Gold-Chancen Slalom der Frauen:Das bringt der Paralympics-Samstag
von Nele Ahlborn
Ein Tag, der es in sich hat. Die deutschen Para-Athleten haben sowohl im Ski Alpin als auch im Langlauf am Samstag Medaillenchancen - allen voran Anna-Lena Forster.
Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.
Deutsche Medaillenchancen
- ab 09:00 Uhr: Para Ski Alpin, Frauen, Slalom (Forster, Rieder, Rothfuss, Fügenschuh/Holzmann)
- ab 10:00 Uhr: Para Langlauf, Frauen/Männer, 4x2,5km Mixed
- 16:05 Uhr: Para Eishockey, Spiel um Platz 5, Deutschland - Italien
Forster will die nächste Goldene
Zweimal Gold hat Anna-Lena Forster bereits in der Tasche, dazu eine Silbermedaille. Kommt am Samstag im Slalom eine weitere dazu? Ambitioniert in das Rennen durch die Slalom-Stangen geht auch Andrea Rothfuss. Die Entscheidung fällt in den beiden Läufen um 9 Uhr und um 13 Uhr.
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