Medaillenchancen im Para Langlauf:Das ist wichtig am Paralympics-Sonntag
von Nele Ahlborn
Der letzte Wettkampftag hat einiges zu bieten: Die Alpin-Männer starten im Slalom, die Langläufer über 20 Kilometer.
Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Paralympics-Tag.
Deutsche Medaillenchancen
- ab 09:00 Uhr: Para Ski Alpin, Männer, Slalom (Glötzner, Rauen/Wilke, Gensert)
- ab 09:00 Uhr: Para Langlauf, Frauen/Männer, 20km
Eine Medaille im Langlauf ohne Drama?
Beim Biathlon am Freitag haben die Para-Athleten Anja Wicker, Marco Maier und Leonie Walter drei Bronzemedaillen gewonnen - auch ein erneutes Drama um Walter blieb nicht aus.
Am Sonntag ist Leonie Walter im Para Langlauf über 20 Kilometer am Start und - hoffentlich ganz ohne Drama - auf Medaillenjagd.
+++ Paralympics-Blog +++:Kein Gold-Hattrick: Forster im Slalom Vierte
Alle Wettkämpfe
Para Ski Alpin
- 09:00 Uhr: Männer, Slalom, 1. Lauf
- 13:00 Uhr: Frauen, Slalom, 2. Lauf
Para Langlauf
Para Eishockey
- 12:05 Uhr: Spiel um Bronze, Tschechien - China
- 16:05 Uhr: Spiel um Gold, USA - Kanada