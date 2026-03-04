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Paralympics-Liveblog: Anja Wicker holt Langlauf-Silber

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+++ Paralympics-Blog +++:Anja Wicker holt Langlauf-Silber

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Die News im Paralympics-Blog.

Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Wichtige Meldungen
Wichtige Meldung

Anja Wicker holt Langlauf-Silber

Anja Wicker hat in Italien eine weitere Silbermedaille gewonnen. Im Langlauf über 20 Kilometer sicherte sich die 34-Jährige in der sitzenden Klasse am letzten Wettkampftag Platz zwei hinter der Südkoreanerin Kim Yunji. Bronze ging an die Amerikanerin Oksana Masters, die über weite Strecken des Rennens noch vor der Deutschen gelegen hatte.  

Im Biathlon hatte Wicker, deren untere Wirbelsäule fehlgebildet ist, im Langlaufstadion von Tesero bereits Silber im Einzel sowie Bronze in Verfolgung und Sprint gewonnen. Ihre insgesamt siebte Paralympics-Medaille ist gleichzeitig die erste in einem Langlauf-Wettbewerb. 

Kompakt: Das Wichtigste vom 14. März

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Ski Alpin, Langlauf und Eishockey.

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Gonschinska: "Haben CAS-Urteil zu akzeptieren"

Der Vorstandsvorsitzende des Deutschen Behindertensportverbandes, Cheick-Idriss Gonschinska, äußert sich unter anderem zur Teilnahmer russischer Sportler bei den Paralympics.

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Deutsches Eishockey-Team schließt Paralympics als Sechster ab

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat bei den Paralympischen Winterspielen Rang fünf und damit ihr selbstgestecktes Ziel verpasst. Das Team um Fahnenträger Jörg Wedde schloss das Comeback nach 20 Jahren in der Platzierungsrunde mit einer Niederlage ab und verlor gegen Gastgeber Italien im Spiel um Platz fünf verdient mit 2:5 (1:0, 1:2, 0:3). Nach drei Niederlagen in der Vorrunde hatte Deutschland das Halbfinale verpasst, letztlich bleibt Rang sechs. 

Nach verhaltenem Beginn in der stimmungsvollen Santagiulia Arena scheiterte Bernhard Hering erst an der Latte (8.), ehe er das deutsche Team in Führung brachte (10.). Im zweiten Drittel traf erst Nikko Landeros (18.) zum Ausgleich, ehe Italien ein kurioses Eigentor unterlief, welches erneut Hering gutgeschrieben wurde (22.). Doch Christoph Depaoli (27.) egalisierte schnell wieder und Landeros (38.) sowie Gianluigi Rosa (39., 43.) drehten das Spiel.

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Ukraine boykottiert auch die Schlussfeier

Die Ukraine wird auch die Abschlussfeier der Paralympics boykottieren. Das bestätigte der Präsident des Nationalen Paralympischen Komitees der Ukraine, Valeriy Sushkevych. "Nein, niemals. Da wird die Flagge eines Staatsmörders gehisst", sagte Sushkevych auf die Frage nach einer Teilnahme an der Schlusszeremonie an diesem Sonntag (20.30 Uhr). 

"Diese Paralympischen Spiele sind die schlimmsten in der Geschichte", sagte der 71-Jährige. Das russische Paralympische Komitee stehe gemeinsam mit der Armee. "Die russischen Goldmedaillengewinner haben ihre Medaillen Putin gewidmet - nicht dem Land oder dem russischen Volk. Das zeigt, dass die Sportler nicht nur ihr Land vertreten, sondern auch Terrorismus, Krieg und militärische Angriffe. Das ist schrecklich", sagte Sushkevych. Auch Litauen hatte bereits angekündigt, der Abschlussfeier aus Protest fernzubleiben.

 

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Kein Gold-Hattrick: Forster im Slalom Vierte

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster hat ihr Gold-Triple verpasst. Nach den Siegen in der Abfahrt und dem Riesenslalom reichte es für die 30-Jährige in ihrer Paradedisziplin Slalom überraschend nur zu Rang vier. Acht Hundertstel fehlten zu Bronze.

