  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Paralympics 2026: Hoffnung auf deutsche Medaillen am Samstag

Gold-Chancen Slalom der Frauen:Das bringt der Paralympics-Samstag

von Nele Ahlborn

|

Ein Tag, der es in sich hat. Die deutschen Para-Athleten haben sowohl im Ski Alpin als auch im Langlauf am Samstag Medaillenchancen - allen voran Anna-Lena Forster.

Anna-Lena Forster freut sich im deutschen Haus über Medaillen.

Drei Medaillen hat Anna-Lena Forster schon. Jetzt soll im Slalom eine weitere dazu kommen.

Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Forster will die nächste Goldene

Zweimal Gold hat Anna-Lena Forster bereits in der Tasche, dazu eine Silbermedaille. Kommt am Samstag im Slalom eine weitere dazu? Ambitioniert in das Rennen durch die Slalom-Stangen geht auch Andrea Rothfuss. Die Entscheidung fällt in den beiden Läufen um 9 Uhr und um 13 Uhr.

Alle Wettkämpfe

Para Ski Alpin


Para Langlauf

Rollstuhl Curling

Para Eishockey

Alles zu den Winterspielen
:Paralympics 2026

Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.
Tagesübersicht
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportParalympics

News zu den Paralympics

Paralympics Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Paralympics-Livestreams

Mehr zu den Paralympics 2026

Paralympics kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport