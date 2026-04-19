Olympia-Bewerbung von NRW: Deutliche Zustimmung für Rhein-Ruhr

In der Rhein-Ruhr-Region gibt es eine große Zustimmung für eine Olympia-Bewerbung. Die Entscheidung des DOSB für eine deutsche Stadt fällt dann im September.

Bei der Abstimmung zur Olympia-Bewerbung der Rhein-Ruhr-Region zeichnet sich deutliche Zustimmung ab. 19.04.2026 | 2:56 min

Bei den Bürgerentscheiden in Nordrhein-Westfalen hat sich laut Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine Mehrheit für eine Olympia-Bewerbung ausgesprochen. In 16 der 17 Städte stimmten demnach rund zwei Drittel für eine Bewerbung der Region "KölnRheinRuhr" für die Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 - nur in Herten wurde die erforderliche Mindestbeteiligung, das sogenannte Quorum, verfehlt. Wüst präsentierte um 23 Uhr in Köln den aktuellen Stand, nannte aber noch keine genaue Zahl:

Ein überwältigender Abend mit ganz spektakulären Ergebnissen. Was für eine Klarheit. Was für ein breites Bürgervotum der Menschen für Olympia hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. „ Hendrik Wüst, Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen

Die Stimmung ist schon zuvor fröhlich und gelöst am Sonntagabend. Als die ersten Zwischenergebnisse kommen, wird laut gejubelt auf der Party in einem Hochhaus am Rhein mit Blick über Köln. Dortmund und Duisburg legen vor mit 73 und 68 Prozent Ja-Stimmen für eine Olympia-Bewerbung. Auch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) zeigt sich zu diesem Zeitpunkt gegenüber ZDFheute schon begeistert: "Das war eine überwältigende Abstimmung heute. 1,4 Millionen Bürger haben sich beteiligt, so viele wie noch nie in der Geschichte von Olympischen Spielen."

Alles, was wir bisher sehen, ist eine überragende Zustimmung, das finde ich großartig. „ Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen

Abgestimmt haben an diesem Sonntagabend 17 Kommunen, es waren sogenannte Ratsbürgerentscheide zu der einfachen Ja-Nein-Frage: Soll sich ihre Stadt an einer Bewerbung um die Olympischen Spiele beteiligen? Die Zustimmung in den meisten Städten liegt am Sonntagabend deutlich über 60 Prozent. Ein endgültiges Ergebnis wird erst für die Nacht von Sonntag auf Montag erwartet, die Auszählung in Köln dauert noch an. Aber die Tendenz ist klar: Rhein-Ruhr will Olympische Spiele.

Olympia-Bewerbung von Rhein-Ruhr: Herzensprojekt des NRW-Ministerpräsidenten

Vier Millionen Wahlberechtigte durften abstimmen, 1,4 Millionen haben das getan. Die sogenannte "Leading City" soll Köln werden. Zum Konzept gehören aber auch Düsseldorf, Essen und Bochum oder mittelgroße Städte wie Aachen oder Oberhausen sowie die kleineren Kommunen Monheim am Rhein und Pulheim.

NRW-Bewerberstädte im Überblick An der Bewerbung "KölnRheinRuhr" beteiligen sich Aachen, Bochum, Dortmund, Duisburg, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen, Herten, Köln, Krefeld, Leverkusen, Mönchengladbach, Monheim am Rhein, Oberhausen, Pulheim, Recklinghausen und Wuppertal. Köln führt die Bewerbung als sogenannte "Leading City" an. Abstimmung auch in Kiel Kiel hat ebenfalls über die Frage abgestimmt, ob sich die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt als Austragungsort für die olympischen und paralympischen Segelwettbewerbe sowie möglicherweise für weitere Sportarten wie Freiwasserschwimmen und Coastal Rowing bewerben soll. Der Bürgerentscheid ergab dabei ein klares Votum: 63,5 Prozent der Stimmberechtigten votierten dafür. Kiel bietet sich dabei allen vier deutschen Bewerbungen (Berlin, Hamburg, München und Rhein-Ruhr) als Satelliten-Standort an. Bei der Hamburger Bewerbung ist die Stadt bereits fest eingeplant.

