Olympia-Bewerbung mit Ticket-Rekord:"Müssen uns nicht verstecken": Heidemann zu Köln/Rhein-Ruhr
von Pauline Herrle
|
Köln/Rhein-Ruhr oder München? Die Entscheidung über Deutschlands Olympia-Bewerbung steht an. Britta Heidemann wirbt für ihre Heimatregion – und sieht gute Chancen.
Nach dem Rückzug der Berliner Bewerbung wird es zum Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Köln/Rhein-Ruhr und München. Wer bekommt die Chance, Deutschland bei der Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 zu vertreten? Für Britta Heidemann, Fecht-Olympiasiegerin von 2008, ist die Antwort im ZDF-Interview klar: Ihre Heimatregion Köln/Rhein-Ruhr hat ein "Spitzen-Konzept".
Heidemann kennt die olympische Welt aus verschiedenen Perspektiven. 2008 gewann sie in Peking Gold im Fechten, später war sie Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Heute wirbt sie als Botschafterin für die Bewerbung ihrer Heimatregion. Gerade deshalb kann sie auch die internationale Wahrnehmung der deutschen Bewerbung einschätzen.
"Die internationale Gemeinschaft ist sehr froh, dass sich Deutschland jetzt endlich wieder um Olympische und Paralympische Spiele bewerben will", sagt Heidemann im ZDF-Mittagsmagazin. Sie sei gerade von den Asian Games zurückgekommen und habe dort viele Gespräche geführt. Ihr Eindruck: Deutschland sei als möglicher Gastgeber international willkommen.
Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet
Dass Berlin seine Bewerbung zurückgezogen hat, sieht Heidemann dennoch mit gemischten Gefühlen. "Ich persönlich finde es schade, dass Berlin aus dem Rennen ist." Für die Region müsse das allerdings kein Nachteil sein. Das Kölner Konzept binde auch den Osten Deutschlands ein, etwa mit Leipzig und Rostock:
Im nationalen Auswahlverfahren liegen Köln/Rhein-Ruhr und München eng beieinander. Die DOSB-Evaluierungskommission gab München 87,03 von 100 Punkten, Köln/Rhein-Ruhr kam auf 85,02. Für Heidemann ist deshalb klar: "Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich bin optimistisch, dass es zwei tolle Konzepte sind."
Deutschland international hoch im Kurs um Olympia
Wo ihre Heimatregion die Nase vorne hat? "Wir haben 17,6 Millionen Tickets, das ist ein Weltrekord. Wir haben 100 Prozent aller Sportstätten fertig", sagt die ehemalige Athletin. Das stimmt zwar noch nicht ganz, denn das Olympiastadion ist es noch nicht. Dazu komme die geplante Kulisse: Schwimmen vor 60.000 Zuschauern. Ihr Fazit: "Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken.“
Doch Heidemann blickt nicht nur auf die nationale Auswahl. Durch ihre Zeit im IOC kennt sie auch die internationale Perspektive. Deutschland habe aus ihrer Sicht einen entscheidenden Vorteil: Erfahrung in Sachen sportlichen Großveranstaltungen.
Auch bei der Frage, ob Deutschland eine solche Großveranstaltung kurzfristig umsetzen könnte, ist Heidemann zuversichtlich. "Ich glaube, dass wir eine der wenigen Nationen sind, die – egal wann – relativ schnell umsetzen können." Ihre Einschätzung fällt entsprechend klar aus: "Ich bin überzeugt, dass wir gute Chancen im internationalen Vergleich haben."
Entscheidung fällt am Samstag
Für Köln/Rhein-Ruhr geht es nun zunächst darum, die 144 Mitglieder der Mitgliederversammlung des DOSB von der Bewerbung zu überzeugen. Erst danach würde der internationale Bewerbungsprozess beginnen – und damit der Versuch, die Olympischen und Paralympischen Spiele nach mehr als 50 Jahren wieder nach Deutschland zu holen.
ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio NewsletterAlle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Das ZDF berichtete zu diesem Thema im Mittagsmagazin am 24. September 2026 um 13:45 Uhr.
Thema
Sport-Nachrichten
Deutsche Bewerbung 2036, 2040 oder 2044 :Köln/Rhein-Ruhr oder München: Wer geht ins Olympia-Rennen?
mit Video2:23
Aus nach 100 Pflichtspielen :Trainer-Pionierin: FC Ingolstadt entlässt Sabrina Wittmann
mit Video1:04
Start des neuen Bundestrainers :Wie Jürgen Klopp mit der DFB-Elf "ins Fliegen" kommen will
mit Video1:01