Forster (1:28,12 Minuten) lag letztlich 0,43 Sekunden hinter der chinesischen Siegerin Zhang Wenjing, die im Finale von Rang zwei nach vorne fuhr. Silber ging überraschend an die Finnin Nette Kiviranta (+0,27) vor der Spanierin Audrey Pascual Seco (+0,35).

Quelle: Action Press

Offene Langlauf-Staffel: Die Entscheidung im Video

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Rothfuss und Schmiedt sind deutsche Fahnenträger

Rothfuss und Schmiedt sind deutsche Fahnenträger

Das deutsche Fahnenträger-Duo bei der Abschlussfeier steht fest. Andrea Rothfuss und Christian Schmiedt werden nicht allein einlaufen.

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Offene Langlauf-Staffel gewinnt Silber

Noch eine Medaille für die deutschen Skilangläuferinnen und Langläufer: Theo Bold, Sebastian Marburger, Linn Kazmaier und Marco Maier holten in der offenen Staffel Silber, nach spannenden 4x2,5 km fehlten nur 5,4 Sekunden auf die Sieger aus China. 

Es ist die erste deutsche Staffel-Medaille seit acht Jahren, der Deutsche Behindertensportverband steht damit bei den Langlauf-Wettbewerben bei dreimal Silber und einmal Bronze. Zuvor hatte die Mixed-Staffel mit Nico Messinger, Anja Wicker, Leonie Maria Walter und Lennart Volkert als Vierter die erhoffte Medaille knapp verpasst

Für Andrea Rothfuss geht es um mehr als Medaillen

Skifahrerin Andrea Rothfuss trägt bei der Schlussfeier gemeinsam mit Snowboarder Christian Schmiedt die deutsche Fahne. Die 36-Jährige hatte erst im Dezember nach einer Depression ihr Comeback gefeiert. 

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Skilanglauf: Deutsche Mixed-Staffel auf Rang vier

Die deutschen Skilangläufer haben eine Medaille in der Mixed-Staffel knapp verpasst. Nico Messinger, Anja Wicker, Leonie Maria Walter und Lennart Volkert kamen nach 4x2,5 km auf Rang vier, aufs Treppchen fehlten 13,9 Sekunden. Der Rückstand zu Sieger USA betrug 46,2 Sekunden. Für den Deutschen Behindertensportverband (DBS) bleibt es damit im Skilanglauf bislang bei zweimal Silber und einmal Bronze. 

In Peking war Deutschland in den Staffel-Wettbewerben leer ausgegangen, 2018 in Pyeongchang hatte es eine Bronzemedaille gegeben. Am Sonntag steht zum Abschluss noch in allen Startklassen das längste Rennen über 20 km an.

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Slalom: Forster nach 1. Durchgang Vierte

Monoskifahrerin Anna-Lena Forster muss für ihr Gold-Triple aufholen. Die 30-Jährige liegt in ihrer Paradedisziplin Slalom nach dem ersten Lauf der sitzenden Startklasse auf Rang vier. Der entscheidende Durchgang beginnt um 13:00 Uhr. Forster geht hat einen Rückstand von 1,58 Sekunden auf die führende Spanierin Audrey Pascual Seco.

"Ich werde einfach nochmal Gas geben", sagte Forster. Im Slalom sei glücklicherweise "nichts unmöglich, abgerechnet wird nach dem zweiten Lauf."

Das bringt der Paralympics-Samstag

Das bringt der Paralympics-Samstag

Ein Tag, der es in sich hat: Die deutschen Para-Athleten haben sowohl im Ski Alpin als auch im Langlauf am Samstag Medaillenchancen - allen voran Anna-Lena Forster.

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Kompakt: Das Wichtigste vom Freitag

Die Höhepunkte des Freitags kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Biathlon und Snowboard.

