Paralympics-Liveblog: Anja Wicker holt Langlauf-Silber

Anja Wicker hat in Italien eine weitere Silbermedaille gewonnen. Im Langlauf über 20 Kilometer sicherte sich die 34-Jährige in der sitzenden Klasse am letzten Wettkampftag Platz zwei hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die Amerikanerin Oksana Masters, die über weite Strecken des Rennens noch vor der Deutschen gelegen hatte.

Im Biathlon hatte Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, im Langlaufstadion von Tesero bereits Silber im Einzel sowie Bronze in Verfolgung und Sprint gewonnen. Ihre insgesamt siebte Paralympics-Medaille ist gleichzeitig die erste in einem Langlauf-Wettbewerb.