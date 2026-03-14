Der letzte Wettkampftag hat einiges zu bieten: Die Alpin-Männer starten im Slalom, die Langläufer über 20 Kilometer.

Das ist wichtig am Paralympics-Sonntag

Leonie Walter will nach ihrem dramatischen Bronze-Erfolg im Para Biathlon auch im Para Langlauf wieder eine Medaille gewinnen. Quelle: dpa

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Eine Medaille im Langlauf ohne Drama?

Beim Biathlon am Freitag haben die Para-Athleten Anja Wicker, Marco Maier und Leonie Walter drei Bronzemedaillen gewonnen - auch ein erneutes Drama um Walter blieb nicht aus.

Am Sonntag ist Leonie Walter im Para Langlauf über 20 Kilometer am Start und - hoffentlich ganz ohne Drama - auf Medaillenjagd.

+++ Paralympics-Blog +++ : Kein Gold-Hattrick: Forster im Slalom Vierte Die News im Paralympics-Blog. Liveblog

Alle Wettkämpfe

Alles zu den Winterspielen : Paralympics 2026 Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.