DOSB-Vorstandschef Otto Fricke appelliert an die Mitglieder, bei der Abstimmung über die Bewerberstadt nicht durch die lokale Brille zu blicken. Vielmehr gehe es um denjenigen Kandidaten, der beim IOC die besseren Chancen habe.

25.09.2026 | 4:10 min

Darüber dürfte reichlich diskutiert werden. Eine Arena dafür bietet das aktuelle sportstudio am Samstag (ab 22:30 Uhr im Livestream, ab 23 Uhr im TV). Die Studiogäste Pia Greiten (Präsidentin Athleten Deutschland) DOSB-Präsident Thomas Weikert, Michael Mronz (DOSB-Präsidiumsmitglied und IOC-Mitglied) und der neue Sport-Staatsminister Ronald Rauhe setzen sich unter anderem mit der Frage auseinander, wie es mit der frisch gekürten Bewerberstadt weitergeht.

Das Finale der Rad-WM - mit Medaillen für Deutsche?

Um Gold, Silber und Bronze geht’s am Wochenende bei der Rad-WM in Montreal. Diese endet traditionell mit den Straßenrennen. Franziska Koch, Antonia Niedermaier und Liane Lippert zählen auf den harten 180,4 Kilometern mit 2.570 Höhenmetern zwar nicht zu den Top-Favoritinnen, könnten aber um die Medaillen mitfahren. Ob es klappt, seht Ihr bei uns im Livestream (Samstag, ab 17 Uhr).

Tags darauf sind die Männer an der Reihe (ZDF-Livestream ab 17:30 Uhr). Über-Fahrer Tadej Pogacar ist nach seinem Sturz bei der Vuelta noch nicht fit. Remco Evenepoel, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Isaac del Toro und wohl auch Youngster Paul Seixas gelten als Siegkandidaten.

Die Deutschen Florian Lipowitz und Marco Brenner haben in dem Rennen über 273,7 Kilometer mit 3.803 Höhenmetern bestenfalls Außenseiterchancen.

Ein Frauenfußball-Klub als Start-up

Ein Fußballklub von Frauen für Frauen, die sich im Verein von den Männern gelöst haben und seitdem als eine Art Start-up unterwegs sind: So hat sich Viktoria Berlin an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga gespielt.

  • Viktoria Berlin: Der etwas andere Klub will die Überraschung

Und nun fordern die Viktoria-Frauen im DFB-Pokal Bayer Leverkusen heraus. Wie sie sich am Sonntag, 14 Uhr, schlagen, gibt's bei uns im Livestream zu sehen.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Hier nochmal unsere Sport-Livestreams am Wochenende

26. September

  • ab 17 Uhr Straßenrennen der Frauen bei der Rad-WM in Montreal
  • ab 17:50 Uhr DFB-Pressekonferenz mit unter anderem Jürgen Klopp
  • ab 22:30 Uhr das aktuelle sportstudio

27. September

ab 13:50 Uhr Frauen-DFB-Pokal: Viktoria Köln - Bayer Leverkusen (Anstoß 14 Uhr)
ab 17:30 Uhr Straßenrennen der Männer bei der Rad-WM in Montreal

Streaming-Tipp: Wie Jürgen Klopp zu Deutschlands letzter Hoffnung wurde

Der Mainzer Trainer Juergen Klopp feiert am Sonntag, 23. Mai 2004 in Mainz mit seinen Fans nachdem Mainz durch einen 3-0 Sieg in einem Zweitligaspiel gegen Eintracht Trier den Aufstieg in die 1. Fussball- Bundesliga geschafft hat.

Jürgen Klopps Aufstieg mit Mainz ist sein erster größter Moment. Meistertitel mit dem BVB und Champions-League-Gewinn mit Liverpool folgen. Nun soll er den DFB retten - trotz verlorener Sympathien.

24.09.2026 | 10:08 min

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Und keine Sorge: Wer etwas am Wochenende verpasst hat, bekommt am Montag ein Update mit allen Highlights kompakt und einen Ausblick auf die Woche.

Sportliche Grüße,
die ZDFsportstudio-Redaktion

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