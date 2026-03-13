Drei Medaillen hat Anna-Lena Forster schon. Jetzt soll im Slalom eine weitere dazu kommen.

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.