Paralympics 2026: Marco Maier - Medaillengarant mit kurzer Hose

Bei den Paralympics holte Marco Maier vier Medaillen. Im aktuellen sportstudio sprach der 26-Jährige über Familie, Verluste - und die kurze Hose, die zu seinem Markenzeichen wurde.

Sehen Sie hier das aktuelle sportstudio vom 21.03.2026. 21.03.2026 | 85:06 min

Vier Medaillen um den Hals und ein breites Lächeln im Gesicht: Para-Athlet Marco Maier war am Samstagabend zu Gast im aktuellen sportstudio und wurde dort gebührend für seine herausragenden Leistungen bei den Paralympics in Mailand und Cortina gefeiert. Dreimal Bronze und einmal Silber - eine Bilanz, die auch Moderator Jochen Breyer beeindruckte.

Mit einem Augenzwinkern eröffnete Breyer das Gespräch: Angesichts der schweren Medaillen fragte er, ob Nackenmuskeltraining inzwischen Teil des Trainingsplans sei. "Noch geht’s, aber länger sollte man sie nicht tragen", antwortete Maier lachend. Die Tage nach den Wettkämpfen seien für ihn "überwältigend" gewesen - von der Abschlussfeier mit dem Team bis zur Rückkehr nach Hause: "Zeit mit der Family wieder verbringen zu können - einfach schön."

"Hätte man zuvor gesagt, ich komme mit vier Medaillen nach Hause, hätte ich sofort unterschrieben, und dann war jede Medaille ein schönes Gefühl", sagt Marco Maier Para-Biathlet und -Langläufer. 17.03.2026 | 5:09 min

Privates Jahr zwischen Glück und Verlust

Im weiteren Verlauf wurde deutlich, wie emotional das vergangene Jahr für Maier war. Neben den sportlichen Erfolgen waren es vor allem die Geburt seiner Tochter und der Tod der Mutter, die diese Saison überlagerten. "Die Glücksmomente meiner Tochter" hätten ihm geholfen, den Fokus zu behalten, erklärte der 26-Jährige.

Gleichzeitig sprach Maier offen über seine Mutter: "Ihr Tod war ein unglaublicher Einschnitt für mich." Besonders wichtig sei die Unterstützung seines Umfelds gewesen:

Mein Trainer, mein Team, meine Familie stand immer hinter mir. „ Marco Maier, Paralympics-Athlet

Auch bei den Paralympics selbst wurde Maier von seinen Liebsten begleitet. "Alle waren vor Ort, das war schön", sagte er. Besonders bewegend sei es gewesen, seine Tochter an der Strecke zu sehen: "Es hat mir viel bedeutet, sie nach den Wettkämpfen kurz bei mir zu haben."

Neben den persönlichen Einblicken sorgten auch die Bedingungen für Gesprächsstoff - allerdings für negative. Die warmen Temperaturen zwangen Maier zu improvisieren, indem er kurzfristig den unteren Teil seines Rennanzugs so anpassen ließ, dass nur noch eine kurze Hose übrigblieb. Ganz reibungslos lief das jedoch nicht: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass die ein bisschen zum Flattern anfängt", schmunzelte er.

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Herausforderungen auf der Strecke

Grundsätzlich sieht Maier darin ein größeres Problem. Die Bedingungen seien teilweise nicht für alle gleich gewesen:

Im 10 Kilometer Klassik war es für viele einfach unfair. „ Marco Maier, Paralympics-Athlet

Gerade im Parasport seien gleiche Voraussetzungen entscheidend: "Für die einen ist ein größerer Nachteil, tiefere Bedingungen zu haben wie für andere." Als Lösung schlug er vor:

Entweder wir verlegen die Spiele in Länder, wo es im März noch kalt ist, oder früher in den Winter. „ Marco Maier, Paralympics-Athlet

Sein eigener sportlicher Weg verlief zunächst ungewöhnlich. Als junger Athlet startete Maier gegen nichtbehinderte Konkurrenz - und lief dabei mit zwei Stöcken. "Ich habe es damals einfach gemacht", erinnerte er sich. Erst später habe er gemerkt: "Ich habe mich gewundert, warum ich nicht mehr vorwärts komme."

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Weltcup-Debüt mit 14 Jahren

Die Wende kam 2014 beim Para-Weltcup in Oberstdorf, wo er bereits mit 14 Jahren erste Erfahrungen auf höchstem Niveau sammelte. "Ich bin, glaube ich, mit zehn Minuten Rückstand Letzter geworden", sagte er rückblickend. Dennoch sei es entscheidend gewesen:

Ich habe wieder den Spaß am Sport gefunden. „ Marco Maier, Paralympics-Athlet

Heute gehört Maier zur Weltspitze. Insgesamt sechs Paralympics-Medaillen hat er inzwischen gewonnen. Der Wunsch nach einem Sieg bleibt: "Eine Goldmedaille wäre jetzt mal schön." Gleichzeitig weiß er: "Man sieht, wie krass die Abstände geworden sind." Oft entscheide ein Moment: "Ein Schießfehler weniger und ich hätte Gold."

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Trotzdem blickt Maier positiv auf seine Erfolge. "Ich habe nie eine Medaille verloren, ich habe alle gewonnen", sagte er. Die vier Medaillen um seinen Hals sind ein sichtbares Zeichen für seine außergewöhnliche Karriere - und die kurze Hose, die ihn durch die warmen Rennen begleitet hat, ist sein Markenzeichen geworden: "Es ist verrückt, dass so eine Kleinigkeit immer wieder Gesprächsstoff wird, aber irgendwie gehört sie zu meinen Rennen dazu."

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