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Happy End mit Verspätung: Walter holt erneut Bronze

Leonie Maria Walter hat sich nach einem erneuten Drama ihre dritte Bronzemedaille bei den Paralympics in Norditalien gesichert. In der Klasse der Sehbehinderten hatte die 22-Jährige ein technisches Problem beim ersten Schießen - und rückte erst nach dem Rennen durch eine Zeitgutschrift aufs Podest. "Ich glaube, dass es an der Sonne lag. Ich hatte keinen klaren Ton", sagte Walter in der ARD: "Durch die Spiegelung vom Schnee auf die Scheibe, ist der Infrarotstrahl gestört worden. Wenn ich keinen klaren Ton habe, kann ich auch nicht treffen". 

Walter wechselte den Stand und räumte dort alle Scheiben ab. Schließlich lief sie als Fünfte ins Ziel, rückte aber dank einer Zeitgutschrift von 51 Sekunden auf Rang drei vor. Nach Protest des tschechischen Teams, dessen Athletin Simona Bubenickova als Dritte ins Ziel gelaufen war, stand das Ergebnis erst mehr als anderthalb Stunden nach dem Zieleinlauf offiziell fest. Schließlich erhielten sowohl Walter als auch Bubenickova Bronze. "Eine vernünftige Entscheidung", sagte Bundestrainer Ralf Rombach.

Weiche Pisten als Spaßbremsen

Sich anbahnender Frühling hebt für gewöhnlich die Laune, nicht aber bei den Paralympics. Dort quälen sich die Skisportler über aufgeweichte Pisten und Loipen - Stürze inklusive.

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Drittes Bronze für Biathlet Maier

Bei den stehenden Biathlon-Männern gewinnt Marco Maier seine dritte Bronzemedaille. Nach drei Fehlern am Schießstand sichert sich der 26-Jährige mit einer starken Laufleistung noch Platz drei hinter dem siegreichen Chinesen Jiayun Cai und Grygorij Vovchynskyi aus der Ukraine, die beide fehlerfrei blieben. Zuvor hatte Maier, der wegen seiner Einschränkung nur mit einem Stock läuft, bereits Bronze in Sprint und in Verfolgung gewonnen.

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Nächster Sturz: Glötzner scheidet auch im Riesenslalom aus

Der Skirennfahrer Christoph Glötzner bleibt vom Pech verfolgt. Der 22-Jährige aus Neumarkt schied in Cortina d'Ampezzo wie schon in der alpinen Super-Kombination auch im Riesenslalom nach einem Sturz im ersten Lauf vorzeitig aus und musste seine leisen Hoffnungen auf eine Medaille begraben. 

"Es ärgert mich mehr als in der Super-Kombination", sagte Glötzner dem SID: "Ich hatte mich auf mein erstes Paralympics-Ergebnis gefreut. Andererseits will ich vorne mitmischen, gerade als Einbeiner muss man einfach immer volles Risiko gehen." 

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Erneut Bronze: Wicker holt ihre dritte Medaille

Anja Wicker hat ihre dritte Medaille gewonnen. Nach Silber und Bronze holte die 34-Jährige zum Abschluss der Biathlon-Wettbewerbe in der Sprintverfolgung der sitzenden Klasse nochmals Bronze und damit ihre insgesamt sechste Medaille bei Paralympics.

Nach verkorkster Qualifikation mit vier Fehlern arbeitete sich die Stuttgarterin mit einem starken Finale noch von Rang vier auf drei nach vorne.

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Sprintverfolgung: Maier Bester in der Qualifikation

Biathlet Marco Maier hat große Gold-Hoffnungen geschürt. Der 26-Jährige lief in der Qualifikation der Sprintverfolgung mit fehlerfreiem Schießen auf Rang eins und hat nach zweimal Bronze nun im Finale der stehenden Klasse eine gute Chance auf den ganz großen Coup.

Der Allgäuer lag in der Vorausscheidung in Tesero 4,6 Sekunden vor dem Chinesen Cai Jiayun und acht vor dem Ukrainer Grygori Wowtschinski.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
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