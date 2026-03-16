Nachwuchsarbeit :Parasport: Deutschland sucht die nächste Anna-Lena Forster
von Johannes Fischer
Wer folgt im deutschen Parasport auf Überfliegerin Anna-Lena Forster? Experte Niedenzu erklärt, wie Vereine und digitale Angebote den Weg für die nächste Generation ebnen.
Wenn es um deutsche Erfolge bei den Paralympics geht, fällt ein Name automatisch: Anna-Lena Forster. Die Monoskifahrerin war bei den am Sonntag zu Ende gegangenen Spielen die einzige deutsche Goldmedaillengewinnerin - und ist seit Jahren eines der prägenden Gesichter des deutschen Parasports.
Doch Forster ist inzwischen 30 Jahre alt. Deshalb rückt im deutschen Team auch eine andere Frage stärker in den Fokus: Wer tritt eines Tages in ihre Fußstapfen?
Die Antwort darauf hängt eng mit der Nachwuchsarbeit zusammen. "Vor allem in den vergangenen Jahren haben wir sehr viel investiert", sagt Lukas Niedenzu, stellvertretender Chef de Mission des deutschen Teams.
Digitale Angebote erleichtern den Einstieg
Um den Zugang zum Sport zu erleichtern, setzt der Deutsche Behindertensportverband (DBS) auch auf digitale Angebote. Mit der Plattform parasport.de sollen Interessierte schneller den Weg in den Sport finden. Auf der Website bündelt der Verband Informationen zu Sportarten, Vereinen, Trainingsangeboten und Veranstaltungen und hilft Menschen mit Behinderung, passende Angebote in ihrer Nähe zu entdecken.
Dennoch beginnt der Weg in den Parasport häufig außerhalb klassischer Sportstrukturen. Deshalb versucht der Deutsche Behindertensportverband, Kinder und ihre Familien möglichst früh und über verschiedene Wege zu erreichen.
"Das gelingt uns über Selbsthilfegruppen, Orthopädie- und Rehaeinrichtungen, über Schulen, Social Media und unsere Öffentlichkeitsarbeit", erklärt Niedenzu. Aktionstage und Mitmachangebote sollen zusätzlich helfen, junge Menschen für Bewegung und Sport zu gewinnen und erste Berührungspunkte mit dem Parasport zu schaffen.
Kreative Wege der Talentsuche
Manchmal führt der Weg in den Parasport auch über ungewöhnliche Wege. Der Para-Eishockeyspieler Jörg Wedde sprach in der Sportschau von "blutiger Akquise", wenn Sportler nach schweren Unfällen oder Diagnosen gezielt auf sportliche Perspektiven hingewiesen werden - teilweise sogar im Krankenhaus.
Eine Schlüsselrolle spielen beim Aufbau nachhaltiger Nachwuchsstrukturen im Parasport die Vereine. Ohne inklusive Strukturen im Breitensport könne Nachwuchsarbeit kaum funktionieren. "Da haben wir sicherlich noch Nachholbedarf", sagt Niedenzu.
Neue Generation wächst bereits heran
Deshalb setzt der Verband verstärkt auf Fortbildungen für Trainerinnen und Trainer. "Es reicht nicht zu sagen, dass sich Vereine öffnen sollen - sie müssen auch in die Lage versetzt werden, Parasport anzubieten."
Gleichzeitig wächst hinter den etablierten Namen bereits eine neue Generation heran. Im nordischen Bereich gehören etwa Linn Kazmaier (19) und Leonie Walter (22) zu den jungen Athletinnen, die bei diesen Spielen auf sich aufmerksam gemacht haben.
Kazmaier gewann im Para-Langlauf eine Silbermedaille, Walter holte Bronze über zehn Kilometer klassisch. Beide stehen beispielhaft für Talente, die künftig selbst zu prägenden Figuren im deutschen Parasport werden könnten.
Internationale Konkurrenz und Zukunftsperspektiven
Doch der internationale Wettbewerb wird stärker. "Es gibt Länder, die inzwischen etwa 25 Prozent ihres gesamten Leistungssportbudgets in den Parasport investieren", sagt Niedenzu. "In Deutschland liegen wir in vielen Bereichen deutlich unter zehn Prozent", betont Niedenzu.
Trotzdem blickt der stellvertretende Sportdirektor des DBS optimistisch nach vorn. Entscheidend sei, dass mehr Menschen überhaupt von den Möglichkeiten im Parasport erfahren:
Die Paralympischen Spiele seien dafür eine wichtige Bühne.
Da wundert es nicht, dass die Hoffnung groß ist, Anna-Lena Forster werde nochmal vier Jahre bis zu den nächsten Paralympics dranhängen. "Natürlich würden wir uns sehr freuen, wenn sie ihre Karriere fortsetzt", sagt Niedenzu. "Dafür werden wir versuchen, alle Argumente in die Waagschale zu werfen."
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