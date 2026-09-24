Der Rückzug der Olympia-Bewerbung Berlins hatte sich nach der Wahl des Abgeordnetenhauses angedeutet. Nun steht fest: Berlin wird zwischen 2036 und 2044 keine Spiele austragen.

Berlin zieht seine Bewerbung für die Austragung der Olympischen Spiele zurück. Quelle: JOHN MACDOUGALL / AFP

Berlin hat seine Olympia-Bewerbung zwei Tage vor der Entscheidung über den deutschen Kandidaten zurückgezogen. "Heute ist ein trauriger Tag für Berlin. Olympische und Paralympische Spiele wären eine Riesenchance für Berlin und für Ostdeutschland gewesen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) bei einer Pressekonferenz. Schon am Mittwoch waren die Rückzugspläne bekannt geworden.

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Bewerbung sollte bis zu sechs Millionen Euro kosten

Die Metropole wollte sich mit dem Konzept "Berlin+" gemeinsam mit Brandenburg, Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern um die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 bewerben. Berlin galt vor der Entscheidung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) am Samstag hinter München und Köln-Rhein-Ruhr aber nur noch als krasser Außenseiter. Für die Kosten der Bewerbung hatte die Hauptstadt bis 2027 bis zu sechs Millionen Euro eingeplant.

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Linke: Abgeordnetenhauswahl bestimmt Olympia-Bewerbung

Das Scheitern hat zahlreiche Gründe. Bei der Abgeordnetenhauswahl wurde der schwarz-rote Senat, der die Pläne vorangetrieben hatte, abgewählt. Wahlsiegerin Elif Eralp (Linke), die neue Regierende Bürgermeisterin werden könnte, ist Olympia-Gegnerin und hatte bereits den Bewerbungsprozess samt Kosten kritisiert.

Tatsächlich wurde die Abgeordnetenhauswahl zunächst als Stellvertreter-Referendum angesehen, da es in Berlin, anders als in München und Nordrhein-Westfalen, keinen Bürgerentscheid zur Bewerbung gab. Das Thema spielte im Wahlkampf aber so gut wie keine Rolle.

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Bürgermeister kritisiert Linkspartei

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner machte daraufhin die Linken-Spitzenkandidatin für den Rückzug der Olympiabewerbung verantwortlich. Nachdem Eralp öffentlich gesagt habe, dass sich die Bewerbung von Berlin erledigt habe, hätten ihm Vertreter von Spitzensportverbänden "klar signalisiert", dass die Stadt keine Chancen mehr habe, sagte Wegner am Donnerstag in Berlin vor Journalisten bei einer Pressekonferenz zur Begründung der Entscheidung. Berlin sei eine "Riesenchance" genommen worden.

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Olympischer Sportbund: "Ein großes Zeichen von Fairness"

DOSB-Präsident Thomas Weikert zollte den Berlinern Respekt für ihren Entschluss. Es sei "ein großes Zeichen von Fairness und Respekt. Es unterstreicht, dass es den Verantwortlichen in der Hauptstadt vor allem darum geht, die Spiele endlich wieder nach Deutschland zu holen. Unabhängig vom Austragungsort", sagte Weikert.

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung des DOSB entscheidet am Samstag in Baden-Baden, ob München oder Köln-Rhein-Ruhr als deutscher Bewerber ins Olympia-Rennen geht.

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