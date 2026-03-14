Im Riesenslalom schneller als Shiffrin: Aicher greift weiter an

Vor den letzten fünf Rennen liegt Skirennfahrerin Emma Aicher im Gesamtweltcup nur knapp hinter Mikaela Schiffrin. Kampf um den Gesamtsieg bleibt weiter offen.

Kampf um Gesamtweltcup: Aicher macht weiter Boden gut

Emma Aicher fährt beim Riesenslalom in Are auf Rang 4 und verkürzt den Abstand zur aktuell Gesamt-Führenden Mikaela Shiffrin auf 120 Punkte. 14.03.2026 | 0:25 min

Skirennfahrerin Emma Aicher hat im Kampf um den Gesamtweltcup den Druck auf die Spitzenreiterin Mikaela Shiffrin weiter erhöht. Aicher belegte im Riesenslalom von Are den vierten Platz, die Amerikanerin erreichte dank einer Aufholjagd immerhin noch Rang fünf.

Ich bin heute sehr zufrieden. „ Emma Aicher

Aicher verkürzt Rückstand auf Shiffrin

Dadurch verkürzte die Deutsche den Rückstand auf ihre Konkurrentin um fünf Punkte und liegt nur noch 120 Zähler hinter Shiffrin.

Inklusive des Slaloms am Sonntag stehen noch fünf Rennen aus - und der Kampf um den Gesamtweltcup bleibt weiter offen.

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Besonders in den Speedrennen dürfte sich Allrounderin Aicher noch Hoffnungen machen, ihre technisch versierte Konkurrentin abzufangen und ihre Saison zu krönen.

Shiffrin mit Patzer in Lauf eins

Shiffrin leistete sich im ersten Lauf einen Fahrfehler und verlor im letzten Abschnitt des Kurses fast drei Sekunden. Aicher zeigte hingegen eine solide Fahrt und startete mit einer guten Ausgangslage in das Finale.

Dort war die Österreicherin Julia Scheib nicht zu schlagen, die auch die Riesenslalom-Wertung in diesem Winter für sich entschied.

Emma Aicher gibt sich im Kampf um den Abfahrtsweltcup kämpferisch. DSV-Sportchef Wolfgang Maier betont Aichers enorme Entwicklung. Kira Weidle-Winkelmann ist solz auf ihre Saison. 07.03.2026 | 7:00 min

Lena Dürr fällt weit zurück

Shiffrin gelang indes noch etwas Schadensbegrenzung. Lena Dürr fiel im zweiten Lauf zurück und kam auf Platz 26. Jessica Hilzinger als 34. und die gestürzte Fabiana Dorigo waren im Finale gar nicht dabei.

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Quelle: dpa