Die Olympia-Bewerbung von Rhein-Ruhr ist ein Herzensprojekt des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Wüst. Es sollen, so sagt er, die "spektakulärsten, kompaktesten und nachhaltigsten Spiele" werden. Dafür tourte er seit Monaten durchs Land.

Olympia in Rhein-Ruhr, das könnte Schwimmen auf Schalke bedeuten in der Veltins-Arena oder ein Marathon am Kölner Dom. Deborah Levi, zweifache deutsche Olympiasiegerin im Zweierbob, ist begeistert von der Idee: "Die Spiele müssen nachhaltiger und vor allem auch dezentraler gedacht werden. Ich muss sagen, ich finde es super, wenn nicht alles neu gebaut wird. Und es ist auch schön, wenn es danach noch genutzt werden kann. Und da hat NRW auch ein gutes Konzept vorgelegt."

Rund vier Millionen Bürger in Nordrhein-Westfalen konnten über eine Olympiabewerbung der Rhein-Ruhr-Region abstimmen. ZDF-Reporterin Ina Baltes berichtet aus Köln – der sogenannten Leading City. 19.04.2026 | 1:14 min

Sorgen vor Kosten: Ist Olympia zu teuer?

Viele Befürworter versprechen sich zudem einen Imagegewinn für die Region. Größte Sorge sind die möglichen Kosten, man rechnet derzeit mit Ausgaben von schätzungsweise 4,8 Milliarden Euro. Jörg Detjen von der Linken im Kölner Stadtrat rechnet vor: "Die Durchführungskosten in Paris lagen 2024 bei 6,6 Milliarden. Wir wollen das jetzt für 4,8 Milliarden machen. Das kann ja gar nicht sein. Dann kommt dazu, dass wir im Prinzip die Investitionskosten noch gar nicht reingerechnet haben. Aus Nordrhein-Westfalen hört man da überhaupt keine Zahl."

Wer am Ende tatsächlich Kandidat für Deutschland wird, entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund DOSB im September. Die Konkurrenz ist schon innerhalb Deutschlands groß: Berlin bewirbt sich, München und Hamburg.

Nach der DOSB-Entscheidung folgt das "große" IOC-Votum

Nach der DOSB-Entscheidung stünde dann die "große" Entscheidung des IOC an. Die Frage ist noch, für welches Jahr Deutschland dann ins Rennen ginge: 2036, 2040 oder 2044. Beobachter sehen eher andere Kontinente im Vorteil wie zum Beispiel Asien. Johannes Aumüller, Journalist der Süddeutschen Zeitung, erklärt: "2040 oder 2044 ist wahrscheinlich ein Slot, in dem Europa nochmal zum Zuge kommt. Das Bewerberfeld sortiert sich da gerade. Aus Istanbul hat man schon Interesse vernommen, aus Budapest. Und wenn von dort starke Bewerbungen kommen, sind das sicherlich auch solche, wo der deutsche Sport nicht davon ausgehen kann, die Favoritenrolle innezuhaben."

Klare Zustimmung und Olympia-Begeisterung in der Rhein-Ruhr-Region, das ist das Signal an diesem Sonntagabend aus Köln. Nun blicken auch von hier aus alle gespannt auf den 26. September. Der Tag, an dem der DOSB über den deutschen Olympia-Kandidaten entscheidet.

Ina Baltes und Peter Böhmer sind Korrespondenten im ZDF-Studio in Düsseldorf.

In der Region Rhein-Ruhr haben Millionen Menschen über die Bewerbung für die Olympischen Spiele abgestimmt - Bürgerentscheide gab es in 17 Städten in NRW. 17.04.2026 | 3:32 min