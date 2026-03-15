Maier im sportstudio: Mit binauralen Beats zum Olympiasieg

Deutschlands erste Skicross-Olympiasiegerin Daniela Maier gibt im sportstudio Einblicke in ihre Vorbereitung - und erklärt was binaurale Beats mit ihrem Triumph zu tun haben.

Selbstgespräche, eine Beißleiste und geheimnisvolle Töne: Dinge, die Daniela Meier "ein Prozent schneller" machen. Ohne hartes Training gehe jedoch nichts, sagt die Skicross-Olympiasiegerin. 14.03.2026 | 14:12 min

Gut drei Wochen ist es inzwischen her, aber so richtig gewöhnt hat sich Daniela Maier an den Titel Olympiasiegerin immer noch nicht.

"Es ist immer noch ein bisschen ungewöhnlich", berichtete die Skicross-Goldgewinnerin bei ihrem Auftritt im aktuellen sportstudio am Samstagabend.

Aber wenn ich zwischendurch dran denke, bekomme ich ein absolutes Grinsen ins Gesicht. „ Daniela Maier, Skicross-Olympiasiegerin

Viele Partys nach Gold

Maier hat nach dem Triumph von Livigno ereignisreiche Wochen hinter sich. Zwischen den Weltcups wurde sie am 3. März in ihrer neuen Wahlheimat Marquartstein im Chiemgau von Hunderten begeisterten Fans empfangen.

Einen Tag später folgte die ihre Geburtstags-Party. "Wir haben zusammen auf kleiner Alm gefeiert: Eltern, Family, gute Freunde - es war der perfekte 30. Geburtstag", berichtete Maier.

Am 4. April wird die Olympiasiegerin dann auch noch in der Festhalle Furtwangen in ihrer Schwarzwälder Heimat gefeiert.

Olympiasieger werden auch im Kopf gemacht, wie etwa Daniela Maier. Die Skicrosserin vertraut auf die Tricks von Stoffwechsel- und Performance-Coach Markus Hörmann. 14.03.2026 | 2:50 min

Beißschiene, Gleichwichtsübungen und Selbstgespräche

Zuvor verriet Daniela Maier bei ihrem Ausflug ins sportstudio jedoch noch letzte Geheimnisse auf dem Weg zum historischen ersten Olympiasieg für Deutschland im Skicross. Zum Beispiel, dass sie eine Beißschiene bei den Rennen trägt, um den Druck auf ihren Kiefer und damit die innere Anspannung zu reduzieren.

Zu ihrer Vorbereitung im Sommer zählen auch spektakulär schwierige Gleichgewichtsübungen auf dem Gymnastikball. Auch Selbstgespräche vor dem Start helfen der begeisterten Motorrad-Fahrerin Maier:

Das können beruhigende oder motivierende Worte sein, je nachdem wie meine Emotion ist. Zum Beispiel: 'Ich bin hier genau richtig. Fahre entschlossen und souverän vornweg.' „ Daniela Maier, Skicross-Olympiasiegerin

Mit dem Team-Mixed-Wettbewerb der Skispringer in Willingen in voller Länge. Außerdem: Nordische Kombination Frauen und Männer in Seefeld sowie Skicross in Val di Fassa. 30.01.2026 | 110:55 min

Binaurale Beats verändern die Gehirnfrequenz

Noch spannender war der Ausflug in ihre mentale Vorbereitung auf das Großereignis. Dabei spielten Mental- und Performance-Trainer Markus Hörmann und seine binauralen Beats eine große Rolle. "Sie verändern die Gehirnfrequenz", berichtete Hörmann.

Insgesamt sei die Arbeit mit einer Athletin wie Maier wie ein großes Puzzle, bei dem verschiedene Experten wie ein großes Orchester zusammenarbeiten müssten. "Ich habe verschiedene Aufnahmen binauraler Beats, die ich mir vor den Rennen anhören kann. Die Töne können mich beruhigen oder sie pushen mich", berichtete Maier im sportstudio.

Das ist eine Minute für mich, in der ich zu mir zurückfinde. Das ist ein kleines Prozentchen, das am Ende zum Sieg führen kann. „ Daniela Maier, Skicross-Olympiasiegerin

Peking 2022: Maiers schwierigster Moment

Auch der sportlich schwierigste Moment ihrer Karriere bei den Winterspielen vor vier Jahren in Peking hat sie nur noch stärker gemacht. Damals war Maier im olympischen Finale als Vierte des Skicross-Finals enttäuscht ins Ziel gerast.

Nach Ansicht der Video-Bilder entschied die Jury vor Ort jedoch, dass die Deutsche von Fanny Smith entscheidend behindert wurde. Maier bekam Bronze, doch das war erst der Beginn eines Gerichtsstreits mit Protesten und Gegenprotesten.

Am Ende fällte der Internationale Sportgerichtshof CAS ein salomonisches Urteil: Maier und Smith erhielten beide Olympia-Bronze.

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Bronze genauso wichtig wie Gold

Diese Medaille ist ihr fast genauso wichtig wie Olympiagold: "Bronze war mein erster richtig großer Erfolg und es war ein unheimlicher Kampf. Auch das ganze Drama drumrum, dass es acht Monate gedauert hat, bis feststand, dass es wirklich meine Medaille ist."

Dass ich das nun mit Gold abrunden konnte, ist perfekt. „ Daniela Maier, Skicross-Olympiasiegerin

Nach dem Olympiasieg landete Daniela Maier bei den Weltcups in Serbien und Montafon jeweils auf Platz zwei hinter ihrer großen Konkurrentin Sandra Näslund.

Maier hofft auf Gesamtweltcup-Sieg

Mit der führenden Schwedin kämpft die deutsche Olympiasiegerin in den verbleibenden vier Saisonrennen im Skicross noch um den Gesamtweltcup-Sieg. "Der Gesamtweltcup-Sieg ist mir sehr wichtig und steht auf meiner Agenda."

In dieser Saison wird es im Kampf mit Näslund sehr schwer für mich, aber ich werde noch einmal attackieren. „ Daniela Maier, Skicross-Olympiasiegerin

Nach ihrem Auftritt im sportstudio am späten Samstagabend ging bereits am Sonntag um 11 Uhr morgens der Flieger zum nächsten Weltcup nach Kanada.

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