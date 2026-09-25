Der DFB-Pokal der Frauen startet Ende September. Welcher Klub könnte den Titelverteidiger FC Bayern gefährden, wo laufen die Spiele live im Free-TV? Die wichtigsten Antworten.

DFB-Pokal der Frauen: Alle Infos zur neuen Saison

Das Objekt der Begierde: Der DFB-Pokal der Frauen wird im Finale am 17. Mai 2027 ausgespielt. Quelle: BEAUTIFUL SPORTS | Stephanie Wunderl

Wann wird die 1. Runde gespielt?

Am Samstag und Sonntag, den 25. und 26. September 2026, findet die erste Runde des DFB-Pokals der Frauen statt. Bis einschließlich Mai werden wieder sechs Runden des K-O.-Wettbewerbs ausgetragen.

Welche Teams haben sich qualifiziert?

In der 1. Runde spielen 32 Teams gegeneinander. Durch die Aufstockung der Frauen-Bundesliga auf 14 Mannschaften zur letzten Saison verändert sich die Zusammensetzung in dieser Runde. Ab der Saison 2026/2027 gilt:



Die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals wird von den 14 Erstligisten, den zwei besten Zweitligisten (VfB Stuttgart und FSV Mainz) sowie den 16 Playoff-Gewinnern (VfL Bochum, Hertha BSC, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Magdeburg, Blau-Gelb Marburg, SV Eutingen, ATS Buntentor, FC Viktoria Berlin, Turbine Potsdam, FC Ingolstadt 04, SpVgg Greuther Fürth, SG 99 Andernach, SV Meppen, SC Sand, Karlsruher SC) gespielt.



Die Playoffs haben die 21 Pokalsieger der Landesverbände sowie acht Zweitligisten und drei Aufsteiger aus der Regionalliga gespielt. Die Play-Offs sind Einzelspiele mit Heimrecht des Amateurvereins.

Der FC Viktoria Berlin Frauen ist ebenfalls für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Der Verein tickt anders, Gründungsmitglied Ariane Hingst, Fußball-Weltmeisterin 2003 und 2007, erklärt die spannende Erfolgsgeschichte. 22.09.2026 | 3:12 min

Wer überträgt die Spiele live im Free-TV?

ARD und ZDF bieten auf ihren Plattformen, z.B. ZDFheute.de zu jeder Runde Zusammenfassungen der wichtigsten Spiele an. Außerdem werden aus allen Runden Livespiele bei den Sendern übertragen. In der 1. Runde zeigt das ZDF das Spiel Victoria Berlin gegen Bayer Leverkusen (Sonntag, 27.9.2026 ab 14 Uhr) live.

Erste Runde im DFB-Pokal der Frauen: Viktoria Berlin gegen Bayer Leverkusen. Verfolgen Sie hier die Partie im Livestream. Moderation: Gari Paubandt, Kommentar: Meili Scheidemann. 27.09.2026

Gibt es den Videoassistenten (VAR) in der 1. Runde?

Es gibt beim DFB-Pokal der Frauen keinen Videoassistenten (VAR) in der 1. Runde. Die meisten Stadien haben aufgrund der Heimregel für unterklassige Klubs nicht die technischen Voraussetzungen, die man für eine solche Technik benötigt.

Den VAR gibt es deshalb auch nicht automatisch in weiteren Runden. Der Einsatz hängt von der technischen Infrastruktur ab. Sicher ist: Seit 2023 kommt dort der VAR zum Einsatz.

Wann finden die Runden statt?

Diese Rahmentermine hat der DFB in der Saison 2026/2027 festgelegt:

Playoffs: 15. bis 16. August 2026

15. bis 16. August 2026 1. Hauptrunde: 26.bis 27. September 2026

26.bis 27. September 2026 Achtelfinale: 31. Oktober bis 2. November 2026

31. Oktober bis 2. November 2026 Viertelfinale: 10./11. März 2027

10./11. März 2027 Halbfinale: 3./4. April 2027

3./4. April 2027 Finale: 17. Mai 2027

Wann und wo steigt das Pokalfinale?

Das Endspiel des DFB-Pokals der Frauen ist ein eigenständiges Event im deutschen Sportkalender. Seit 2010 findet das Finale dauerhaft im Stadion des 1. FC Köln statt.

Das Endspiel wird regelmäßig vor ausverkauftem Haus mit über 44.000 Zuschauern ausgetragen und ist eingebettet in ein umfangreiches Fan- und Familienfest. Der Anpfiff erfolgt gewohnheitsgemäß an einem Feiertag (Christi Himmelfahrt) oder an einem separaten Final-Wochenende im Mai. In dieser Sasion ist es der 17. Mai 2027.

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Wer ist in dieser Saison der Favorit auf den Titel?

In den vergangenen Jahren dominierte vor allem der VfL Wolfsburg den Wettbewerb und stellte mit einer eindrucksvollen Serie von zehn Pokalsiegen in Folge einen historischen Rekord auf. Der größte Herausforderer ist der FC Bayern München, der in den letzten Jahren regelmäßig in die Finalspiele drängte und amtierender deutscher Meister und Pokalsieger ist.

Neben den beiden Top-Klubs rechnen sich aber auch etablierte Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt, TSG 1899 Hoffenheim oder der SC Freiburg Chancen auf einen Finaleinzug aus. Das sind die Top drei Vereine, die den Pokal seit 1981 am häufigsten gewonnen haben:

VfL Wolfsburg: 11 Siege

Eintracht Frankfurt (inkl. 1. FFC Frankfurt): 9 Siege

Sportfreunde/TSV Siegen: 5 Siege

Die Fußballerinnen des FC Bayern stemmen den DFB-Pokal 2026 in die Höhe. Quelle: dpa | Fabian Strauch

Wie sehen die Prämien aus?

Auch im Frauenfußball ist der DFB-Pokal eine Erlösquelle für die Vereine. Bei den Prämien gab es immer wieder Steigerungen, jedoch besteht zum Wettbewerb der Männer (Werte in Klammern und Kursiv) immer noch ein sehr großer Unterschied:

Play-offs: 7339 Euro

1. Hauptrunde: 14.678 Euro (Männer: 211.886 Euro, 2. Runde 423.772 Euro)

Achtelfinale: 29.356 Euro (847.544 Euro)

Viertelfinale: 58.711 Euro (1.695.088 Euro)

Halbfinale: 117.423 Euro (3.390.175 Euro)

Verlierer des Finals: 125.000 Euro (2.880.000 Euro)

Gewinner des DFB-Pokals: 200.000 Euro (4.320.000 Euro)