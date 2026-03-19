Nach der enttäuschenden Ausbeute bei den paralympischen und den olympischen Winterspielen soll sich was ändern. Ein neues Sportfördergesetz soll es richten.

Die Bilanz bei Olympischen Spielen und Paralympics war zuletzt mäßig: Es muss sich etwas ändern im deutschen Leistungssport. Der Entwurf eines Sportfördergesetzes lässt aber Fragen offen. 19.03.2026 | 1:48 min

Die Medaillenbilanz deutscher Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina d’Ampezzo sowie den am Wochenende zu Ende gegangenen paralympischen Winterspielen fällt unter dem Strich enttäuschend aus.

Der erwartete Platz drei im Medaillenspiege wurde deutlich verfehlt, am Ende wurde es mit insgesamt 26 Medaillen Platz fünf - das war eine Medaille weniger als in China vor vier Jahren. Das ist das zweitschlechteste Winter-Ergebnis seit der Wiedervereinigung.

Paralympics-Ergebnis Deutschland so schwach wie seit 50 Jahren nicht

Und bei den paralympischen Spielen ist die Bilanz noch ernüchternder: Rang elf - die schlechteste Platzierung in 50 Jahren paralympischer Geschichte.

Das Ziel für Team D, Top 3 im Medaillenspiegel, wurde verfehlt. DOSB-Chef Weikert stellt deswegen Forderungen auf. Helfen könnte auch eine Olympia-Vergabe nach Deutschland. 23.02.2026 | 1:09 min

Otto Fricke, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Olympischen Sportbunds, DOSB, räumt im Interview mit ZDFheute ein, dass man bei beiden Spielen insgesamt mit mehr Medaillen gerechnet habe: "Ich bleibe immer noch dabei: Top fünf in der Welt, damit kann man zufrieden sein, aber eben nur zufrieden. Und das heißt: Es muss wieder besser werden. Denn wir erkennen da auch, die anderen holen auf."

Vielleicht haben wir uns zu oft in manchen Sportarten ausgeruht. „ Otto Fricke, Sportvorstand DOSB

Ein Sportfördergesetz will Christiane Schenderlein, CDU, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt in der Bundesregierung, nun rasch in das Kabinett einbringen. Für ein Gesetz ist auch der DOSB. Der will insgesamt ein ausgewogenes Konzept.

Fricke: "Politik darf sich nicht in jede Entscheidung einmischen"

"Die Politik darf sich nicht in jede Entscheidung einmischen und sagen: Da hätte ich gerne aber noch einen Standort und das müssen wir jetzt so fördern und diese Sportart finden wir politisch wichtig. Gleichzeitig aber ist der Geldgeber der Steuerzahler und deswegen muss auch an der Stelle der Staat natürlich ausreichend repräsentiert sein", sagt Otto Fricke.

Der scheidende deutsche Biathlon-Sportdirektor Felix Bitterling über die magere Medaillenausbeute bei Olympia mit einmal Bronze und die Zukunft des deutschen Biathlonsports. Interview: Alexander Ruda. 21.02.2026 | 3:13 min

Mit dem Gesetz soll auch eine Spitzensportagentur gegründet werden. Die Idee: Gezieltere Investitionen in die Infrastruktur sowie eine effiziente, effektive und weniger bürokratische Förderung von Athletinnen und Athleten.

Dazu soll es in der Agentur einen Vorstand, bestehend aus zwei Personen, geben: Einer wird von den Sportverbänden und einer von der Politik entsandt.

Athleten bei Entscheidungen außen vor

Ein Stiftungsrat soll den Vorstand kontrollieren, in dem nach aktuellem Entwurf sechs Vertreter der Politik und drei Vertreter des Sports sitzen sollen. Ein Sportfachbeirat mit 20 Experten und Athletenvertretern soll sowohl Stiftungsrat als auch Vorstand beraten, nicht aber bestimmen.

Johannes Herber, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, übt scharfe Kritik am Entwurf für ein Sportfördergesetz. Kritisch sieht er insbesondere die Punkte Mitsprache und Gewaltprävention. 19.03.2026 | 3:06 min

Doch wer hat dann am Ende wirklich das Sagen - die Experten vom Sport oder Geldgeber aus der Politik? Im Interview mit dem ZDF-Morgenmagazin lehnt der Geschäftsführer von Athleten Deutschland e.V., Johannes Herber, die geplante Konstruktion der Spitzensportagentur ab:

Deutliche Kritik von Athleten Deutschland an Gesetzentwurf

"In dieser Agentur ist weder ein Platz im Aufsichtsgremium für Athletinnen und Athleten noch ein verbindlicher Platz für Athleten Deutschland im Sportfachbeirat vorgesehen, das können wir so nicht akzeptieren."

Die Botschaft, die von der Politik gesendet wird: Wir wollen über Athletinnen und Athleten entscheiden, aber nicht mit ihnen. „ Johannes Herberg, Geschäftsführer Athleten Deutschland e.V.

Im Rahmen der Sportministerkonferenz auf Norderney bekräftigt Christiane Schenderlein, den Gesetzentwurf zum Sportfördergesetz in der kommenden Woche im Bundeskabinett einbringen zu wollen, und sieht die Athleten im Sportfachbeirat "an entscheidender Stelle dabei."

Die Chinesen die Besten, Russen und Belarussen die Umstrittensten - und die Deutschen liegen im Medaillenspiegel so weit hinten wie noch nie in 50 Jahren Winter-Paralympischer Geschichte. 15.03.2026 | 9:52 min

Und der Innen- und Sportminister Sachsens, Armin Schuster, CDU, hofft, dass das Gesetz noch vor der Sommerpause kommt, "es kommt jetzt auf Geschwindigkeit an", so Schuster.

Hoffnung auf deutsche Olympiabewerbung

Hoffnung setzt die Sportministerkonferenz auch auf eine deutsche Olympiabewerbung für die Spiele 2036, 2040 oder 2044. Berlin, München, Hamburg und die Region Köln/Rhein Ruhr sind die Kandidaten.

"Das Gastgeberland Italien hat so stark performt wie nie zuvor. Das allein sollte uns weiter dafür motivieren, uns für Olympische und Paralympische Spiele in Deutschland stark zu machen", so die niedersächsische Sportministerin Daniela Behrens, SPD.

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