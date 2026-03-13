Paralympics 2026: Walter bekommt Bronze nach Schießstand-Drama

Para-Biathletin Leonie Walter verpasst nach einem technischen Defekt am Schießstand zunächst eine Medaille. Nach langer Beratung der Jury gibt es schließlich zweimal Bronze.

Mit Verzögerung zur Bronzemedaille: Para-Biatletin Leonie Walter Quelle: dpa

Leonie Maria Walter hat sich nach einem erneuten Drama ihre dritte Bronzemedaille bei den Paralympics gesichert. In der Klasse der Sehbehinderten hatte die 22-Jährige ein technisches Problem beim ersten Schießen - und rückte erst nach dem Rennen durch eine Zeitgutschrift aufs Podest.

Walter hört keinen Ton beim Schießen

"Ich glaube, dass es an der Sonne lag. Ich hatte keinen klaren Ton", sagte Walter in der ARD: "Durch die Spiegelung vom Schnee auf die Scheibe ist der Infrarotstrahl gestört worden. Wenn ich keinen klaren Ton habe, kann ich auch nicht treffen".

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Walter wechselte den Stand und räumte dort alle Scheiben ab. Schließlich lief sie als Fünfte ins Ziel, rückte aber dank einer Zeitgutschrift von 51 Sekunden auf Rang drei vor.

Bronze auch für Tschechin Bubenickova

Nach Protest des tschechischen Teams, dessen Athletin Simona Bubenickova als Dritte ins Ziel gelaufen war, stand das Ergebnis erst mehr als anderthalb Stunden nach dem Zieleinlauf offiziell fest.

Schließlich erhielten sowohl Walter als auch Bubenickova Bronze. "Eine vernünftige Entscheidung", sagte Bundestrainer Ralf Rombach.

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Auch Wicker und Maier mit Bronze

Davor hatten sich Anja Wicker und Marco Maier in der sitzenden bzw. stehenden Klasse ebenfalls die Bronzemedaille gesichert.

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Quelle: SID